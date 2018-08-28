香港女孩到大陸求職模擬新娘 弄假成真被騙結婚

圖片版權 香港工聯會 Image caption 女事主在周一（8月27日）的新聞發佈會上全副武裝。

近日香港一名21歲女性到中國福州參加婚慶司儀求職培訓，結果"被結婚"成為新娘。此事引發外界對假結婚新騙局的關注。

事主為香港21歲女性，今年五月她在Facebook的求職群組，看到一則招聘化妝學徒的廣告，廣告聲稱「中三（初中）學歷亦可、毋須經驗、免費培訓」。事主隨即應聘，但被游說做婚慶司儀。

模擬新娘 弄假成真

6月事主在香港接受為期一周的免費培訓。上課期間，她曾被要求去香港的律師樓簽署文件。在告知家人後，家人質疑背後動機。「老師」便告知，不需親自簽字，可以把回鄉證和身份證交予對方，幫忙代辦行政手續。事主身份證件「失蹤」兩小時。

培訓完成後，「老師」要求她到中國福建省的福州實習，並且做模擬新娘的結婚過程，要考試達標後才能成為司儀。

在模擬的過程中，她在福州市與一年齡相若的中國籍男子簽署「申請結婚登記聲明書」。事主誤以為聲明書是模擬的一部分。她曾有懷疑，但在「老師」軟硬兼施地勸說下最終簽字。

回港後，同行的4到5位"同學"中，有一位發現模擬結婚實為真結婚，女事主遂於六底到福州市民服務中心查詢，中心影印一份結婚證副本給她。

一位中國律師對BBC中文記者表示，只要有結婚證，就具有法律效力。但目前並不知結婚證的原本在何處。

事主在近日的新聞發佈會上稱，有些文件並不由她親自簽署。

事主其後於香港報警，也無法聯絡該公司及其餘同學。

事主也向香港工聯會求助。工聯會權益委員會主任唐庚堯向BBC中文記者表示，警方因為缺乏足夠證據，現在只有單方面證供，所以沒能跟進案件。

唐庚堯介紹，沒有損失錢，但對事主產生很大的心理創傷。「很多事表面看起來沒輸，但自己最好的條件被別人利用。」

假結婚

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此前香港《經濟日報》曾報道，港女與居於深圳的內地人「結婚」可賺8萬元，如「丈夫」居於較遠的福建、海南島，更可多賺一萬元。

中介對記者表示，有律師代辦「結婚」儀式，不用「假妻子」操心，對方會先付4萬元，其後3次往內地辦證，每次付5,000元，成功申請「丈夫」來港定居便可收尾數。

「假結婚」的案例中，內地居民與香港居民「假結婚」後可取得赴港證件。

近3年來，香港政府入境事務處就1,542宗懷疑「假結婚」個案展開調查，共3,010人被捕，296人被檢控定罪。這些人包括「假結婚」者和中介人，其中絶大部分人被判監禁，刑期從4個月至24個月。

傳統作案手法包括不法集團透過手機交友及即時通訊等程式、報章、網頁以「搵快錢」（賺快錢）及「中港婚介」等字眼作招徠的廣告，誘使他人參與「假結婚」。

但現在出現以招工的方式進行「假結婚」。

唐庚堯也表示：「我還是第一次見他們這種騙人的形式。他們進步得好快。（詐騙方式）很厲害，如果香港警方跟大陸警方不重視這個問題的話。我看還有很多受害的人（出現）。」

求職建議

在本次21歲女事主求職被騙婚的案例中，涉及香港律師行偽造文件。但工聯會稱，關於下一步計劃，仍在諮詢律師團隊意見，所以該律師行名稱暫未被曝光。

對求職心切的年輕人，工聯會有四點建議：