圖片版權 xinhua Image caption 擔任中央軍委主席的習近平對解放軍的掌控超過了他任何一位前任。

中國領導人習近平對軍隊領導人講話，呼籲軍隊要"絶對忠誠"。中央電視台在周日晚間播出習近平穿軍裝講話，並和站立鼓掌的軍隊高級將領握手的消息。

習近平說，黨的領導和黨的建設是解放軍建設發展的關鍵，關係強軍事業興衰成敗，關係黨和國家長治久安。他還指出，堅持黨對軍隊絶對領導是解放軍加強黨的政治建設的首要任務。

自習近平2012年擔任最高領導人以來，加強了對軍隊的控制。擔任中央軍委主席的習近平對解放軍的掌控超過了他任何一位前任。

《南華早報》報道說，每年此時中共高層在北戴河舉行會議就重要問題達成共識，因此此次中央軍委會議越顯得特別重要。

「軍內反對」？

但英國《衛報》報道說，習近平強調軍隊忠誠可能顯示了某種不安全感。他此次在中央軍委黨建會議上講話時，中國政治圈內出現對習近平的批評，諸如說他處理經濟不當，中國出現疫苗健康醜聞，以及同美展開貿易戰等問題。

澳洲國立大學的中國問題專家倪凌超在《衛報》報道中說，解放軍是習近平面對批評保持絶對領導的最後手段，因為槍桿子握在習近平手中，批評聲音很難有實際效果。

圖片版權 xinhua Image caption 解放軍正大幅度提升潛艇部隊的能力，令美澳擔心。

倪凌超還說，習近平一直強調軍隊忠誠意味著他可能在軍隊中遇到某些反對，他沒有安全感，因此他要保持特別警覺。

中國有世界規模最大的正規軍，而且這支軍隊正在經歷雄心勃勃的現代化改造。習近平在6年前掌握最高權力以來，軍隊也是習近平反腐運動的一個主要焦點。

習近平反覆警告腐敗給國家和中共帶來的危險，並親自掌握軍中的反腐運動。已經有數十位高級軍隊領導人接受腐敗調查和判處監禁，其中包括兩位中央軍委的前副主席徐才厚和郭伯雄。

「軍事威脅」？

在周日結束的這次中央軍委會議上，習近平還說，反腐工作要繼續，深入進行，不會停止。習近平在努力反腐的同時還致力於軍隊現代化，爭取增強解放軍在東海和南海有爭議海域以及太平洋投送兵力的能力。

最近美國國防部報告指，解放軍有核攻擊能力的遠程轟炸機可能為攻擊美國和盟國的目標進行攻擊訓練，強調中國在南海的軍事危險。

五角大樓的報告還注意到能力經過迅速提升的解放軍的潛艇部隊。《澳大利亞人報》的評論說，澳大利亞海軍老舊的柯林級潛艇被法國潛艇取代仍然需要很長一段時間，因此中國的迅速提升的水下作戰能力特別令澳大利亞擔心。

該報評論說，中國努力令其戰機盡快取得核攻擊能力，而且中國正在研發的隱型遠程戰略轟炸機可能在10年內進入部署階段，使解放軍取得陸海空三位一體的核威懾。