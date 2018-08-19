中美貿易戰引國內議論：中國真「厲害了」嗎？

圖片版權 Xinhua Image caption 中共宣傳部門從去年就開始開展"厲害了我的國"主題系列活動

中美貿易戰開打，在幾個月前剛剛舉國歡呼"厲害了"的中國引起了不小的騷動。

路透社、《紐約時報》和《華爾街日報》等歐美主要媒體都注意到，特朗普總統發動貿易戰之後，中國國內議論紛紛，甚至可能已經對最高領導層造成了困擾。

美國對中國進口商品加徵關稅，是為了打擊中國的"不公平貿易行為"，包括盜取知識產權、強迫外資企業轉讓技術等。

但是，《紐約時報》記者發現，中國國內輿論在反思貿易戰起因時，很少提及這些"不公平貿易行為"，而主要關注中國的宣傳策略是否適當。

許多人質疑，大張旗鼓地喊"厲害了"不僅讓中國舉國上下沉浸於自不量力的盲目自信，也讓國際社會對中國產生戒心。

"厲害了，我的國"

圖片版權 Xinhua Image caption 去年10月1日，在天津飛鴿車業發展有限公司的車間，工人正在組裝"厲害了我的國"定製版共享單車

就在今年3月，由中國中央電視台、中國電影股份有限公司聯合出品的紀錄片《厲害了，我的國》在全國公映，票房近5億人民幣，一舉成為中國電影史上票房最高的紀錄片。

剛剛"厲害"了一個多月，美國商務部就宣佈制裁中興通訊，禁止美國企業向中興銷售零部件，將這個中國數一數二的高科技企業推到崩潰的邊緣。

又過了不到三個月，美國就對中國進口商品加徵關稅，正式發動了貿易戰，令中國政商各界對中國經濟的前景充滿憂慮。

在此情況下，中國知識界乃至政界對吹噓中國"厲害了"的宣傳政策產生了強力的反彈。

"沒有那麼厲害"

圖片版權 Xinhua Image caption 2018年2月27日，紀錄電影《厲害了，我的國》在北京舉行首映禮。影片於3月2日起在全國各地上映。

美國僅僅對中興停止供貨，就立即產生"一劍封喉"的殺傷效果，充分顯示中美在科技領域仍然存在重大差距。

《科技日報》總編輯劉亞東6月份的一次演說在網絡上引起很大關注。劉亞東指出，"在很多情形下，我的國沒有那麼厲害，甚至受制於人。"

他說，有些人對中國成就誇大其詞，"忽悠了領導，忽悠了公眾，甚至忽悠了自己"，其結果"誤國害民"。

"全面趕超、主體超越"

劉亞東不點名地批評了清華大學國情研究院院長胡鞍鋼去年6月發佈的一份研究報告。該報告稱，中國已進入全面趕超、主體超越美國的時期，經濟實力、科技實力和綜合國力已經超越美國，居世界第一。

其實，早在2015年胡鞍鋼就公開稱中國已全面趕超美國。但中美貿易戰開打之後，他的觀點成了眾矢之的。

8月2日，一份清華大學校友寫給校長的呼籲書在互聯網上廣泛流傳。呼籲書稱，胡鞍鋼所謂的中國超美研究報告，是用納稅人的錢做出違背常識的"研究結論"，"堪稱誤國誤民"，要求校方解除其職務。

圖片版權 TSINGHUA UNIVERSITY WEBSITE Image caption 2017年11月7日，胡鞍鋼在日本介紹"中共十九大精神及有關研究成果"。

王滬寧"麻煩了"？

《紐約時報》引述中國社會科學院經濟學者餘永定的話說，在7月6日美國對340億美元的中國進口產品增加關稅生效之前，很少有人覺得貿易戰會真的開打。

一位中國智庫學者告訴路透社："許多經濟學家和知識分子都對中國的貿易戰政策感到不滿。普遍看法是，中國目前的態度太強硬，領導層錯估了形勢。"

路透社的報道說，貿易戰在中共黨內造成分歧，政府對貿易戰的應對受到了"不同尋常"的批評聲浪。

報道引述不具名消息來源說，主管意識形態的政治局常委、習近平"中國夢"口號的策劃人王滬寧因民族主義宣傳過於高調而受到批評，在黨內遇到了"麻煩"。

但是，報道說，王滬寧被踢出政治局常委的可能性不大。

圖片版權 Getty Images Image caption 據報道，貿易戰爆發後，主管意識形態的政治局常委王滬寧因宣傳失當而受到批評。

"防止衝突擴散"

許多中國學者擔心，中美關係如果進一步惡化，中國經濟的發展可能面臨長期困境。

7月3日，清華大學國際關係研究院院長閻學通說："如果從貿易領域擴散到其他經濟領域，帶來的是經濟危機。如果從經濟領域向安全領域擴散，帶來的是軍事衝突，但是一旦蔓延到意識形態領域，帶來的是全方位的對抗，所謂的冷戰就發生了。"

他強調："我們要特別防止中美之間的貿易衝突擴散到意識形態領域。"

中國知名宏觀分析師高善文7月28日在山西證券30週年慶時發表演說，說"對外開放核心就是對美開放"，中美關係對中國改革開放40年來的發展至關重要。

他說，此次中美交鋒有可能會對未來30-50年造成深遠影響，如果中美關係全面惡化，那麼30歲以下年輕人就可以"洗洗睡了"，意即沒有什麼前途了。

官方降低調門

中國政府高層顯然也希望避免中美衝突惡化，因此官方的相關宣傳已趨向謹慎。

據路透社報道，中國政府已命令官方媒體不再提及"中國製造2025"計劃。美國對此項目涉及的知識產權侵犯行為非常不滿。

7月中旬，中宣部又下令限制媒體使用"貿易戰"的說法。

《紐約時報》評論說，到目前為止，中國政府的反美宣傳尚未提高調門，也沒有煽動類似近年來反日示威那樣的反美行動。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官媒一方面批評「霸權主義」，另一方面又不敢直接抨擊特朗普。

8月8日，《人民日報》在頭版刊發了一篇"宣言"署名文章，題為《風雨無阻創造美好生活》。

文章說："一些人為一己之私逆潮流而動、悖道義而行，關稅的壁壘肆意高起，霸權的大棒到處揮舞，雖可逞一時得意之洋洋，但難以解決經濟失衡、政治失序等深層矛盾，最終只會搬起石頭砸自己的腳，成為歷史潮流不可阻擋的一個註腳。"

儘管所指的明顯是美國總統和美國政府，但文中既沒提特朗普，也沒提美國，顯然是不想激化矛盾。

"革命的兩手"

儘管目前中國輿論場中的負面情緒多於往常，但樂觀的聲音也不少，而這些聲音往往具有濃厚的意識形態色彩。

就在貿易戰開打後的第二天，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮接受《環球時報》採訪時，強調中國在貿易戰中有"五大優勢"，其中最主要的是"我們有中國共產黨的堅定領導和民眾強大的愛國主義精神，社會組織力強"。

8月2日，《環球時報》主編胡錫進以"單仁平"的筆名發表評論，批評社會上的"恐美情緒"，並強調中國知識分子應該"為幫助這個國家克服恐美症、鼓舞抵制美國霸權主義的鬥爭做出貢獻"。

幾個月前曾鼓吹與美國"打一場史詩級貿易戰"的中國商務部研究員梅新育，更是在其關於貿易戰的文章中大量使用毛時代的話語。

梅新育在8月4日發表在人民日報海外版編輯部微信公眾號"俠客島"的文章中寫道："對付美方'一手大棒一手玉米'的手法，如同重慶談判與上黨戰役同時進行，如同抗美援朝戰場上上甘嶺戰役與板門店談判並行不悖，我們理所當然要'以革命的兩手對付反革命的兩手'。"

他所謂的"革命的兩手"，就是"以鬥爭求團結，沒有鬥爭，求不來團結"。

越是深陷危機，越是回歸意識形態基本盤，這是世界上許多政治力量走過的老路。

但是，中國恰恰是在毛澤東死後偏離毛主義的意識形態，才得以借助西方的幫助變得有些"厲害了"。

毛時代的"革命的兩手"是否真能挽回局勢，並且讓中國變得"更厲害"，那就見仁見智了。