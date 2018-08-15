「學習班」擴張 高壓下的新疆日常

Image caption 中共喉舌環球時報則發表社評回應，稱"捍衛新疆和平穩定，就是最大的人權"。

聯合國消除種族歧視委員會（CERD）上周發表報告稱，多達100萬維吾爾族人可能被中國秘密關押在新疆的的「再教育營」。

該報告發佈後，消除種族歧視委員會在日內瓦舉行了檢討會議，中國派出50人的代表團參會。在會上，中共統戰部副局長胡聯合表示，「所謂100萬維族人被拘留在再教育中心的說法，根本不是事實，沒有任何再教育中心的存在」。

中國外交部對此也發起反擊，稱報告是「某些反華勢力出於政治目的對中國進行不實指責，少數境外媒體歪曲報道此次審議情況，污蔑中國在新疆的反恐和打擊犯罪措施，是別有用心的。」

所謂的「再教育營」是什麼？

消除種族歧視委員會提及的「再教育營」（re-education camps)，從未出現在中國官方文件或相關報道中。新疆老百姓提及這個問題時，用的更多的詞是「學習班」一詞。

在新疆官方媒體中，出現頻率較高的詞為「去極端化培訓班」、「教育轉化培訓中心」。

一位接近南疆、不願意透露姓名的人士告訴BBC中文，這些「培訓中心」是2014年莎車縣暴恐襲擊案發生後建立的，最初針對的是「被極端宗教洗腦的特定人群」，「就是給這些人講講宗教是什麼，但是現在已經變了。」

圖片版權 Getty Images Image caption 過往不少維族人曾經維權，圖為2009年，一批婦女稱自己家屬被中國當局囚禁。

上述不願意透露姓名的人士還稱，南疆正興建大量住所，因為開辦「學習班」需要地方。

新疆維吾爾自治區黨委原常委、紀檢委原書記符強曾於2015年9月在《新疆日報》上對和田市的「去極端化」教育培訓中心有過描述，稱當時的培訓規模可達3000人，「對受宗教極端思想影響比較深的人，通過政策教育、民族團結教育、心理輔導、開展文體活動等人性化的方式，進行教育轉化。還對他們進行兩個月的技能培訓，讓他們更好地掌握技能，出去有活幹」。彼時，和田已經舉辦過了五期教育培訓。

綜合新疆官方媒體報道，2014年開始，新疆各地就開始了「去極端化」工作，並出台了《烏魯木齊市公共場所禁止穿戴蒙面罩袍的規定》。

伊寧縣宣傳部長米娜瓦爾·克力木曾在2015年一場「去極端化」宣傳教育工作會上表示，伊寧縣開展了四個月的勞動力大培訓，「有4,000餘人報名參訓」，在「技能培訓」期間，還組織播放紅色電影、唱紅歌比賽等活動。

家人均在北疆的陳遠（化名）告訴BBC中文，這些「學習班」都是強制性的。去年上半年開始，家人給他打電話就開始提到「學習班」一事，但說得很隱晦。「家裏人說了幾次，誰誰誰又被送去學習班了，現在還沒回來。」

「我一個在自治區省級單位工作的朋友跟我說，他一個朋友此前在商場當安檢員，因為安檢工作過於繁雜，就比較煩躁，在朋友圈用首字母代稱不點名罵了自治區書記，就被抓去學習了，現在都不知道出來沒有。總之，你的發言一定要擁護政策，態度很重要。」陳遠說。

高壓政策下的新疆日常

圖片版權 Getty Images Image caption 新疆的維族女性在看刊有熱比婭和達賴喇嘛照片的維文報紙。

2016年，原西藏自治區黨委書記陳全國接替張春賢成為新疆的黨委書記，陳全國在西藏時以強硬政策而知名。《紐約時報》的報道顯示，陳全國在上任不到半年後，新疆政府就招募了三萬多名新警察，同時還增加了街頭流動執勤站。

陳全國上任不久後，新疆官方媒體就報道稱，烏魯木齊將建設949個便民警務站。這些警務站都配有最新的防暴裝備，部分還有面部識別設備。

一名今年三月去新疆伊犁了解情況、不願意透露姓名的人士告訴BBC中文，伊犁一名電視台記者因為在公司上了外國網站，被送進「學習班」學習了一個多月才出來。

「我到了當地，手機網速變慢很多，很多地方都上不了網。大街上每隔20到30米就有一個警務站，警務站裏面一般都有十幾個全副武裝的警察。」上述不願意透露姓名的人士說。

陳遠家所在的北疆縣城幾乎沒有維族人，都是漢族和回族，但他仍然感覺現在整個氛圍都變了。

陳遠說，他家裏有多名親戚在新疆政府部門工作，目前新疆會給所有的公職人員派發一戶「農村親戚」，公職人員每個月要去「農村親戚」家住幾天，與他們同吃同住同勞動，還要拍照。「其實就是打著扶貧的名義監控"，陳遠說，"這種派發不管民族，農村的漢族家庭也包含在內。」

陳遠還說，他們村的人一到周一就在微信發升國旗的照片。村裏每戶都要派一個人去升國旗，長時間不去優惠政策就沒有了。「我們村每天晚上都有村裏組織的衛兵巡邏，一個人一個棍子。治安很安全，都可以夜不閉戶了。」

陳遠的妹妹在新疆一個事業單位工作，每天晚上都要學習新疆的政策。「要展開批評和自我批評。沒有反省怎麼辦呢？那就得找點東西反省。她們每周有一天晚上不能睡覺，要在監控室值班盯著監控，期間不能玩手機，不然罰款。她們圖書館的書，如果發現有與現行政策不符的，都要銷毀。」陳遠說。

（應採訪對象要求，為保護其安全，文中所述「陳遠」為化名。）