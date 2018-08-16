深圳佳士工人維權發酵：左翼青年與政治訴求

圖片版權 YUE XIN Image caption 沈夢雨失聯後，聲援團在深圳惠州交界的龍廣城廣場舉行抗議活動

深圳佳士工人維權事件自7月起發酵，二三十歲的左翼青年成為事件中搶眼的參與者。觀察人士也注意到，與以往工人維權不同，此次工人的目的已經從經濟訴求轉變為政治訴求。

近日此事再起風波，工運人士、現場聲援團核心成員沈夢雨自上周六（8月11日）起失聯。

工運人士失聯

抗議發生在中國廣東省深圳市佳士科技工廠。工廠工人指公司存在超時加班、嚴苛罰款、欠繳公積金等違法行為，希望通過組建工會來維護自己的權益。今年5月，數名佳士工人開始籌備組建工會，但隨後有積極組建工會的工人代表遭到不明身份人士毆打，也有涉事工人被開除。

7月27日事件進一步發酵，一些佳士工人及其支持者前往工廠要求復工，但遭到警方逮捕。工人們和到現場支援的學生自發組成了現場聲援團，呼籲釋放被捕工人。現場聲援團成員岳昕表示，有29人遭到深圳坪山當地警方逮捕，目前仍有14名工人未被釋放。

圖片版權 YUE XIN Image caption 沈夢雨（左二）和岳昕（右一）等聲援團成員8月10日向深圳市坪山區檢察院遞交公開信，要求敦促警方釋放所有被捕工人

聲援團在深圳坪山燕子嶺派出所門前舉行集會抗議，還向深圳市坪山區檢察院遞交公開信。26歲的聲援團核心成員、中山大學統計系碩士畢業生沈夢雨在街頭演講的視頻在推特、微信等社交媒體上廣泛流傳。

不過，上周六聲援團稱，沈夢雨遭到自稱她叔叔伯伯的人綁架，目前下落不明，另外也有一名叫小胡的聲援團成員失聯。

對於沈夢雨失聯一事，廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區公安局周一（13日）在微博上回應說，11日晚，沈夢雨在惠州市大亞灣一家餐廳用餐後被父母接上車帶離。警方稱，已聯繫沈夢雨父母核實，此事為其家庭內部矛盾糾紛，不存在綁架。

現場聲援團成員、北京大學本科畢業生岳昕接受BBC中文採訪時否認了警方的說法。「如果真是被父母和平接走，為何去追車的同學會突然被堵住？」她在推特上質疑，「又為何在我們要求調閲監控錄像時，主幹道上四個攝像頭突然全部壞掉？」

目前，岳昕與其他聲援團成員仍在四處奔走抗議，要求警方釋放被捕工人和沈夢雨。

現場聲援團成員也在不斷增加，包括工人以及來自北大、北京語言大學和北京科技大學等高校的學生。「現在我們至少有三四十個人，」岳昕說。

這次抗議引來了全國廣泛的關注和聲援。北京大學、中國人民大學等十餘所高校的學生發出聲援書。香港大學社會學系教授潘毅、香港中文大學新聞與傳播學院教授邱林川等百餘名全球學者聯署，呼籲釋放被捕人士，支持工人自主籌建工會。

國際特赦組織中國研究員潘嘉偉也表示，中國當局羈押工人及其聲援者的做法應當受到譴責，工人要求組建工會以保護自己的權益是完全正當的行為，「當局不應試圖打壓抗議者，反而應解決剝削勞工權益的問題，並應尊重工人結社自由的權利。」

左翼色彩

現場聲援團的成員中，有很大一部分是左翼青年。他們大多年齡在二三十歲，岳昕和沈夢雨就是兩名「90後」。岳昕說，不少參與者是馬克思主義者，他們希望維護工人階級的利益。

他們的行動得到了國內左派人士的支持。《南華早報》早前報道，上周一（6日）中午，聲援團在深圳坪山燕子嶺派出所附近舉行了集會，其中40多名共產黨員和退休幹部到場參加，他們都來自左翼網站「烏有之鄉」。

現場圖片顯示，這些共產黨員和退休幹部大多是白髮蒼蒼的老人，舉著毛澤東的畫像和橫幅，橫幅上寫著「湖北 江西老工人 老黨員 老幹部支持被抓捕的佳士工人及其聲援者」。

有觀點指，目前佳士事件已經由勞工運動轉化為由毛左主導的街頭政治活動。但香港大學社會學系教授潘毅對BBC中文表示，此次行動由工人自發，隨後得到高校學生和國內的一些左派人士的支援，並不是由國內左派人士主導。

從經濟訴求轉向政治訴求

位於香港的非營利組織中國勞工通訊周一（13日）發佈了《中國工人運動觀察報告2015-2017》。報告指，工人集體行動的發展勢頭趨於強勁，正在從珠江三角洲、長江三角洲地區，迅速向內陸省份擴展，組織性也大大提高。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國勞工通訊周一（13日）發佈的《中國工人運動觀察報告2015-2017》稱，工人集體行動的發展勢頭趨於強勁，正在從珠江三角洲、長江三角洲地區，迅速向內陸省份擴展，組織性也大大提高。

報告稱，報告期內，該機構共收集到工人集體行動個案6694起，其中5177起的訴求是追討欠薪，303起的訴求是增加工資，兩類訴求個案佔比超過80%。

學者和觀察人士注意到，此次抗議與以往工人維權事件有所不同的地方在於，工人和抗議者的訴求從經濟訴求轉變為政治訴求。

「以前的工人一般是要求增加工資，或者工傷要求賠償，這次他們是要建立合法組織，通過工會的方式在廠內擁有自己的平台來處理勞資矛盾、爭取自己的權益，」潘毅說，「所以我認為，工人已經覺悟到必須有自己的合法組織，這一點肯定比以前的運動更有進步意義。」

非營利機構中國勞工觀察創始人李強也認為，這次工人維權要求建立工會是要求維護自己的政治權利，在以往的維權事件中比較少見。

「他們出來組建工會，表達了工人要當家做主的政治訴求，」李強說。