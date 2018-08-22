圖片版權 YUE XIN Image caption 岳昕透露，目前聲援團已增加到50多人，學生大概佔了一半多，其餘包括左翼網友、佳士廠工人以及臨近廠的工人。

深圳佳士科技公司工人維權事件已發酵近一個月，國內媒體一片噤聲中，一些網民開始在社交媒體上轉發事件信息、隱晦地評論此事。周日（8月19日），工人聲援團代表、北京大學畢業生岳昕發出致中國領導人習近平的公開信，呼籲釋放被捕工人，支持組建工會。

此次維權事件發生在中國廣東省深圳市佳士科技工廠。工廠工人指公司存在超時加班、嚴苛罰款、欠繳公積金等違法行為，希望通過組建工會來維護自己的權益。今年5月，數名佳士工人開始籌備組建工會，但隨後有積極組建工會的工人代表遭到不明身份人士毆打，也有涉事工人被開除。

7月27日事件進一步發酵，一些佳士工人及其支持者前往工廠要求復工，但遭到警方逮捕。目前仍有14名工人遭到警方拘留，聲援團核心成員沈夢雨也仍處於失聯狀態。

「廣東怎麼了」

深圳佳士工人維權事件自7月起發酵，但是至今國內媒體對此事未作任何報道，一些內地網民意識到國內對於這起事件的輿論壓制，上周末開始在社交媒體上轉發相關媒體報道和資料，但許多帖子發出後很快遭到審查。一些網民在微博自帶"廣東怎麼了"的標籤，或者用「廣東學生」、「深圳工人」等關鍵詞評論此事。

一名網友說：「《憲法》第一章第一條寫的是：中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。 ​」

圖片版權 YUE XIN Image caption 不少高校學生加入現場聲援團，支持維護工人權益

一些高校學生也在微博上表示，學校輔導員在統計在廣東的學生情況，包括在廣東停留的時間段、因何事在廣東等，懷疑政府開始採取行動防止更多學生參與事件。

一位要求匿名的內地高校學生對BBC中文表示，上周六（18日）學校輔導員在網上聯絡學生，要求在廣東的同學私信其近況，「我當時感覺有些奇怪，以往學校從來不會這樣」。直到第二天看到微博上轉發的維權事件信息，她才感覺到輔導員的問詢或許與此事有關。

等待答覆

公開信中，岳昕向中共中央和總書記習近平提出了六點訴求，包括立即無罪釋放所有被捕工人和學生、禁止秋後算賬、所有維權工人復工並依法組建工會、徹查聲援團沈夢雨、小胡失聯事件等。

「我代表全體聲援團成員，向黨中央和習近平總書記表示，我與聲援團的全體成員將堅定政治意識，堅定馬克思列寧主義和毛澤東思想的信仰，堅定站在偉大的工人階級的立場上，堅決維護我國社會主義和人民民主專政制度。在全體被捕工人被無罪釋放之前、在地方黑惡勢力沒有得到調查之前、在工人的基本權益和合法地位沒有得到保障之前，我們將繼續鬥爭下去！」岳昕在公開信中寫道。

岳昕稱，深圳佳士科技公司長期存在違法罰款、剋扣工人工資的違法行為，但是工人們屢次投訴卻無人理會，組建工會也遭到工廠的報復。所以她趕來深圳坪山加入工人聲援團，為工人維權。

岳昕接受BBC中文採訪時表示，公開信發出後，至今仍未收到任何官方回應，聲援團成員仍在等待答覆。

目前，聲援團主要在惠州市大亞灣活動，給周邊居民和工人宣講、發資料。岳昕透露，目前聲援團已增加到50多人，學生大概佔了一半多，其餘包括左翼網友、佳士廠工人以及臨近廠的工人。但是近日一些學生的家長已經到達惠州，要求學生回家。

岳昕認為，這些家長受到了政府方面的壓力，有組織地到惠州帶孩子回家。

質疑

雖然這次維權事件得到了各地高校以及學者的聲援，但學生們舉著毛澤東頭像、唱紅歌以及引用習近平講話等舉動也引來了 一些批評。還有觀察者在網絡表示，鑒於中國政府長期對群體性事件的嚴厲打壓，此項街頭運動能成行並持續這麼長時間令人生疑。

但是也有網民認為，在當下中國的政治環境，青年學生站出來為爭取權利抗爭已經很難得，他們引用習語錄、搬出毛澤東思想或許是為了自身安全考慮。

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香港大學社會學教授潘毅對BBC中文指出，中國的這些左翼青年在毛澤東的思想理念中尋找思想資源，以挑戰他們眼中當下不公平的社會現象和勞資矛盾。

歷史學者章立凡則認為，岳昕的公開信「很幼稚」。「雖然他們說擁護黨、擁護社會主義、擁護人民民主專政，但是現在的政權絶不會允許工人有自己的工會，」章立凡對BBC中文說，「我覺得經濟訴求容易實現，但是如果想要成立工會中共不會允許，他們最怕的就是有組織的活動或者對抗。」