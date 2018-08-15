圖片版權 Weibo Image caption 面臨被拆毀風險的韋州清真大寺以中東風格建造，有數個高聳的尖塔和圓頂。

中國當局早前計劃拆除寧夏自治區韋州市一家清真寺，引起當地回教徒強烈不滿。美國俄克拉何馬大學學者斯特魯普（David R Stroup）形容，中國政府一向都希望嚴控宗教活動，但韋州是中國近年西部城市經濟發展的模範，拆除清真寺的計劃可能會惹怒當地人，引起反效果。

2016年2月一個寒冷的早晨，天還未亮，但我已經抵達韋州一家清真寺的庭院裏。這個小鎮位於寧夏回族自治區，居民大多是回教徒。

我身邊有約150名男人，他們都戴著傳統的白帽子，一些人也蓄著長長的鬍子，徐徐地走進清真寺內的洗手間，通過洗禮儀式為當天的早禱做凖備。

遠處也傳來其他清真寺擴音器的聲音，召集回教徒做早禱。這些聲音在市內迴響，男性慢慢聚集起來禱告，中國回教腹地新的一天開始了。

但兩年後，韋州這個小鎮卻成了中國政府與回教徒日漸激烈衝突的中心，衝突的起因，是當局計劃清拆當地建成不久的大清真寺。

當地政府解釋說，這座大清真寺並沒有得到政府的建築許可，是「違規建築」。當地的回教徒反應激烈，佔領了大清真寺周邊的街道，阻止當局的清拆行動。

圖片版權 David Stroup Image caption 韋州的清真寺是寧夏最大規模的清真寺之一。

衝突發展至今成了僵局。當地政府改變說法，承諾不會完全把大清真寺拆毀，但堅持必須把富有阿拉伯特色的拱頂改掉，如果需要作其他改動，必定會先取得當地回教徒的同意。

但這樣做的風險是，可能會破壞象徵韋州成功的重要標誌，也可能激怒曾經代表中國經濟改革成果的回族社區。

虔誠的回族人

韋州超過90%的居民是回族人，中國媒體經常稱他們為「中國的穆斯林」，他們的祖先最早在公元八世紀時抵達中國。他們與中國漢族人通婚，經過數百年後他們的長相已經變得與漢人無異，但與一般中國人不同，他們仍然信奉回教。

他們在18至19世紀與清廷爆發許多武裝衝突，但回族在今天被視為是中國的「模範少數民族」。我在寧夏首府銀川實地考察時，一位接受我訪問的漢族人跟我說：「回族已經完全被漢化。」

但在韋州等一些宗教氣息依然濃厚的回族人聚居地，居民仍然十分虔誠地遵守伊斯蘭教教義。我在研究這個城市的過程中，許多當地居民都自豪地說他們大多仍然穿著傳統的伊期蘭頭巾或白色的禱告帽，差不多所有人每天都會到清真寺禱告，當地商店全都沒有售賣酒精飲品，居民也嚴格遵從符合教義的飲食習慣。

圖片版權 Getty Images Image caption 回族是中國最大的穆斯林少數民族群體之一。

韋州居民的信仰根基依然深厚。這與銀川十分不同，當地人批評銀川已經「淡化」了伊斯蘭教的教義。

韋州的大清真寺當時仍然在興建中，但當地居民已經以它為傲。這座大清真寺建成後，會成為寧夏最大的清真寺，它具備許多當地人稱為阿拉伯建築的元素：白色圓頂、橫樑和頂部設有新月型裝飾的叫拜樓。

這座清真寺大到可以容納所有韋州人周五在此進行禱告。

打壓宗教活動

但這座大清真寺落成還不到一年，就成為中國國家主席習近平推行的清真寺「中國化」的獵物。中國當局這樣做是為了把權力集中到自己身上，也是為了消滅反抗中共統治的力量。它以「保安」為由推行這個政策，聲稱這是為了打擊宗教極端主義。

習近平在去年10月中共十九大期間，指中國共產黨必須「積極引導宗教與社會主義社會相適應，堅持中國化方向」。此話一出，中國各地的地方官員紛紛開始嚴控宗教，對中國的穆斯林社區影響最為嚴重。

圖片版權 Getty Images Image caption 北京政府經常被指打壓維吾爾族人。

最受這些政策影響的是新疆維吾爾自治區。聯合國一個委員會近期提交的一份報告顯示，中國政府在當地的「再教育營」囚禁了約100萬名維吾爾人，這些人都因為穿戴頭巾、出國、在社交網站張貼《可蘭經》經文等各種原因，被當局指控為宗教極端份子。

中國政府因為這些指控遭受外界批評，它回應時指這些外國批評人士不完全了解中國的情況。中國官方《環球時報》英文版在8月13日引述中國專家指出，西方媒體批評中國前「應親身了解當地的情況」。

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中國的回族人

中國現時約有1000萬名回族人，回族是中國第三大少數民族族群，主要居住中國西北

他們大多是什葉派回族人，大多數講普通話

他們大多是古絲路商人的後裔，數百年來慢慢與蒙古人和漢人通婚

相比起維吾爾人，北京對他們採取較松容的政策。

中國的「模範回教地區」

新疆是最受中國當局宗教打壓影響的地區，但寧夏等回族人都開始感受到它的影響。去年開始，有關拆除清真寺內圓頂等富有阿拉伯特色建築的報導開始湧現。韋州大清真寺有很明顯的阿拉伯建築特色，自然成為中國官方一大目標。

但中國官方的行徑，可能會在韋州激起反彈，而韋州是中國近年經濟發展的模範。

你的器材不支持播放多媒體材料 《清水裏的刀子》：向世界介紹不被人所知的回族

韋州與許多位於中國西部城市一樣，發展速度遠不及中國東部沿海城市的發展。在上世紀90年代，韋州十分窮困，也有嚴重的濫用毒品問題，當地貼滿要防範毒患的標話。

中國在2000後推行西部大開發計劃，向韋州等地投放大量資源，讓當地人成功擺脫窮困，也讓他們重拾自己的信仰。他們受惠於這一計劃，開始經營生意，變得富裕起來。當地社區為窮困兒童開設學校，教導他們誦讀《可蘭經》。有當地人告訴我說：「這裏的人過著簡單的生活。這裏沒有高樓大廈，但人們都十分富裕，過著很好的生活。」

韋州的回族受惠於國家的政策，中國對極端主義的打壓當時在當地人來說是難以想像的事情。韋州居民發展經濟的同時，也建立起對宗教的熱情。他們視自己為同時發展經濟與中國愛國熱情的模範。

如果中國共產黨惹怒了他們，就可能會在這些社群引起反抗，後果是中國政府很難承受的。

本文作者斯特魯普是美國俄克拉荷馬大學講師，主要研究範圍包括中國政治、民族主義和種族政治論。（他的推特帳號是@davidstroup）

注：本文不代表BBC觀點和立場。