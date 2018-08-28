洪災衝擊中國「蔬菜之鄉」山東壽光 公眾質疑人禍因素

圖片版權 Getty Images Image caption 此次洪災給濰坊帶來的直接經濟損失估計超過百億元。

中國山東省濰坊市的壽光洪災事件連日發酵，不僅給壽光這個「中國蔬菜之鄉」帶來巨大損失，也引發了公眾關於這場大水是「天災」還是「人禍」的議論。

濰坊市政府表示，受颱風「魔羯」及「溫比亞」影響，近日山東濰坊多地連降暴雨，流經青州、壽光等縣市的彌河流域上游三座水庫水位上漲過快，當地政府決定向下游洩洪。

洩洪帶來的代價便由沿線人民承擔。濰坊市稱，截至24日，全市共有156.8萬人受災，其中緊急轉移安置17.35萬人，死亡13人，失蹤3人；倒塌房屋10,635間；農作物受災面積16萬多公頃；初步估算，直接經濟損失過百億元。

而其中受災最為慘重的是中國人的「菜籃子」、中國最大蔬菜集散中心所在地壽光。這座縣級市多個村莊被水倒灌，大量民居倒塌，農田、大棚、養殖場變為一片澤國，萬千農民一夜之間損失慘重。

天災中是否有「人禍」

除承受強降雨外，壽光的大水主要來自於上游洩洪帶來的巨大水量。有批評聲音質疑，洩洪做法是否得當。

據中國媒體報道，8月19至21日期間，彌河流域冶源、黑虎山、嵩山三座水庫加大洩洪水量。有壽光當地村民表示，18日已接到洩洪消息，19日時一些地區出現積水。

口子村是壽光災情最嚴重的村莊之一。據當地村民向《新京報》表示，8月21日凌晨，聽到有人大呼「水湧進來了」，村幹部也喊「堵不住了，趕緊撤離」。當時積水已淹及屋頂，最深達到3米。

濰坊政府則表示，如果不洩洪，當地面臨的威脅可能更嚴重。

圖片版權 Getty Images Image caption 壽光這座縣級市多個村莊被水倒灌，大量民居倒塌，農田、大棚、養殖場變為一片澤國。

圖片版權 Getty Images Image caption 口子村是壽光災情最嚴重的村莊之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 農作物受災面積16萬多公頃；初步估算，直接經濟損失過百億元。

濰坊市防汛抗旱指揮部辦公室主任、水利局局長周壽宗在23日的首次防汛救災發佈會上表示，當時實際降水量原超預報降水量，三座水庫水位上漲過快，逼近警戒水位。「如當時不洩洪，將會對水庫安全造成嚴重威脅，甚至有垮壩危險，將影響下游近百萬人民群眾的生命安全，」周壽宗說。「面對下游沿線鎮村遭受的重大損失，特別是壽光市損失更為嚴重，我們感到非常痛心。」

雖然官方表示已提前對洩洪進行通知，但公眾對通知是否有預留足夠時間供居民轉移抱有疑問。而針對「為何不提前洩洪」的質疑，山東省防汛發言人稱，除防洪外，山東水庫還需要「留有水資源」，以備防旱之用。「如果一下子把水洩走了，固然能防洪，但後面要抗旱的時候人們又會罵為什麼不留水了，」這位發言人說。

但這些並沒有平息公眾的責問。「安排提前洩洪和留有水資源並不衝突，只是一個度的問題，相關部門當時的決策只能說明他們的專業度有問題，說明他們並未把人民群眾的生命安全和財產安全放在心上，這些看上去還沒有他們不挨罵重要，」中國知名自媒體人王五四日前撰文稱。

河道造房可能也是水災的一個因素。官媒《科技日報》指出，壽光境內不少地方在乾涸的河道上造田、造房，這對排洪十分不利，而政府對這種現象缺乏管理，「責任不能推卸」。

查刪與洶湧的民意

圖片版權 Getty Images Image caption 壽光萬千農民一夜之間損失慘重。濰坊市稱，截至24日，全市共有156.8萬人受災。

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 濰坊政府稱，此次洪災是1974年以來當地最嚴重的一次。圖為今年7月11日所拍攝的壽光巨澱湖風景。

自上周以來，濰坊政府接連召開三次新聞發佈會，各路媒體也紛紛趕往水災現場進行報道，但不少報道已被刪除，公眾對官方公開信息的一次次質疑體現出民意的不滿。

8月25日，講述壽光村民洪水後自殺事件的文章《壽光雨夜他死去，無人知曉》發佈後，引發眾多關注，但8月26日，這篇文章在原發佈方《每日人物》多個平台已被刪除，微信平台顯示該文「違反《即時通信工具公眾信息服務發展管理暫行規定》」。與此同時，內地媒體上一些標題中含有「壽光」、「人為」、「過錯」的報道雖然可以被搜索到，但點開鏈接後均顯示已被刪除。

與此同時，官方發佈的信息時常遭到民眾的追問。

8月23日，濰坊防汛救災發佈會上，濰坊民政局局長張增順表示，災害中全市共有9,999間房屋倒塌。這一數據與山東官媒《齊魯晚報》22日報道一致。而《人民日報》客戶端則稱，截至8月23日統計，濰坊全市共有倒塌房屋10,335間。

隨後有網友指出，在中國按照《國家自然災害救助應急預案》規定，倒塌房屋1萬間以上將啟動四級響應，也將有國家級機構指導協調救災工作，有人質疑濰坊政府這個「只差1間」的數字是否是地方政府為防止國家介入故意而為。

但23日張增順在發佈會上已經表示，前一天中國已經啟動四級響應。

《新京報》評論則指，或許輿論的質疑站不住腳，但這些質疑表達了一種情緒，根源在於「事實的不足」。

對蔬菜價格的影響

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 作為中國最大的蔬菜生產和集散地，壽光水災影響的不僅是當地居民，也牽扯到中國多地的蔬菜供應。圖為一年一度的壽光國際蔬菜科技博覽會現場。

作為中國最大的蔬菜生產和集散地，壽光水災影響的不僅是當地居民，也牽扯到中國多地，尤其是北京的蔬菜供應。新華社稱，北京蔬菜市場約有三分之一的蔬菜來自壽光。

當地蔬菜價格已經明顯上漲。壽光物價局數據顯示，8月20日至24日，壽光數十種蔬菜價格上漲。而自8月初以來，山東蔬菜批發價格指數上漲了25%，壽光蔬菜價格指數上漲26%。

有分析指出，目前壽光大水對全國蔬菜價格影響不明顯，以北京為例，目前蔬菜主要由周邊河北、內蒙古等地區供應，壽光蔬菜佔比重不大。

而真正的影響可能要等冬季才能顯現。壽光是冬暖式蔬菜大棚的發源地，保證了不少地方冬季的蔬菜供應。中國壽光蔬菜網負責人呂文國對內地《每日經濟新聞》表示，壽光是中國冬季茄果類蔬菜主產區，這一時段沒有其他地區可以代替供應，屆時市場可能出現供需失衡。