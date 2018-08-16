圖片版權 Reuters Image caption 郭文貴於2014年逃離中國。（資料圖片）

流亡美國的中國富商郭文貴（Miles Kwok）、其兒子郭強以及女兒郭美等人被香港警方調查的細節首度曝光。法庭文件顯示，香港警方之前懷疑他們涉嫌洗錢達329億港元（42億美元），並凍結了郭美的企業戶口。

郭美持有的安東發展有限公司（下稱安東），8月14日入稟香港高等法院申請司法覆核，指公司戶口被凍結太久，造成財政困難，認為警方做法違反《基本法》中關於私有財產權的條款。香港警方對BBC中文表示對此事不作評論。

郭文貴於2014年逃離中國。在逃亡前後，他以前的商業伙伴和政界後台先後遭到中國政府逮捕。從2017年初開始，郭文貴通過更各種媒體渠道進行「爆料」，指控王岐山、孟建柱等中共高官。

公開資料顯示，郭文貴妻子為岳慶芝，兩人育有一子一女，兒子郭強，女兒郭美。在2016年10月31日發佈的胡潤百富榜上，郭文貴資產為180億元人民幣。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港警方郭氏旗下的個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司涉嫌洗錢金額達329億港元。安東於8月14日入稟香港高等法院申請司法覆核。

中國媒體指責他犯有行賄、舞弊、貪污、偽造公文等罪行，其中，中國媒體去年報道，郭文貴涉嫌在2010年以來，先後多次賄賂前國家安全部副部長馬建，涉及財物總值達6,000多萬元人民幣。中國外交部去年4月指，國際刑警組織在北京要求下，向郭文貴發出紅色通緝令。

郭文貴在去年9月於美國尋求政治庇護，表示自己不再是中國公民。他在美國還遇到來自中國公司和個人的訴訟，起訴方包括海航集團、中國知名媒體人胡舒立，地產大亨潘石屹夫婦等等。郭文貴否認對他的所有指控，堅稱自己清白。

「洗錢案」細節

BBC中文在香港高院查閲到的入稟狀顯示，這宗司法覆核的申請人為安東發展有限公司（Anton Development Limited），建議答辯人是香港警務處處長。

這份文件顯示，香港警方懷疑郭文貴、女兒郭美、兒子郭強、其助理屈國姣、其保鏢韓春光等人，涉嫌使用個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司（Hong Kong International Funds Investments Limited）等企業的戶口洗錢，涉及金額達329億港元（42億美元）。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 法庭文件顯示，香港警方懷疑郭文貴等人涉嫌洗錢達329億港元。

文件指，郭美是安東及香港國際基金投資公司的持有人，這兩家公司是郭氏家族用作投資的渠道。

申請人稱，去年7月12日獲星展銀行知會，警方以「不同意處理制度（no consent）」，要求凍結安東五個戶口，其中三個帳戶分別有9,300萬美元、港幣8,300萬元及人民幣300萬元，另外兩個帳戶資產不明。

警方去年8月曾經搜查兩間公司的辦公室，並以涉嫌洗黑錢罪名，拘捕屈國姣。

申請人稱，去年7月19日起，安東已多次透過律師，要求警方為戶口解凍，但警方只是稱由於洗錢案仍在調查，無法透露更多資料，亦沒有提及幾時和怎樣才能令戶口解凍。

申請人特別強調，戶口約930萬美元的存款，是用作阿布扎比主權財富基金的投資，如果警方願意就930萬美元解凍，申請人或願意同意由法庭頒發的限制令。

圖片版權 Getty Images Image caption 郭文貴在去年9月於美國尋求政治庇護，表示自己不再是中國公民。（資料圖片，2017年11月28日）

申請人認為，警方超過一年時間以「不同意處理信」勒令銀行凍結戶口，又不願意向法庭申請限制令，認為這樣做違反《基本法》中的私有財產權相關條例，對安東構成嚴重影響。

「不同意處理制度」是指，當警方正調查有可疑交易時，會按情況決定是否會向銀行或有關組織發出「不同意處理信」，如果繼續處理業務，將會失去有關免除指控的免責辯護。銀行是基於這份信件，凍結有關戶口。

申請人質疑這個制度的有效期太長，而又不向法院申請限制令，認為警方堅持透過「不同意處理制度」去凍結戶口，是要保持其彈性和權力。

申請人透露，公司曾向警方建議，由安東投資基金管理者──阿中資本集團有限公司的內部顧問，協助警方調查，但警方拒絶，而明知道安東受益擁有者不在香港時，仍然堅持約見安東受益擁有者，認為警方是刻意刁難、以拖延和迴避的態度與安東交涉。