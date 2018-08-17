圖片版權 Getty Images Image caption 中國正在發展航母打擊能力。美國國防部報告說，中國軍費在今後10年可能增加到2400億美元。

五角大樓報告警告說，中國軍方可能針對美國和盟國在太平洋的目標「進行攻擊訓練」。中國尚未對美國國防部的指稱做出回應。

美國國防部對國會的年度報告說，中國正在增強向更遠地區部署轟炸機的能力。報告強調了解放軍軍力增強，包括高達1900億美元的國防預算，相當於美國國防預算的三分之一。

報告對中國軍事和經濟的發展的全面評估，中國空襲能力是評估的一部分。

報告說：「在過去3年中，解放軍轟炸機水面的活動區域迅速擴展，他們在重要的海域獲得經驗，可能針對美國和盟友的目標進行攻擊訓練。」

五角大樓報告說，在2017年8月，中國空軍派遣轟6K轟炸機首次飛越沖繩。該型轟炸機沿沖繩島東海岸飛行，沖繩島上有駐守5萬美軍的軍事基地。

中國轟炸機進入西太平洋令美國感到不安，因為「航程擴大的轟6K轟炸機能夠攜帶6枚對地攻擊巡航導彈，使解放軍的遠程精確打擊能力覆蓋關島。」

圖片版權 xinhua Image caption 美國國防部報告說，航程擴大的轟6K轟炸機能夠攜帶6枚對地攻擊巡航導彈，使解放軍的遠程精確打擊能力覆蓋了關島，而且他們可能針對美國和盟友的目標進行攻擊訓練。

去年，中國轟炸機幾十次飛越日本海進入太平洋，並繞台灣飛行，飛越東海和南海等諸多熱點地區。但在2015和2016年，類似飛行每年只有4次。而在2013年和2014年總共只有兩次類似飛行。

「戰之能勝」

中國軍方可能展示了「打擊美國和盟國軍隊和西太平洋和關島的軍事基地的能力」。報告認為，解放軍的訓練飛行可能是對地區國家發出的戰略信號，但是除了展示其增強的能力之外，解放軍並沒有標明其意圖。

五角大樓的報告認為，解放軍正在重組陸軍，以求「戰之能勝」。報告說，「軍改的目的是要建立一個機動性更強，模塊化，更致命，能夠成為聯合作戰核心的陸軍。」

報告說，中國軍費在今後10年可能增加到2400億美元。報告還強調，雖然中國公開表示反對太空軍事化，但是中國正在擴展其太空項目。

本月美國總統特朗普宣佈成立「太空部隊」的計劃，計劃在2020年前建成美軍的第六個兵種。美國成立太空部隊的一個理由就是包括中國在內的美國的對手凖備在衝突爆發時，對美國在太空中部署的裝備實施打擊。

圖片版權 xinhua Image caption 五角大樓的報告認為，解放軍正在重組陸軍，以求「戰之能勝」。

之前美中經濟與安全審查委員會(USCC)的報告曾指出，中國軍方正在尋求開發攻擊美國太空系統的能力，對付美國脆弱的「衛星依賴」。

軍事熱點

美國一直在太平洋發揮主導作用，因此擔心中國在太平洋增加影響力。其中最受關注的熱點是南海，中國在那裏和周邊許多國家都有相互衝突的領土主權要求。

美國軍艦和軍機通過穿越南海有爭議海域定期對中國宣示自由航行權利。與此同時，中國也似乎在南海島礁上擴建軍事設施。在訓練飛行中，解放軍轟炸機還將在南海島嶼上降落。

另外一個熱點是台灣。美國國防部的文件警告說，中國可能凖備採取緊急行動，用武力統一台灣。

報告警告，「如果美國干預，中國會努力阻撓美國有效干預，並努力在一場高烈度，短暫的有限戰爭中取勝。」

1979年中美建交時，美國中斷了同台灣的外交關係。但美國繼續和台灣維持政治和防務方面的聯繫也一直引起北京不滿。