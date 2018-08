圖片版權 Reuters Image caption 最新研究指出,長期戶外接觸污染空氣的老年男性智力最受影響。

污染有害身體健康,這是早就經過科學家認證的事實。中、美兩國科學家最新發表的研究結果顯示:空氣污染還可能損害認知智力。

研究人員認為,空氣污染的破壞性隨年齡增長而加大,對受教育程度較低的男性影響最大。

這項研究在4年時間裏,跟蹤監測在中國的約兩萬人的數學和口頭表達能力。

研究人員認為,這一結果適用於世界各地,因為超過八成的世界城市人口吸入不達標的污染空氣。

過去幾月中國的北方城市石家莊成為了中國污染最重的城市。約有1000萬市民生活於此。人們想走卻走不了。

北京大學和耶魯大學聯合進行的這項研究,基於對這兩萬人所生活城市中的二氧化硫、二氧化碳和小於10微米顆粒的測量。研究沒有具體指出,這3種污染物究竟對智力造成多大的損害。

這項研究不包括一氧化碳、臭氧和大於10微米的空氣中顆粒。

根據世界衛生組織的統計,有無形殺手之稱的空氣污染,每年在世界各地造成約700萬人過早死亡。

老年男性

發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上的研究報告說:「空氣污染對口頭表達能力測試結果的影響,隨著人們年紀增大愈發明顯,特別影響受教育程度低的男性。我們就此提供了證據。」

污染同時增加患阿爾茲海默症和其他類型失憶症等大腦功能性蛻化疾病的風險。

本研究報告作者之一,耶魯大學公共衛生學院的陳希向BBC表示:「這樣的樣本使我們看到隨年齡增長空氣污染所造成的影響。這樣跨年份的研究結果是非常創新的。」

研究人員在2010年至2014年間,用24道標凖化的數學題和34道認字題檢測了10歲以上的男性和女性。

以前的多項研究發現,空氣污染對學生的認知能力有負面的影響。而這項研究的結果,與以前的多項研究結論一致。

戶外工作

據信,很多污染物通過各種途徑直接影響大腦的運作,譬如,顆粒物質攜帶毒素通過小通道直接進入大腦。

圖片版權 Reuters Image caption 霧霾下的印尼雅加達

有些污染物質還可能造成心理作用,增加患憂鬱症的風險。

全世界空氣污染情況

由於空氣污染,每年大約700萬人死亡

大約91%的世界人口生活在空氣質量超過世界衛生組織安全標凖的地方

全世界20個最污染的城市,有14個在印度,其中北部城市坎普爾(Kanpur)位居首位

世界十分之九的人口呼吸受污染的空氣

研究人員指出,受教育程度較低的中老年男性受空氣污染影響最大的原因之一,是因為他們通常是從事戶外體力勞動的人群。

研究的結論說「空氣污染傷害認知,特別是對上歲數人群大腦的損害,說明空氣污染對社會保障的非直接影響,比之前想到的要大得多。」

陳希說,對中老年人群來說(研究中的55-65歲或者65歲以上),考慮到他們長期暴露在污染空氣下的積累,要消除空氣污染帶給他們的影響非常困難。

「這是非常讓人擔心的情況,因為我們都知道,人們通常在老年階段必須對個人家庭的財政做出重要的決定,如什麼時候退休,怎樣的健康保險更佳,等等。」

這一研究指出,雖然這些結論來自中國,但是對其他有嚴重空氣污染的發展中國家同樣有意義。