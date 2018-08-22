台灣總統過境美國的藝術：在大國博弈夾縫中的權衡
中南美洲國家薩爾瓦多於21日正式跟中國建交，台灣則正式與這個80多年友邦割袍斷義。而在20日，台灣總統蔡英文剛從中南美洲訪問回國，並在過境訪問時受到美方歡迎，許多媒體解讀，這是中方想要刻意給蔡英文難堪，所設的局。
自從5月開始，台灣許多邦交國陸續被中國「挖牆腳」，外交風波至今未歇。台灣師範大學教授曲兆祥就對BBC中文表示："台灣在八月的處境如同寒流，從之前的航空公司改國名、到85度C咖啡事件，都是一個小波配大波的寒流"。
出訪後斷交
曲兆祥也認為，中方已經定調蔡英文為實質台獨，之後出手將會更重。尤其中美正值外交戰的高峰，台灣當局相對親美的態度，只會讓中方更不高興。"台灣要慎防被特朗普拿去當牌打的風險，如果台灣在對美關係上太沾沾自喜，那平衡有可能被打亂"。
台灣前外交部長歐鴻煉也在21日表示，近來台美較密集互動下，台灣當然無形間也會增加其自身的"台灣牌價值"。但作為小國，他認為台灣要懂得在大國之間周旋，萬一獻身給一個大國，是很危險的。他也認為特朗普已不重視民主自由等"普世價值"，而是"金貿利益"，讓台灣處在危險中。
過境成藝術
選在出訪結束後出手，不難看出中國"反將一軍"的企圖。蔡英文此次在過境美國時，去程是在洛杉磯、回程則是在休士頓做停留。其中在洛杉磯時以中華民國元首身份到台灣駐美僑教中心、並讓媒體全程跟拍，在休士頓參觀了美國國家太空總署的詹森太空中心等，被部分台灣媒體視為是新的突破。
台灣資深外交官，曾駐美國、英國與歐盟等擔任代表的沈呂巡，對BBC中文表示："如果要用『突破』這個字眼，那標凖就要更高，僑教中心畢竟是自己的組織，而且有沒有美方地方官員來歡迎，也是重要指標"。
然而，台灣歷任總統在過境美國時，所遭受到的待遇各有不同，但都必須把握住一個要點。就是如何不在過度打擾美國，又不至於激怒到中國的前提下，順利完成過境，也讓台灣總統在過境尺度上的拿捏，相對變成一門藝術。
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美中台摸索
過往中華民國與美國尚有邦交時期，台灣正副總統在過境與接待上自然是元首級。熟稔外交事務的沈呂巡依然記得，當年台灣的副總統嚴家淦於1967年訪問美國時，詹森總統在白宮前列儀隊、打響禮炮、舉辦國宴的盛況。
就在國民黨1949年來台後，總統蔣介石就不曾出國訪問，自然也沒去過美國。有一說是擔心出國後台灣"鬧空城"會被共產黨進犯，但是副總統陳誠與嚴家淦，還有後來擔任總統的兒子蔣經國（時任行政院長），都曾赴美訪問。
直到1979年共產黨與美國建交後，美台關係瞬間歸零。在美方謹守"一個中國"原則之際，美台官方元首曾一度沒有互動。直到後來蔣經國過世、天安門事件爆發後，1994年，時任總統李登輝才在出訪中南美洲之際，成了首次斷交後過境美國的台灣總統。
然而當時，李登輝選擇在夏威夷過境，為了不招惹中國，美方態度相當謹慎，只給了李登輝專機加油與上廁所等服務，不予過境簽證，讓李登輝對此抗議。至此美方開始修改法令，給予台灣總統"禮遇式過境"。
一談起這個，沈呂巡始終認為："台灣總統每次過境美國待遇都有改進，這是應該的，若說『突破』標凖要更高"。台灣總統在斷交過境上面的待遇，大體上而言就是1995年後，美中台三方一起從無到有的制衡過程。
返校掀爭議
就在美方修改法令後，1995年李登輝及申請以"私人名義"訪問母校康乃爾大學，成為史上有名的過境訪問。當年雖是私人訪問，但是美方在過境規格與接待上相當禮遇，校方更邀請李登輝以總統身份公開演講。
另一位資深外交官跟BBC中文回憶，當年他還是個外交部次長秘書，陪同李登輝一起搭乘專機到雪城後、坐車到康乃爾，一路上都有媒體跟隨與民眾歡迎。李登輝演講時，下面觀眾多到滿出來，外頭衛星新聞採集車都沒位置停。
沈呂巡當時則擔任駐美代表處國會組組長，他仍記得光是聯絡與斡旋美方國會"拉人"就讓他們人仰馬翻，但是美方投票支持仍讓他很感動："參議院97比1、眾議院396比0支持李登輝來訪，這數字我依然記得"，那個投反對票的參議員事後還說，他沒看清楚，投錯票了。
但在後來，李登輝訪美舉動也激怒中國，隨後也爆發1995年台海飛彈危機，直到1996年台灣第一次民選總統才結束。
另位資深外交官則說："李登輝『民之所欲、常在我心』演講是成功的，但在中共大力反對下，反而變成更大事件，讓克林頓還花了些時間跟中方解釋"。美方之後一陣子也相對低調，讓類似過境不再發生。
藍綠態度不同
直到2000年，台灣實現政黨輪替，但當時總統陳水扁，對於獨派意識主張較鮮明，一度讓美方神為苦惱。當時該資深外交官已經升任某城市副處長，還記得美方審查變得更嚴格："不論在過境地、要去哪，在哪有公開講話，美方都會想了解，陳水扁有次還從酒店廚房進去見國會議員"。
甚至在2006年5月，陳水扁出訪時還一度過境遭美國，利比亞與黎巴嫩拒絶、最後迫降在阿聯酋首都阿布達比。沈呂巡想起這段時，至今仍說："那時大家都罵死了"。
後來到2008年馬英九執政後，美方在過境上的待遇才出現好轉。"馬英九有跟美方建立互信，不會在政治議題上輕舉妄動，所以美方也較鼓勵他出去走走。媒體對台灣總統採訪，也是從那時開始變寬鬆的"，該資深外交官說。
2015年，時任駐美代表的沈呂巡，陪同過境的馬英九返回母校哈佛大學。他回憶當時抵達波士頓，就受到波士頓市長與市議長歡迎，還帶他一起重遊當地中國城："中國城都掛上青天白日旗來歡迎馬英九"。
真正現突破？
直到現在，台灣總統在出訪時過境美國，都成為美台關係能否更進步的指標，甚至有"過境是實、訪問是虛"的說法。在台灣旅行法通過後，何時能看到該法內容被執行，則是外交官們認為的重點。
沈呂巡說："對我來講的突破，就是總統能親自去華盛頓、紐約等地訪問，或者是過境時，至少該城市的地方官與議員能出來一起陪同與會，能去該城市台灣代表處等等"。
然而，與中國的政治平衡也是重中之中，"兩岸關係好，那當然在美國過境上中共會比較睜隻眼閉隻眼，地方官也能不顧忌政治局勢，親自出來迎接"，沈呂巡說。
就如同在這次蔡英文過境中，仍發生去台灣咖啡店買咖啡，遭中國媒體指為"台獨企業"一事。資深外交官說："這就是兩岸相對敏感時，大陸就會給你好看"。他認為該企業最後發聲明輸誠，也是無可厚非，因為該企業只是兩岸關係不好下，中方的出氣筒。
至今20多年來，台灣官方仍在總統於美國過境上不斷努力，但隨著中國崛起，不免讓台灣成為中美間的籌碼。台灣也在思考自身外交出路之際，始終在拿捏中美兩國間政治的此消彼長。