圖片版權 Getty Images Image caption 數名中國學者關於設立生育基金製度和徵收「丁克稅」的建議再次引發輿論抨擊和網絡熱議

今年以來，有關全面廢除計劃生育的傳聞和呼籲不斷，因此對中國人口政策的討論也持續不斷。近日，數名中國學者關於設立生育基金製度和徵收「丁克稅」的建議再次引發輿論抨擊和網絡熱議。

反駁的聲音認為，生育權是基本人權，政府通過設立生育基金等方式來「催生」，等於對生育意願較低的人群變相罰款。

生育基金製度與「丁克稅」

周二（8月14日），中國江蘇省委機關報《新華日報》發表文章指，未來二三年內，中國人口出生率將面臨斷崖式下跌，「少子化」的後果十分嚴重，建議應採取短期、中期和長期措施鼓勵生育，中期內建議設立生育基金製度。

圖片版權 XINHUA DAILY Image caption 周二（8月14日），江蘇省委機關報《新華日報》發表文章建議，應採取短期、中期和長期措施鼓勵生育，中期內建議設立生育基金製度。

具體辦法是，40歲以下公民每年以工資的一定比例繳納生育基金。家庭在生育第二胎及以上時，可申請取出並領取生育補貼，用於補償婦女及家庭在生育期的短期收入損失。如未生育二孩，賬戶資金則等到退休時再取出。生育基金採用現收現付制，個人累計繳納而尚未取出的生育基金可用於政府對其他家庭的生育補貼支付，不足部分再由國家財政補貼。

該文作者是南京大學長江產業經濟研究院的劉志彪和張曄。網上資料顯示，兩人目前分別是南京大學商學院教授與副教授。

《新華日報》文章一齣，旋即在中國的社交網絡發酵。人們第一時間的反應為不敢相信該文觀點。

但值得注意的是，《新華日報》為中國江蘇省的地方報紙。不代表中國官媒新華社或者《人民日報》觀點。不過，本月早些時候，《人民日報》曾發文鼓勵生育，將生娃上升至「國事」。

文章發佈兩日後，中國政法大學商學院教授胡繼曄接受搜狐採訪時表示贊同設立生育基金製度，並將提議向前推進一步，建議向丁克家庭徵收未來的社會撫養費。

提議立刻引來一片罵聲，胡繼曄隨後對中國媒體紅星新聞解釋，搜狐的報道誤讀了他的觀點。他認為，國家應設立鼓勵生育的基金，但錢並不是讓大家來交，而是由過去徵收的社會撫養費來負擔。另外，可以從個稅抵扣的部分，實現對丁克家庭的「不鼓勵」。

圖片版權 Getty Images Image caption 江蘇省委機關報《新華日報》發表文章建議設立生育基金製度，引發網民批評

「如若丁克家庭沒有撫養的小孩或老人，其抵扣就少，交的個稅自然就比別人多；養孩子比較多的家庭，養孩子的費用通過抵扣後其交稅就少。」胡繼曄說。

人口學者、《大國空巢》作者易富賢反對設立生育基金，但他建議降低法定結婚年齡、縮短義務教育時間，讓多數婦女有條件在30歲前生三個孩子也遭到網民批評。

中國的人口現實

2016年底，中國廢除獨生子女政策，轉而放開對生育二胎的限制。此前人口學家預測，中國放開二胎後會出現百萬到上千萬不等的新生人口高峰。但中國國家統計局的數據顯示，2017年中國全國出生的人口比上一年減少63萬。2017年出生的一孩比2016年減少249萬。

換句話說，新實施的計劃生育政策的實際效果並不明顯，中國育齡人群的生育意願低，一孩的出生人數不升反降。

今日中國秉持傳統觀念，認為夫妻婚後才育子女。但近年來，中國的離婚率也飆升。

上至《人民日報》發文將生娃上升至國事，郵政總局還發佈「三隻小豬」郵票試圖改變人民觀念，下至中國各省陸續推出鼓勵生育的措施。全面放開計劃生育限制的政策文件雖未正式宣佈，中國民間已經放開三胎，宣傳機構開始「多子多福」的輿論導向。

為何招致一邊倒的批評聲？

近日，這些專家的聲音引發網絡一面倒的批評和指責，不少網民仍然記得實施計劃生育國策時，中國政府如何「強制不生」。他們認為，現在專家的這些建議是在「強制催生」。

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有網友說：「生育權作為一項基本權利，為什麼屢屢受到這種莫名其妙的長臂管轄？」

「以前超生的，要罰款，正在懷孕沒生出來的，8個月的孕肚都要被抓去墮胎，然後再強制做絶育結扎手術......」一名網友說，「現在不敢生了，卻要強制生，不生就要繳納生育基金，這不就是變相罰款嗎？苛政猛於虎啊！」

官方媒體央視也認為建立生育基金製度是一項「荒唐」的提議，「生育是人的基本權利，生還是不生，都是個人和家庭的自由，」央視評論說，「我們可以通過宣傳鼓勵生育，也可以制定激勵政策引導生育，但不能以『設立生育基金』之名對不生或少生家庭行懲罰之實。這種建議於法無據、於理不通、於情不合，既有違常識，也暴露了研究者專業素養的不足。」

一些學者也認為，從工資裏扣生育基金本質上就是罰款。經濟學者馬光遠稱，現在應該將基本國策改為鼓勵生育，但是鼓勵應該要讓國家來買單，而不是把成本轉嫁到個人頭上。

「放開計劃生育，應該成為一項基本國策，但一些人絶不能在這上面打發財的主意，絶不能變著法子又想收錢，從個人工資裏面扣生育基金這種想法無恥到沒有下限。」馬光遠在博客中寫道。

教育專家熊丙奇也在《新京報》發文說，要鼓勵生育，不要指望想著法子由民眾自己承擔生育成本，甚至巧立名目的增加生育成本，生育成本應由國家承擔。