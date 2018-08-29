圖片版權 YUE XIN Image caption 8月24日，身著防暴裝備的警察衝入工人聲援團成員住處，目前許多聲援團成員仍處於失聯狀態。

深圳佳士工人聲援團住處上周五凌晨（8月24日）遭警方突襲後，多名學生失聯。目前，已經有聲援團成員獲釋，但數名聲援團核心成員仍處於失聯狀態。

此次維權事件發生在中國廣東省深圳市佳士科技工廠。工廠工人指公司存在超時加班、嚴苛罰款、欠繳公積金等違法行為，希望通過組建工會來維護自己的權益。今年5月，數名佳士工人開始籌備組建工會，但隨後有積極組建工會的工人代表遭到不明身份人士毆打，也有涉事工人被開除。

7月27日，事件進一步發酵，一些佳士工人及其支持者前往工廠要求復工，被警方帶走。工人和到場支援的學生自發組成了現場聲援團，但聲援團核心成員沈夢雨8月上旬失聯。

有聲援團成員獲釋

路透社報道，目前已經有一些聲援團成員被釋放，他們被送回家中，仍然受到監視。

獲釋的聲援團成員、北京大學藥學專業2018屆畢業生張聖業在聲援團的網站上發表文章，描述了被警察帶走的詳細過程。

文章稱，上周五（8月24日）凌晨5點，一群防暴警察來到聲援團在惠州的住處，頭戴堅盔手持盾牌，強行將聲援團成員帶到惠州澳頭小學審問，「同志們勢單力薄，一個人被平均四個警察死死地控制住」。聲援團的成員則齊聲高唱起了《國際歌》、《解放軍軍歌》等歌曲。

張聖業對BBC中文表示，警方將他們帶走時沒有說明原因，「我問他們為什麼，他們要麼不回答，要麼就說年輕人不要太血氣方剛，都是打哈哈不解釋」。

張聖業說，警方詢問了他這次維權活動的具體情況。接受完審問後，當日下午四點他在父母的陪同下回到了廣東梅州老家。他還表示，警方在聲援團住處帶走了四五十名聲援團成員，目前並不清楚是否還有其他成員已經被釋放。

BBC中文記者周三（29日）嘗試聯繫包括岳昕、沈夢雨在內的四名聲援團成員，都未有迴音。惠州和深圳警方也未回應事件。

路透社還引述知情人士指，活動人士顧佳悅上周五也被警方帶走。上周，顧佳悅與一些學生和佳士工人代表向中華全國總工會和中華全國婦女聯合會遞交請願書。

官媒報道遭質疑

警察將聲援團成員帶走當日，中國官方媒體新華社發表報道稱，一些深圳佳士工人因不滿公司規定，闖進公司廠區逼停生產經營，甚至佔領派出所值班室擾亂正常辦公，他們的背後有境外勢力的支持。

新華社報道指，參與這次事件的付某國自2016年1月開始在「打工者中心」上班，還在「打工者中心」微信群中號召群成員支持。「打工者中心」源於黃某南2004年創立的「打工者商店」，該組織對外宣稱「打工者中心」，其全部開支由西方非政府組織支持的境外組織「勞動力」資助。

圖片版權 YUE XIN Image caption 不少高校學生加入現場聲援團，支持維護工人權益。

不過，在香港註冊的勞工團體「勞動力」27日發佈聲明稱：「勞動力沒有參與組織或資助佳士工人或聲援者。」

聲援團上周日（26日）在網站上發表文章回應新華社的報道。他們認為新華社稱境外勢力支持維權工人證據不足，而且對佳士對待工人的不法行為以及聲援工人的學生活動一筆帶過。