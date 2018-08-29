透視：大國逐鹿非洲 中俄或成對手

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隨著西方在非洲的影響力減弱，中國和俄羅斯都在試圖填補這個"真空"。但中俄在各自擴大在非洲影響力的過程中，是否會成為戰略對手呢？

尼日利亞前央行行長拉米多·薩努西（Lamido Sanusi）曾在2013年在英國《金融時報》發表文章說："非洲人必須看到，就像美國、俄國、英國和巴西等國家一樣，中國在非洲並不是為了非洲人的利益，而是為了它自己的利益。"

比起其他一些國家，中國在非洲發展勢力的歷史並不長。但中國在非洲（尤其是撒哈拉沙漠以南的地區）大力發展基礎設施和經貿合作項目，積極擴張其影響力。

與冷戰時期的蘇聯相比，俄羅斯與非洲的關係大不如前。但俄羅斯已經開始努力恢復與其傳統的"反帝"盟友的關係，並且還在拓展與其他非洲國家的合作。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在非洲投資許多大型基礎設施項目，如在埃塞俄比亞修建鐵路。

今年3月，俄羅斯外長拉夫羅夫訪問了納米比亞、津巴布韋、安哥拉、莫桑比克和埃塞俄比亞。這幾個國家在冷戰時期都曾屬於蘇聯的勢力範圍。

另外，3名俄羅斯記者7月底在中非共和國調查有關俄羅斯僱傭軍在該國作戰的消息時被槍殺。這起事件也引起外界對俄羅斯在非洲參與秘密軍事行動的猜測。

中俄投資規模懸殊

中國和俄羅斯經常在相似的領域尋求機會，出現競爭在所難免。但是，由於兩國外交關係較好，至少在目前，中俄兩國在非洲的競爭還沒有公開化。

但是，BBC俄語部記者Mikhail Smotryaev說："這並不是說兩國（在非洲的利益）永遠不會出現衝突。"

他說，在上世紀70和80年代，中國在非洲的影響力比起當時的蘇聯來說，簡直可以忽略不計。但現在情況已經發生了變化。

中國與撒哈拉以南非洲地區的貿易額在2014年達到2200億美元，預計在2020年達到3500億美元。

這個數字幾乎是俄羅斯與非洲貿易額的一百倍。俄羅斯與非洲的年貿易額只有35億美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年3月，俄羅斯外長拉夫羅夫訪問非洲多國，包括莫桑比克。

俄羅斯經濟連年下滑，而且其國際影響力也遠不如蘇聯時期。在這種情況下，俄羅斯政府希望能與非洲發展關係。

截至2012年，俄羅斯已減免非洲國家超過200 億美元的債務。這是俄羅斯改善與非洲國家關係的一個策略。

俄羅斯與非洲發展經貿關係，往往以要求這些國家在聯合國支持俄羅斯為條件。

軍售大戶

在武器貿易方面，中俄有可能成為競爭對手。

俄羅斯是重要的武器出口國。2015年，非洲進口武器裝備的35%來自俄羅斯。

圖片版權 Getty Images Image caption 安哥拉反政府武裝使用蘇聯製造的武器。

但專家表示，在非洲各國的武器庫中，中國製造的武器佔將近三分之二。中國與一些非洲國家有軍事協議，在吉布提甚至建立了一個大型海軍基地。

另一個潛在的競爭領域是自然資源的開採。

BBC俄語部記者Smotryaev說，儘管俄羅斯自然資源豐富，但仍有興趣在非洲開採鑽石、石油和稀有金屬。

中國是能源進口國，對自然資源的需求很大，因此需要與非洲國家簽署開採協議，來保障穩定的資源供給。

為此，中國在非洲出資建設了許多基礎設施項目，如鐵路、大壩、輸油管道和公路等，並與多國成立了合資企業。

2006年，中國與尼日利亞簽署協議，中國出巨資在尼日利亞建造石油和基礎設施項目，換取在該國的礦產開採權。

同時，尼日利亞向中國產品開放市場，中國公司開始在該國經營工廠。

在一些非洲國家，中國主導的基建項目大量聘用中國工人。在尼日利亞，有一萬多名中國工人參與鐵路建設。在整個非洲大陸，這種現象相當普遍。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯公司在布基納法索開採金礦。

美國約翰·霍普金斯大學的一項研究表明，2016年，20多萬名中國工人在非洲工作，多數在阿爾及利亞、安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞和肯尼亞。

中國也成為非洲的一個重要資金來源。美國"援助數據"（AidData）項目的研究人員發現，接受中國資金援助較多的非洲國家，在聯合國投票時更傾向於支持中國政府的立場。

圖片版權 Getty Images Image caption 在蘇丹運營的中國企業僱傭了大量中國工人。

中俄關係會受影響嗎？

BBC俄語部記者Smotryaev認為，非洲的政治精英階層中有許多人曾在蘇聯接受教育，但俄羅斯並未努力利用這些歷史資源。

俄羅斯與非洲許多國家都有傳統盟友關係，但挑戰在於，如何將這種革命中形成的政治關係轉化成經濟關係。

至少在目前，俄羅斯在非洲的經貿投資活動規模尚小，還不會與中國發生直接碰撞。

莫斯科國立大學亞非研究所的Andrei Karneev告訴BBC："在許多國際事務上，俄羅斯和中國的立場是相近的。"

因此，兩國"不會允許經濟利益上的衝突影響兩個大國間的長遠關係"，他說。