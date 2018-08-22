台灣總統過境美國的藝術：在大國博弈夾縫中的權衡

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣與薩爾瓦多斷交後，蔡英文總統召開記者會。

中南美洲國家薩爾瓦多於21日正式跟中國建交，台灣則正式與這個80多年友邦割袍斷義。而在20日，台灣總統蔡英文剛從中南美洲訪問回國，並在過境訪問時受到美方歡迎，許多媒體解讀，這是中方想要刻意給蔡英文難堪，所設的局。

自從5月開始，台灣許多邦交國陸續被中國「挖牆腳」，外交風波至今未歇。台灣師範大學教授曲兆祥就對BBC中文表示："台灣在八月的處境如同寒流，從之前的航空公司改國名、到85度C咖啡事件，都是一個小波配大波的寒流"。

出訪後斷交

曲兆祥也認為，中方已經定調蔡英文為實質台獨，之後出手將會更重。尤其中美正值外交戰的高峰，台灣當局相對親美的態度，只會讓中方更不高興。"台灣要慎防被特朗普拿去當牌打的風險，如果台灣在對美關係上太沾沾自喜，那平衡有可能被打亂"。

台灣前外交部長歐鴻煉也在21日表示，近來台美較密集互動下，台灣當然無形間也會增加其自身的"台灣牌價值"。但作為小國，他認為台灣要懂得在大國之間周旋，萬一獻身給一個大國，是很危險的。他也認為特朗普已不重視民主自由等"普世價值"，而是"金貿利益"，讓台灣處在危險中。

圖片版權 TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE Image caption 蔡英文在出訪回程時，過境休士頓參觀太空中心。

過境成藝術

選在出訪結束後出手，不難看出中國"反將一軍"的企圖。蔡英文此次在過境美國時，去程是在洛杉磯、回程則是在休士頓做停留。其中在洛杉磯時以中華民國元首身份到台灣駐美僑教中心、並讓媒體全程跟拍，在休士頓參觀了美國國家太空總署的詹森太空中心等，被部分台灣媒體視為是新的突破。

台灣資深外交官，曾駐美國、英國與歐盟等擔任代表的沈呂巡，對BBC中文表示："如果要用『突破』這個字眼，那標凖就要更高，僑教中心畢竟是自己的組織，而且有沒有美方地方官員來歡迎，也是重要指標"。

然而，台灣歷任總統在過境美國時，所遭受到的待遇各有不同，但都必須把握住一個要點。就是如何不在過度打擾美國，又不至於激怒到中國的前提下，順利完成過境，也讓台灣總統在過境尺度上的拿捏，相對變成一門藝術。

圖片版權 EPA Image caption 自從5月開始，台灣許多邦交國陸續被中國挖牆腳，外交風波至今未歇。

美中台摸索

過往中華民國與美國尚有邦交時期，台灣正副總統在過境與接待上自然是元首級。熟稔外交事務的沈呂巡依然記得，當年台灣的副總統嚴家淦於1967年訪問美國時，詹森總統在白宮前列儀隊、打響禮炮、舉辦國宴的盛況。

就在國民黨1949年來台後，總統蔣介石就不曾出國訪問，自然也沒去過美國。有一說是擔心出國後台灣"鬧空城"會被共產黨進犯，但是副總統陳誠與嚴家淦，還有後來擔任總統的兒子蔣經國（時任行政院長），都曾赴美訪問。

直到1979年共產黨與美國建交後，美台關係瞬間歸零。在美方謹守"一個中國"原則之際，美台官方元首曾一度沒有互動。直到後來蔣經國過世、天安門事件爆發後，1994年，時任總統李登輝才在出訪中南美洲之際，成了首次斷交後過境美國的台灣總統。

然而當時，李登輝選擇在夏威夷過境，為了不招惹中國，美方態度相當謹慎，只給了李登輝專機加油與上廁所等服務，不予過境簽證，讓李登輝對此抗議。至此美方開始修改法令，給予台灣總統"禮遇式過境"。

圖片版權 Getty Images Image caption 1995年，李登輝以私人名義過境美國赴母校康乃爾大學演講，成為著名事件。

一談起這個，沈呂巡始終認為："台灣總統每次過境美國待遇都有改進，這是應該的，若說『突破』標凖要更高"。台灣總統在斷交過境上面的待遇，大體上而言就是1995年後，美中台三方一起從無到有的制衡過程。

返校掀爭議

就在美方修改法令後，1995年李登輝及申請以"私人名義"訪問母校康乃爾大學，成為史上有名的過境訪問。當年雖是私人訪問，但是美方在過境規格與接待上相當禮遇，校方更邀請李登輝以總統身份公開演講。

另一位資深外交官跟BBC中文回憶，當年他還是個外交部次長秘書，陪同李登輝一起搭乘專機到雪城後、坐車到康乃爾，一路上都有媒體跟隨與民眾歡迎。李登輝演講時，下面觀眾多到滿出來，外頭衛星新聞採集車都沒位置停。

沈呂巡當時則擔任駐美代表處國會組組長，他仍記得光是聯絡與斡旋美方國會"拉人"就讓他們人仰馬翻，但是美方投票支持仍讓他很感動："參議院97比1、眾議院396比0支持李登輝來訪，這數字我依然記得"，那個投反對票的參議員事後還說，他沒看清楚，投錯票了。

但在後來，李登輝訪美舉動也激怒中國，隨後也爆發1995年台海飛彈危機，直到1996年台灣第一次民選總統才結束。

另位資深外交官則說："李登輝『民之所欲、常在我心』演講是成功的，但在中共大力反對下，反而變成更大事件，讓克林頓還花了些時間跟中方解釋"。美方之後一陣子也相對低調，讓類似過境不再發生。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年8月12日，馬英九過境美國，參觀紐約9.11遺址。

藍綠態度不同

直到2000年，台灣實現政黨輪替，但當時總統陳水扁，對於獨派意識主張較鮮明，一度讓美方神為苦惱。當時該資深外交官已經升任某城市副處長，還記得美方審查變得更嚴格："不論在過境地、要去哪，在哪有公開講話，美方都會想了解，陳水扁有次還從酒店廚房進去見國會議員"。

甚至在2006年5月，陳水扁出訪時還一度過境遭美國，利比亞與黎巴嫩拒絶、最後迫降在阿聯酋首都阿布達比。沈呂巡想起這段時，至今仍說："那時大家都罵死了"。

後來到2008年馬英九執政後，美方在過境上的待遇才出現好轉。"馬英九有跟美方建立互信，不會在政治議題上輕舉妄動，所以美方也較鼓勵他出去走走。媒體對台灣總統採訪，也是從那時開始變寬鬆的"，該資深外交官說。

圖片版權 EPA Image caption 學者認為，如何在中美政治權衡間找定位，始終是台灣外交課題（圖為8月21日，中國外長王毅在北京同薩爾瓦多外長簽署兩國關於建立外交關係的聯合公報）。

2015年，時任駐美代表的沈呂巡，陪同過境的馬英九返回母校哈佛大學。他回憶當時抵達波士頓，就受到波士頓市長與市議長歡迎，還帶他一起重遊當地中國城："中國城都掛上青天白日旗來歡迎馬英九"。

真正現突破？

直到現在，台灣總統在出訪時過境美國，都成為美台關係能否更進步的指標，甚至有"過境是實、訪問是虛"的說法。在台灣旅行法通過後，何時能看到該法內容被執行，則是外交官們認為的重點。

沈呂巡說："對我來講的突破，就是總統能親自去華盛頓、紐約等地訪問，或者是過境時，至少該城市的地方官與議員能出來一起陪同與會，能去該城市台灣代表處等等"。

然而，與中國的政治平衡也是重中之中，"兩岸關係好，那當然在美國過境上中共會比較睜隻眼閉隻眼，地方官也能不顧忌政治局勢，親自出來迎接"，沈呂巡說。

就如同在這次蔡英文過境中，仍發生去台灣咖啡店買咖啡，遭中國媒體指為"台獨企業"一事。資深外交官說："這就是兩岸相對敏感時，大陸就會給你好看"。他認為該企業最後發聲明輸誠，也是無可厚非，因為該企業只是兩岸關係不好下，中方的出氣筒。

至今20多年來，台灣官方仍在總統於美國過境上不斷努力，但隨著中國崛起，不免讓台灣成為中美間的籌碼。台灣也在思考自身外交出路之際，始終在拿捏中美兩國間政治的此消彼長。