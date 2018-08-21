薩爾瓦多棄台奔中 中美台繼續角力拉美

圖片版權 EPA Image caption 中國外長王毅與薩爾瓦多外長卡斯塔內達在北京舉行的建立聯合公報儀式上交換文件。

台灣總統蔡英文剛剛出訪中美洲完畢，中美洲國家薩爾瓦多就宣佈與台灣斷交，轉與中國建交，台灣的邦交國剩下17個，是歷史以來的新低。

薩爾瓦多總統塞倫（Sanchez Ceren）當地時間周一（8月20日）晚上在全國電視講話宣佈這個決定。他指出，與中國建交將為國家帶來「巨大好處」和「非凡的機會」。他補充說，他認為這樣做「符合國際關係法的原則，也是我們的時代的一個無可避免的趨勢」。

台灣民進黨2016年重新掌政至今已經有五個國家與台灣斷交，轉而與北京建交。台灣多次批評中國以「巨額援助」誘使台灣友邦轉投中國，北京當局否認。

有專家向BBC中文指出，中薩在這個時候建交，並不完然是因為中方要「懲罰」蔡英文早前出訪時兩度過境美國。台灣應該少一點在邦交國數字上的迷信，而更關注這些邦交國能否讓台灣更安全。

「中薩關係新篇章」

薩爾瓦多與台灣斷交後，台灣的邦交國跌至17個，大部分在中美洲地區。中國外交部長王毅周二（8月21日）在北京出席中薩建交聯合公報簽署儀式時，形容中薩建交為兩國關係開展了「新篇章」，又指承認「一個中國原則」是中國與任何國家建立和發展關係的根本基礎。出席同一場合的薩爾瓦多外交部長卡斯塔內達（Carlos Castaneda）則指出，中薩建交有助「真正提升薩爾瓦多人民的生活水平」。

圖片版權 AFP Image caption 蔡英文指，現在不是國民黨與民進黨比較兩岸政策的時候，呼籲雙方要團結，"守住主權的共同底線"。

蔡英文在消息傳出後批評，薩爾瓦多的事件並不是單一事件，而是中國一連串文攻武嚇的一環。她又指台灣必須提醒國際社會，這不只是台灣的事情，因為中國近來「干涉各國內部事務，破壞國際市場秩序」等的行徑已經令全球局勢出現「高度的不穩定」。

她又呼籲國民黨與民進黨在這個時候要團結一致，合力守住主權的共同底線，令中國不會以為在台灣「可以有挑撥分化的空間」。但國民黨文傳會副主委洪孟楷批評蔡英文政府必須對薩爾瓦多與台灣斷交負責，批評蔡英文政府上任後的外交政策「毫無章法、內外交迫」。

台灣外交部長吳釗燮在記者會上宣佈與薩爾瓦多斷交，聲明中提到，「這段時間薩國不斷向我要求大量資金，希望協助聯合港（Port of La Union）開發案，政府派遣專業工程團隊評估後，我們認為這是不合適開發案，恐讓我國與薩國陷入高度債務風險。」

美國駐薩爾瓦多大使馬尼斯（Jean Manes）在社交網站發帖，指薩爾瓦多與台灣斷交「令人擔憂」。她形容，這「無可避免地」會影響美國與薩爾瓦多的關係。

根據台灣中央社報道，馬尼斯日前間曾公開示警，這項聯合港開發案可能有中國軍事介入，動機不單純。馬尼斯指出，中國有意在中美洲和加勒比海地區擴張影響力，並建立軍事據點，其中在薩爾瓦多就是投資聯合港開發案。

聯合港位於薩爾瓦多東部的馮賽卡灣（Fonseca），該水域與洪都拉斯及尼加拉瓜共享，薩國政府規劃將漁港建設為現代化港口，同時興建連結洪都拉斯與危地馬拉太平洋港口的鐵路系統，希望能吸引來自北美、墨西哥及亞洲航線之商船停靠，使薩國成為中美洲區域營運中心。但建設進度不如預期，完工後幾乎處於停擺狀態，虧損連連。

中美爭霸焦點

台灣淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年接受BBC中文採訪時表示，中國在蔡英文出訪回台灣隔天宣佈與薩爾瓦多建交，意圖很明顯，「不想讓蔡英文和民進黨在外交上、在對美國的關係上得分，」他表示，蔡英文此次「同慶之旅」兩次過境美國，在《台灣旅行法》生效後，享有先前沒有的待遇，「這是北京不樂見的」。

但黃兆年認為在這個時機宣佈斷交，不全然是「懲罰」蔡英文此次出訪，更可能是在特朗普上台後，台灣與美國關係不斷在實質交流、軍事合作方面深化，安全合作走向制度化，中國政府累積了大量不滿。

中國對外，不想讓台灣「在外交上得分」。對內，中美貿易戰催生了民怨，中國政府必須「找一個外部敵人來打」，台灣議題因此被當成重點箭靶，從施壓國際航空公司改名，到蔡英文過境85度C咖啡店引發抵制，到與薩爾瓦多斷交這一系列的動作都是。這是在美中競爭的大背景下所產生的結果，黃兆年認為薩爾瓦多與台灣的斷交和中美貿易戰沒有太直接的關係。

圖片版權 Reuters Image caption 蔡英文早前出訪中美洲，去程和返程都有在美國過境，並出席公開活動。

蔡英文2016年就任總統至今，已經有兩個中美洲國家與台灣斷交，令它在中美地區的邦交國跌至八個。

黃兆年分析，台灣一直處在中美霸權爭霸的風暴焦點。薩爾瓦多位處中美洲北部，與洪都拉斯及危地馬拉（Guatemala，又譯瓜地馬拉）接壤，薩爾瓦多港口在地理位置上「屬於美國的勢力範圍、美國的後院，」黃兆年說。

台灣外交前景黯淡？

圖片版權 Reuters Image caption 蔡英文曾於去年1月訪問薩爾瓦多。

黃兆年認為，台灣看似接連失去邦交國，但更應該在意的是「多一點實質上的鞏固，少一點數字上的迷信」。要看外交現況實質上能否讓台灣更安全？民主自由的價值和制度是否還能繼續維持？

台灣在中美爭霸中與美國深化合作。黃兆年對於中美爭霸中美國還能否維持優勢，持的是正面看法，因為美國仍掌握了高端技術，應該還能維持其優勢地位。

黃兆年說：「台灣輸不只是台灣輸，美國也有所損失，」所以台灣與中國的邦交國爭奪戰中，中美台關係不能輕忽。

黃兆年舉例，看起來與台灣邦交穩固的帕勞（帛琉）和美國關係良好，所以台灣與邦交國的關係，和這些邦交國與美國的關係一樣重要。

「薩國人覺得台灣很富有」

曾在薩爾瓦多服務三個多月的台灣公民陳先生對BBC中文表示，他在當地協助當地農民改善植物病蟲害，對薩爾瓦多的印象是「人們很熱情，生活很悠閒，人們喜歡踢足球、跳舞、火山健行或是去海邊玩。」陳先生在薩爾瓦多時間不長，他形容當地人「覺得台灣是富有的國家，但很遠……感覺當地人算是喜歡台灣吧。」

他服役的技術團中，比較資深的團員說，當地農民對台灣技術人員表示感謝。

陳先生在薩爾瓦多時沒有聽說可能有外交危機，但他轉往洪都拉斯後，有消息指出中國在當地蓋鐵路，與台灣的外交可能生變，「當時有擔心可能會斷交」。對於薩爾瓦多和台灣斷交，陳先生覺得很難過，「畢竟是曾經待過的地方。」

雖然台灣外交部多次闢謠，但海地、洪都拉斯都被媒體多次點名，被認為是下一個可能和台灣斷交的國家。