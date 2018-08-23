圖片版權 Reuters Image caption 莫斯科卡內基中心的亞太專家加古耶夫認為，中國軍隊參加今年的沃斯托克軍演顯示俄羅斯和中國的關係發生了深刻的變化。

俄羅斯即將舉行冷戰以來"最大規模的軍事演習"，備戰訓練將使大批俄軍進入高度戒備狀態。「東方-2018」戰略演習將於8月底在俄羅斯東部進行。

《獨立報》報道說，這次演習的特別之處不僅在於其巨大的規模，而且由於有中國軍隊參加，這似乎表明地區的地緣政治發生變化。而之前俄羅斯一直對中國這個人口眾多，經濟更加繁榮的鄰國心存戒備。

北京方面已經證實將有3200名中國軍人，900輛坦克和30架噴氣式戰機和直升機參加演習。另外還有少量蒙古軍隊參加這次軍演。演習中的俄軍數量更多，有兩個俄羅斯軍區的部隊參加演習。

重振軍備

按照俄羅斯計劃，這次演習規模應該超過2014年的「東方」戰略演習。在那次演習中，10萬俄羅斯軍人，1500輛坦克，120架戰機，70艘艦艇參加了演練。

圖片版權 AFP Image caption 英國外交大臣在華盛頓講話說俄羅斯總統普京的外交政策"令世界變得更加危險"。

俄羅斯國防部長紹伊古說，即將進行的演習是"自1981年以來規模最大的一次，在地理跨度和參加部隊數量上都是前所未有的"。俄羅斯國防部下轄的紅星電視台說，演習會再現蘇聯強盛時期的軍演：1981年的蘇聯軍演規模宏大，有來自"華沙條約"國家的軍隊參加。

布拉格國際關係研究所的加羅提（Galeotti）說，俄羅斯這次大範圍軍演說明俄軍已經恢復自信。他認為，擴大規模的核心是國際合作，"儘管西方國家竭力孤立克里姆林宮，但是許多國家仍然希望同俄羅斯合作。通過軍售和合作，俄羅斯正利用軍事實力在世界地緣政治中發揮更多的作用。"

但是俄羅斯和伙伴國並沒有透露「東方-2018」戰略演習的細節，諸如演習假想攻擊的性質，外部敵人是誰。據加羅提說，演習的假想對手除了傳統的軍事威脅外，還可能包括騷亂暴動和其他非常規軍事威脅。

針對美國

儘管如此，俄羅斯資深議員對「東方-2018」戰略演習的對手是誰的問題並不迴避。據《獨立報》報道，俄羅斯議會上院國防安全委員會的克林澤維奇（Klintsevich）說，這次協同演習是對美國釋放信號。

圖片版權 xinhua Image caption 2015年5月習近平在上海吳淞海軍軍港同俄羅斯總統普京一起出席"海上聯合-2014"中俄海上聯合軍事演習」並會見中俄兩軍官兵代表。

日本努力同俄羅斯接近，日本首相安倍向莫斯科提供經濟好處，希望解決俄日間在南庫葉島長達70年的領土爭端。但是在《獨立報》報道中，莫斯科卡內基中心亞太項目的負責人加古耶夫（ Gabuev）認為日本的企圖過於天真。

加古耶夫認為，"烏克蘭之後，俄羅斯開始認定中國不再是威脅，在今後15-20年間中國肯定不再是威脅，現在同中國搞好關係是重中之重。在受到美國制裁的時候，誰還能願意（像中國那樣）承諾億萬美元的援助呢？"

莫斯科卡內基中心的亞太專家加古耶夫認為，今年的沃斯托克軍演不僅是對美國及其他潛在對手展示武力，而且也顯示俄羅斯和中國的關係發生了深刻的變化。

俄羅斯議員克林澤維奇說，過去美國對俄羅斯部隊單位荒廢，人員疏於演習，沒有協同能力的狀況很滿意，但是"那已經成為過去"。

美國CNN報道說，8月是令西方俄羅斯觀察家焦慮的季節。1991年8月俄羅斯發生了試圖推翻戈爾巴喬夫的未遂政變，今年8月俄羅斯進行「東方-2018」戰略演習，俄羅斯和西方進一步對抗的時機已經成熟了。

緊張跡象

周二（8月21日）英國外交大臣傑里米·亨特（Hunt）在華盛頓發表講話，呼籲歐盟團結一致對俄羅斯實行制裁。他說，俄羅斯總統普京的外交政策"令世界變得更加危險"。

圖片版權 AFP Image caption 英國媒體報道說，俄羅斯戰機（蘇-30）頻繁接近黑海上空的北約防空區域，英國皇家空軍的"颱風"戰機在兩周內兩次從羅馬尼亞的北約基地起飛攔截。

《每日電訊報》周四（8月23日）報道說，俄羅斯戰機頻繁接近黑海上空的北約防空區域，英國皇家空軍的"颱風"戰機在兩周內兩次從羅馬尼亞的北約基地起飛攔截。在最近一次攔截行動中，俄羅斯的蘇-30戰機從克里米亞起飛接近北約防空區。

羅馬尼亞的國防部長說，近幾個月來，俄羅斯的類似"挑釁"越來越頻繁。英國國防大臣加文·威廉姆森8月初訪問羅馬尼亞宣佈，英國和羅馬尼亞要建立更緊密的軍事合作關係。

周四《每日電訊報》的另外一則報道說，美國國家安全顧問博爾頓8月22日就敘利亞衝突對俄羅斯發出警告。報道說，這是華盛頓首次對俄羅斯發出的直接最後通牒。

博爾頓表示，除非支持敘利亞總統阿薩德政府的伊朗部隊撤出敘利亞，否則不可能就敘利亞問題達成任何協議。但是克里姆林宮官員一直說，俄羅斯對於在敘利亞作戰的伊朗部隊沒有發言權。

與此同時，俄羅斯認為美國應該從敘利亞撤走為數2000人的美國軍隊，美國應該支持飽受戰亂的敘利亞的重建計劃，讓背井離鄉的敘利亞難民盡快返回家園。