「非洲豬瘟」首現中國 影響幾何

圖片版權 Getty Images Image caption 截至8月24日，中國官方通報共有四個省份出現疫情。

中國近日多地出現「非洲豬瘟」（African Swine Fever, ASF）疫情。「非洲豬瘟」目前「無藥可醫」，且首次在中國出現，作為全世界最大的生豬養殖國與豬肉消費國，這次疫情會給中國以及其他國家帶來何種影響引人關注。

非洲豬瘟是什麼？

根據聯合國糧農組織（FAO）與世界動物衛生組織（OIE）介紹，非洲豬瘟為病毒性豬病，是豬瘟中最具破壞性的一種。該病症狀為發熱，內臟器官出血，感染後2-10天內死亡。

非洲豬瘟具有傳染性，死亡率高達100%，沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。

歐盟設立的非洲豬瘟專項研究項目ASFORCE稱，人類不會感染非洲豬瘟。這種病主要通過病豬與健康豬之間的直接或間接接觸傳播，傳播方式包括：

餵飼含有病死豬肉或豬肉產品

吸食過病豬血液的生物性媒介

衣物、汽車、住宅等污染物

一旦疫情爆發，需要立刻大規模撲殺所有豬，並將所有遺體、肉製品與垃圾廢料集中清運消毒。

圖片版權 Getty Images Image caption 非洲豬瘟具有傳染性，死亡率高達100%，沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。

非洲豬瘟上世紀首次於肯尼亞發現，一度主要存在於馬達加斯加等撒哈拉以南非洲國家。1957年葡萄牙出現感染報告，是非洲豬瘟在非洲境外的首次發現，並由此擴散至歐洲及美洲等國家。

有專家稱，大約從去年開始，該病跨越俄羅斯，逐漸靠近俄中邊界，使得中國生豬面臨極大感染風險。

聯合國糧農組織資料顯示，2017年3月，俄羅斯伊爾庫茨克爆發非洲豬瘟疫情，該病由此從中東歐地區傳播至俄羅斯東部，距離中國邊界僅1000公里。

中國首次出現疫情

截至8月24日，中國官方通報共有四個省份出現疫情。

中國農業農村部8月3日稱，遼寧省瀋陽市出現生豬非洲豬瘟疫情，是中國首次出現非洲豬瘟疫情。中國中央電視台8月9日報道表示，遼寧瀋陽疫情已得到有效控制，但其後又有河南、江蘇和浙江出現疫情。

8月14日，河南省鄭州市某食品公司屠宰場共260頭生豬發病30頭，死亡30頭，產地檢疫證明顯示生豬來自黑龍江省佳木斯市湯原縣鶴立鎮交易市場。

8月15日起，江蘇省連雲港市某養殖場生豬出現疫情，截至8月19日，發病615頭，死亡88頭。

8月17日，浙江省溫州市又爆發新疫情。溫州市樂清市畜牧獸醫局接到報告，某養殖小區3個養殖戶的生豬出現不明原因死亡。截至8月23日，發病430頭，死亡340頭。《澎湃新聞》稱，當天該市疫點1332頭生豬被全面撲殺並進行無害化處理。

中央人民廣播電台稱，農業農村部正在調查幾處疫情之間是否存在聯繫。

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新華社表示，從引起中國本次非洲豬瘟疫情的毒株看，部分基因序列與格魯吉亞2007株和俄羅斯伊爾庫茨克2017株的相應序列完全一致。

「養豬業從未在如此生產規模上經歷過非洲豬瘟疫情，而且管控措施均未經檢驗，」美國研究機構養豬健康信息中心（Swine Health Information Center）警告稱。

而中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所研究員仇華吉則表示，目前對疫區已進行有效處置，「幾乎不存在非洲豬瘟感染人的可能性，迄今也沒有感染人的報道，」仇華吉告訴《科技日報》。

或將影響豬肉價格及供應

圖片版權 Getty Images Image caption 中國是全球最大的生豬養殖國與豬肉消費國，豬肉產量佔全球總量近一半。

中國是全球最大的生豬養殖國與豬肉消費國，豬肉產量佔全球總量近一半，這次疫情或將對豬肉供應及價格產生影響。

中國最大肉類加工企業雙匯也受到疫情影響。雙匯集團16日表示，鄭州雙匯被劃定為非洲諸位疫點並實施封鎖，正全力配合當地政府進行防控工作。「雙匯發展」16日股價出現跳水，最終跌停，截至收盤下跌7.46%。同時多家相關行業公司股價均出現下跌。

荷蘭合作銀行（Rebobank）高級行業分析師潘晨軍向《華爾街日報》表示，短期來看此次疫情將給中國豬肉價格帶來不利影響。澳大利亞獨立肉類行業分析師奎爾提（Simon Quilty）告訴該報，如果疫情擴大，可能導致中國消費者對當地豬肉需求下降，對進口豬肉及其他肉類需求增加。

由於具有傳染性及極高致死率，非洲豬瘟會影響生豬生產效率，進而威脅糧食安全，不僅影響養豬戶和市場鏈中其他主體，也可能對相關群體帶來嚴重社會經濟影響。「如果在某個向國際市場出口豬肉的國家或經濟共同體發現非洲豬瘟，將導致巨大的經濟損失，」國際糧農組織稱。

以俄羅斯為例，這種病已導致俄羅斯80萬頭生豬死亡，造成該國多家大型農產品公司養殖場受到打擊，並使小型農場豬肉產量減少一半。新華社稱，近１０年來，俄羅斯曾有４６個地區出現過疫情，造成直接經濟損失５０億盧布（約7376萬美元），間接經濟損失則高達數百億盧布。

今年3月，聯合國糧農組織一份報告指出，如果非洲豬瘟擴散到中國，或將給動物健康、食品安全及糧食安全帶來「毀滅性後果」，並可能進一步擴散至東南亞。