華住數據洩漏：1.3億人的身份信息成黑色產業「金礦」

Image caption 華住酒店官網首頁的廣告語，"每10個國人，就有一個'住'客"

「每10個中國人就有一個人的個人信息因此洩漏」——8月28日，華住集團旗下酒店客戶的個人信息被大面積洩漏，中文互聯網上網友如此形容這次信息洩漏的烈度。

這句話原本來自華住酒店官網首頁的廣告語，「每10個國人，就有一個『住』客」。從洩漏的數量而言，這句話似乎所言非虛。

8月28日，一家信息安全公司紫豹科技監控到，華住旗下酒店開房記錄洩露數據，並被放到「暗網」出售。出售數據中，包含姓名、手機號、郵箱、身份證號等網站登錄信息約1.23億條；包含姓名、身份證號、家庭住址等約1.3人身份證信息；包含姓名、入住時間、離開時間、房間號、消費金額等開房記錄約2.4億條。

對於這些信息，出售者索要8比特幣或520門羅幣（價值37萬人民幣左右）打包出售，並聲稱如果能一直擁有訪問權限，數據會免費更新。

華住集團隨即發佈聲明稱，集團已在內部開展核查工作，聘請專業技術公司對網帖中兜售的相關數據進行核實，已向警方報案。上海市公安局長寧分局發佈通報稱，警方已介入調查。

華住是中國最大的酒店集團之一，旗下擁有漢庭、美爵、禧玥、諾富特、美居、CitiGO、桔子、全季、星程、宜必思尚品、宜必思、怡萊、海友等多個品牌共3800多家酒店，遍及全中國 382 座城市。

相比此前多次類似事件，華住客戶數據洩漏高了一個數量級。中國媒體稱，如果最終數據被證實，那麼這將會是國內近 5 年最大規模且最嚴重的個人信息洩露事件。

「安全意識單薄，到了匪夷所思的地步」

從各種信息看來，這次洩漏並非黑客處心積慮的攻擊，而更可能是內部人士的有意洩漏。

中國媒體《財經》援引業內人士稱，大約20天前，有人在開源社區Github上主動上傳雅高酒店中國網站的數據庫配置文件，該文件包括了雅高酒店數據庫IP，端口，管理員賬號和密碼。該集團是華住的長期戰略合作伙伴。

由於時間上吻合，多家媒體猜測可能是因此而發生洩漏。新京報向華住求證，是否為公司程序員將數據庫連接方式上傳至Github所致，華住稱，這個說法「肯定是不真實的」，並稱對這種造謠行為將採取法律手段。

綜合多個網友的評論，主要集中在對酒店數據保護意識和措施的匱乏，比如，「數據庫不僅設置外部可訪問，用戶名是root，密碼是123456，黑客不黑你黑誰？」；再比如，「你們代碼出現在Github，有沒有預警，信息被掛上暗網了才曉得，如果是個別員工或離職員工所為，那麼你們對信息保護的管理基本算沒有。」

實際上，此類事件屢有發生，僅今年就有視頻播放網站AcFun近千萬條用戶數據洩漏，前程無憂195萬條用戶數據疑似洩漏等。

牛津大學教授比爾·羅斯科表示，互聯網時代，越是依賴網絡、越是依賴新技術，正常秩序就越脆弱，網絡效應和高速計算會將一個小的漏洞、失誤和攻擊無數倍放大，使人們承受巨大的損失。但這是一個不可逆的趨勢，但企業，尤其是傳統企業對此意識及管理都沒有跟上。

分析人士稱，究其原因，中國的法律主要問責數據買賣者，比如，根據2017年6月1日生效的《網絡安全法》，買賣個人數據50條即可入刑。相比之下，數據被盜的公司則被認為是受害者，追究很少，這使企業缺乏建立有效數據安全措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 比特幣被認為助長了"暗網"上的違法交易

區塊鏈之原罪

此次大範圍信息洩漏事件，再次觸發輿論對於區塊鏈和比特幣的爭議，認為新技術助長「暗網」上的違法交易——這批數據的出售交易不接受任何國家發行的貨幣，只接受比特幣和門羅幣（8比特幣或520門羅幣）。

加密貨幣的卻中心化使警方很難就此追索。

這不是比特幣第一次與非法交易聯繫在一起。去年，勒索式病毒「想哭」在世界範圍造成大量損失，病毒作者就以比特幣作為勒索酬勞。

分析人士建議，建立國際間的合作組織栓住這個技術，使它不能作惡，在可控的範圍內實現它的技術目的。

羅斯科則不贊同，他表示，比特幣的匿名性帶來副作用，但是其匿名性卻非源於區塊鏈技術，所以我們不應該否認區塊鏈技術，而是積極尋找良性的應用場景，如果因為一個工具被用在不好的地方，而完全拋棄這個工具，否則人類將止步不前。

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黑色產業的「金礦」

無利不早起，個人信息能夠被標價出售，因為向下還有產業鏈延伸。

個人信息被稱為黑色產業的「金礦」。如此大規模的核心信息洩漏，代表著巨大的風險。

比如，掌握了用戶的姓名、性別、年齡，甚至身份證號，一些公司可以更"精凖"地進行騷擾；更有甚者可以進行成功率更高的詐騙活動，比如最近中國小米公司旗下的電商品牌有品被爆數據洩漏，詐騙者以有品工作人員的身份成功進行多起詐騙。

而一位互聯網人士稱，更可怕的是"撞庫"的風險，「危害更大，更直接，操作成本更低」。「撞庫」指，由於很多人在不同的平台使用同樣的用戶名及密碼，因此黑客掌握一套信息後，在各類平台進行撞庫，就能輕鬆進入你的各類帳號，因此雖然洩漏的是酒店會員的登錄信息，則有可能危機網銀、支付寶等涉及個人財產安全的平台。

甚至還有冒名這些數據的病毒。騰訊禦見威脅情報中心稱監測到有病毒以「華住5億在線開房數據查詢.exe」文件名欺騙傳播，中毒電腦會被遠程控制，會造成隱私洩露，攻擊者還可通過攝像頭偷窺。