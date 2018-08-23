英倫熱議：俄軍演重現蘇聯規模 中國亮相意味深長
俄羅斯即將舉行冷戰以來"最大規模的軍事演習"，備戰訓練將使大批俄軍進入高度戒備狀態。「東方-2018」戰略演習將於8月底在俄羅斯東部進行。
《獨立報》報道說，這次演習的特別之處不僅在於其巨大的規模，而且由於有中國軍隊參加，這似乎表明地區的地緣政治發生變化。而之前俄羅斯一直對中國這個人口眾多，經濟更加繁榮的鄰國心存戒備。
北京方面已經證實將有3200名中國軍人，900輛坦克和30架噴氣式戰機和直升機參加演習。另外還有少量蒙古軍隊參加這次軍演。演習中的俄軍數量更多，有兩個俄羅斯軍區的部隊參加演習。
重振軍備
按照俄羅斯計劃，這次演習規模應該超過2014年的「東方」戰略演習。在那次演習中，10萬俄羅斯軍人，1500輛坦克，120架戰機，70艘艦艇參加了演練。
俄羅斯國防部長紹伊古說，即將進行的演習是"自1981年以來規模最大的一次，在地理跨度和參加部隊數量上都是前所未有的"。俄羅斯國防部下轄的紅星電視台說，演習會再現蘇聯強盛時期的軍演：1981年的蘇聯軍演規模宏大，有來自"華沙條約"國家的軍隊參加。
布拉格國際關係研究所的加羅提（Galeotti）說，俄羅斯這次大範圍軍演說明俄軍已經恢復自信。他認為，擴大規模的核心是國際合作，"儘管西方國家竭力孤立克里姆林宮，但是許多國家仍然希望同俄羅斯合作。通過軍售和合作，俄羅斯正利用軍事實力在世界地緣政治中發揮更多的作用。"
但是俄羅斯和伙伴國並沒有透露「東方-2018」戰略演習的細節，諸如演習假想攻擊的性質，外部敵人是誰。據加羅提說，演習的假想對手除了傳統的軍事威脅外，還可能包括騷亂暴動和其他非常規軍事威脅。
針對美國
儘管如此，俄羅斯資深議員對「東方-2018」戰略演習的對手是誰的問題並不迴避。據《獨立報》報道，俄羅斯議會上院國防安全委員會的克林澤維奇（Klintsevich）說，這次協同演習是對美國釋放信號。
日本努力同俄羅斯接近，日本首相安倍向莫斯科提供經濟好處，希望解決俄日間在南庫葉島長達70年的領土爭端。但是在《獨立報》報道中，莫斯科卡內基中心亞太項目的負責人加古耶夫（ Gabuev）認為日本的企圖過於天真。
加古耶夫認為，"烏克蘭之後，俄羅斯開始認定中國不再是威脅，在今後15-20年間中國肯定不再是威脅，現在同中國搞好關係是重中之重。在受到美國制裁的時候，誰還能願意（像中國那樣）承諾億萬美元的援助呢？"
莫斯科卡內基中心的亞太專家加古耶夫認為，今年的沃斯托克軍演不僅是對美國及其他潛在對手展示武力，而且也顯示俄羅斯和中國的關係發生了深刻的變化。
俄羅斯議員克林澤維奇說，過去美國對俄羅斯部隊單位荒廢，人員疏於演習，沒有協同能力的狀況很滿意，但是"那已經成為過去"。
美國CNN報道說，8月是令西方俄羅斯觀察家焦慮的季節。1991年8月俄羅斯發生了試圖推翻戈爾巴喬夫的未遂政變，今年8月俄羅斯進行「東方-2018」戰略演習，俄羅斯和西方進一步對抗的時機已經成熟了。
緊張跡象
周二（8月21日）英國外交大臣傑里米·亨特（Hunt）在華盛頓發表講話，呼籲歐盟團結一致對俄羅斯實行制裁。他說，俄羅斯總統普京的外交政策"令世界變得更加危險"。
《每日電訊報》周四（8月23日）報道說，俄羅斯戰機頻繁接近黑海上空的北約防空區域，英國皇家空軍的"颱風"戰機在兩周內兩次從羅馬尼亞的北約基地起飛攔截。在最近一次攔截行動中，俄羅斯的蘇-30戰機從克里米亞起飛接近北約防空區。
羅馬尼亞的國防部長說，近幾個月來，俄羅斯的類似"挑釁"越來越頻繁。英國國防大臣加文·威廉姆森8月初訪問羅馬尼亞宣佈，英國和羅馬尼亞要建立更緊密的軍事合作關係。
周四《每日電訊報》的另外一則報道說，美國國家安全顧問博爾頓8月22日就敘利亞衝突對俄羅斯發出警告。報道說，這是華盛頓首次對俄羅斯發出的直接最後通牒。
博爾頓表示，除非支持敘利亞總統阿薩德政府的伊朗部隊撤出敘利亞，否則不可能就敘利亞問題達成任何協議。但是克里姆林宮官員一直說，俄羅斯對於在敘利亞作戰的伊朗部隊沒有發言權。
與此同時，俄羅斯認為美國應該從敘利亞撤走為數2000人的美國軍隊，美國應該支持飽受戰亂的敘利亞的重建計劃，讓背井離鄉的敘利亞難民盡快返回家園。