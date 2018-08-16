圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯在去年10月部署的那顆衛星的意圖令美國專家捉摸不透，引發對莫斯科開發太空武器意圖的擔心。

一個神秘的俄羅斯衛星"舉止反常"引起美國關注，美國就這個繞地衛星軌道的"反常行為"向俄羅斯提出質詢。

許多英語媒體報道說，俄羅斯在去年10月部署的那顆衛星的意圖令美國專家捉摸不透，引發對莫斯科開發太空武器意圖的擔心。

美國官員說，那顆衛星行為可疑，他說發射那顆衛星是個"令人擔憂的進展"，似乎也說明美國總統特朗普建立天空部隊的合理性。

在關於所謂俄羅斯神秘衛星爭議出現之前， 美國總統特朗普上周公開了太空部隊計劃，即在2020年前，在美國軍隊建立"第六個軍種"。

今年3月1日，總統普京宣佈俄羅斯的太空部隊已經裝備了機動激光系統。

美國質疑俄羅斯

周二（8月14日）在日內瓦舉行的裁軍會議上，負責軍備控制、核查和合規事務的美國助理國務卿波夫萊特（Poblete）說，俄羅斯把那顆衛星的作用是檢查太空裝置。

不過她還說，那顆俄羅斯衛星的軌道同其他觀測類衛星根本不同，美國對俄羅斯研發反衛星武器表示嚴重關注。波夫萊特女士說，俄羅斯對美國公開的外交解釋可能同他們衛星的真實意圖完全相反。因此保持透明，並且澄清意圖對於建立信任至關重要。

圖片版權 Reuters Image caption 英國《每日電訊報》報道認為，支持俄羅斯締結太空裁軍協議的中國也在積極發展太空能力。

波夫萊特說，美國特別關注俄羅斯這顆衛星，因為俄羅斯反覆公開表示希望發展太空武器。

3月1日，普京宣佈俄羅斯太空部隊已經裝備了機動激光系統。波夫萊特注意到普京本人曾提到太空武器在"政治和軍事方面可以被接受"。

俄羅斯反駁美國助理國務卿的指責，說她的評論"毫無根據，誹謗中傷，其依據只是猜疑"。

防止太空軍事化協議

俄羅斯在中國的支持下，起草了"防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約"草案(PPWT)，並在2008年將該草案提交給"日內瓦裁軍談判會議"。

俄羅斯外長拉夫羅夫說，締結協議旨在防止在外層空間進行軍備競賽，但美國助理國務卿波夫萊特說，俄羅斯締結防止太空軍備競賽的建議不值得認真對待。

波夫萊特對俄羅斯和中國的條約草案提出質疑，說那是"一個有缺陷的文件，而且建議國又是一個經常違反自身國際義務的國家"。

早在2006年布什政府時期美國在"國家太空政策"中明確指出，太空能力對美國國家利益至關重要，因此美國將保留在太空的權利、能力和自由。

按照這個政策，美國還要阻止對美國的太空利益構成妨礙的國家，採取必要行動保護美國的太空利益，回應他國對美太空力量的干預，在必要時要阻止那些對美國家利益充滿敵意的太空力量發展。

Image caption 俄羅斯軍事專家也指責美國試圖重新復活"星球大戰"計劃。冷戰末期里根總統開始"星球大戰"計劃，施加軍事和經濟壓力，決心瓦解蘇聯。特朗普會效仿里根嗎？

復活"星球大戰"？

與此同時，俄羅斯軍事專家也指責美國試圖重新讓里根總統時期的"星球大戰"計劃復活。

所謂"星球大戰"正式名稱為"戰略防禦倡議"，是美國在冷戰後期提出的在太空中設立激光反彈道導彈系統，攔截並摧毀敵方（蘇聯）戰略導彈的計劃。蘇聯解體後，美國宣佈中止了消耗巨大的"星球大戰計劃"。

俄羅斯媒體《莫斯科共青團報》引述俄羅斯軍事專家的分析說，美國計劃在太空部署新的彈道導彈防禦系統（PRO），其中有專門用來探測俄羅斯和中國導彈發射的傳感系統。

俄羅斯軍事專家穆拉霍夫斯基說，美國已經在太空部署了能夠探測導彈發射的紅外線系統。五角大樓要加強這種探測系統，部署所謂的"彈道導彈防禦探測層"，構成了太空軍事化的威脅。

英國《每日電訊報》報道認為，支持俄羅斯締結太空裁軍協議的中國也在積極發展太空能力。中國領導人習近平在2013年6月中國發射神州十號載人飛船時說，中國要加大太空探索步驟，實現"中華民族的航天夢"。

美中經濟與安全審查委員會(USCC)發佈的一個報告指出，中國軍方正在尋求開發攻擊美國太空系統的能力。美國國會在關於中國2007年1月11日進行反衛星武器(ASAT)試驗的報道中稱，中國軍人和民間研究人員都認為中國要以反衛星試驗來回應美國在太空的霸權，對付美國脆弱的"衛星依賴"。