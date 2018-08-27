滴滴網約車再釀命案引質疑　下線順風車業務

圖片版權 Getty Images Image caption 滴滴公司周日（8月26日）宣佈，將在全國範圍內下線順風車業務，並重新評估業務模式和產品邏輯。

在過去的周末裏，一名乘坐順風車遇害的女生讓無數中國網民為之揪心。

這名20歲的浙江樂清女生周五隻身一人乘上一輛通過叫車軟件"滴滴出行"預約的順風車後，遭到司機的強姦和殺害。這距離今年5月發生在河南的空姐搭乘滴滴遇害案剛剛過去3個月。

該案引發眾多網友對於滴滴客服敷衍了事以及順風車安全性的質疑。滴滴公司周日（8月26日）宣佈，將在全國範圍內下線順風車業務，並重新評估業務模式和產品邏輯。

"救命，搶救！"

周六（8月25日），微博網友@Super_4ong發帖稱，其朋友趙某在前一天13點30分搭上一輛從浙江溫州下轄的樂清市到臨縣永嘉的滴滴順風車，在14時許，先後給兩位好友發送了"司機開的山路沒有一輛車，有點怕"和"救命、搶救"等字樣的微信消息後失聯，呼籲網友幫忙尋找。

周六中午11點25分，樂清公安發佈通報證實，失聯女孩在遭到強姦後已經遇害，27歲的犯罪嫌疑人亦被抓獲。

"犯罪嫌疑人鐘某將受害人帶至淡溪鎮楊林線山路時，對受害人趙某某實施強姦，並用匕首刺其頸部，致大量出血，隨後將受害人拋在道路護欄外的懸崖下，駕車逃離現場，"警方在另一份詳細通報中說道。

事發後，網友們紛紛表示憤怒和悲痛，大量網友湧入受害女生的微博留言悼念。微博前十位討論話題中一度有四個與此案相關。

"認真的了解了下滴滴遇害女孩…...感覺就是我身邊最常見的女生。年輕漂亮愛美愛玩愛吃，有喜歡的人，生活樂觀積極。不敢想像她遇害時有多絶望。"一名微博網友說道。

還有網友表示，這個社會對女生並不友好，"總有論調讓女孩子不要穿的暴露，卻沒有人教男孩子不要犯罪"。

質疑

隨著案情的披露，網友們口誅筆伐的目標不止是犯罪嫌疑人，還有提供順風車服務的滴滴公司。

受害者的朋友稱，在女孩失聯後，他聯繫了滴滴客服，要求獲得車牌號等信息。但滴滴客服多次以"保護隱私"為由拖延和拒絶提供車主身份。

"由於事態緊急，在第一個一小時期間，我多次向滴滴平台確認事情進展，滴滴一線客服機械式地反覆回復'一線客服沒有權限'、'在這裏請您耐心等待，您的反饋我們會為您加急標紅'，甚至在一小時還差十分鐘的電話裏表示'一小時還未滿'，讓我等待。"受害者朋友@Super_4ong說。

圖片版權 Yueqing Police Weibo Image caption 樂清公安微博截屏

這一點得到警方的證實。警方在通報中稱，民警最初於16點41分向客服表明身份，希望獲得車主信息後，滴滴要求其等待"安全專家"的回復，並於隨後反饋稱該女生"並未上車"。在近兩個小時後，樂清警方收到滴滴方面傳來的駕駛員信息。

此外，據當地媒體報道，在案發前一日，另外一名樂清女士林某也曾坐過犯罪嫌疑人的車，但發現司機欲將其帶至偏僻處圖謀不軌後，林女士成功逃脫，但她投訴到滴滴平台後，並沒有收到任何反饋。

滴滴出行周六下午發表聲明，對於客服並未及時處理前一次林某的投訴致歉。周日，滴滴再次發佈聲明，宣佈在全國範圍內下線順風車業務，並免去順風車事業部總經理及客服副總裁等兩名高管職務。

然而，道歉並未能平息民眾的怒火，很多網友質疑，滴滴在三個月前已經道歉過一次，現在為何整改期還未過便再釀慘禍。

2018年5月6日凌晨，河南鄭州一名21歲的空姐在打順風車回家的途中遇害。滴滴公司宣佈下線順風車業務並進行整改，包括取消對用戶的評論與標籤功能，取消子夜時間接單等。

"Sexy的場景"

在這次由命案引發的輿論風波中，人們還意外發現，滴滴對於順風車一開始的定位，即包含有"社交"，甚至"相親"的功能在內。

據《法制晚報》報道，在2015年的一次採訪中，時任順風車事業部總經理黃潔莉表示，過去每天在路上兩個小時，對於人們來說是一種消耗，但現在通過順風車人們可以認識比較靠譜的人，獲得好的社交體驗，它就變成了一種收益。

圖片版權 AFP Image caption 受害者的朋友稱，在女孩失聯後，他聯繫了滴滴客服，要求獲得車牌號等信息。但滴滴客服多次以"保護隱私"為由拖延和拒絶提供車主身份。

一張滴滴曾發佈的海報似乎也能夠佐證這種思路。海報的顯目位置是一名穿著精緻的女士和一位站在車旁、拿著花的男士。海報上用大字寫道"10分鐘換一輩子"，下方的小字則是"當你打開車門，焦躁一秒變嬌羞。突然覺得一直單身都是在等你。

"這是一個非常有未來感、非常sexy（迷人的）的場景，我們從一開始就想得非常清楚，一定要往這個方向打，"黃潔莉說。

然而，這套"社交化"的順風車設計理念卻讓一些用戶感到反感。

"我之前坐順風車只是為了回家，從來沒有想過交友。" 一名曾搭過順風車的網友對BBC中文說。"但順風車司機確實也賺不到錢，你可以感覺到他們有些人是有目的性的載客。"

關還是改？

隨著事件發酵，一些網友表示已經卸載滴滴，並要求國家關停滴滴的所有業務。還有網友號召大家在卸載前，進入手機軟件App將歷史訂單全部兌換成紙質發票，並要求免費寄送到家。

部分娛樂圈明星也加入到抵制滴滴的陣營中。演員王傳君發佈了一張卸載滴滴App的截圖，並配文道"難道還要一直留著麼？ "。章子怡則發微博稱，"那是讓人滴血的'滴'嗎？"

中國官媒《人民日報》發表評論稱，既然滴滴"負有不可推卸的重大責任"，相關人員經調查"確實存在瀆職失職"，就須被依法制裁，而不能止於簡單道歉或所謂補償。

《環球時報》總編胡錫進則表示，滴滴的確應該整改，但一個行業出問題，如果就不搞了，也未必就是辦法。"那樣的話，中國不知道有多少行業應該關掉"。

創立於2012年的滴滴出行是目前世界上訂單數最多的網約車公司。2016年，美國打車軟件"Uber（優步）"宣佈將其所有在華業務出售給滴滴。

據財經媒體《第一財經》報道， 截至2017年，滴滴出行擁有4.5億用戶，在中國的市場佔有率超過90%。