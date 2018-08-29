西方加強介入太平洋島國以圖抵消中國影響

圖片版權 AFP Image caption 美國新命名的印度洋-太平洋司令部似乎也反映了這種未來的新戰略結構。該司令部下轄37萬軍事和文職人員

美國，澳大利亞，法國和英國將在太平洋島國上設立新使館，增加僱員人數，增加同島國領導人的交往，對付中國在太平洋地區增加的影響。

在散佈在遼闊太平洋上的小島上爭奪影響力對西方國家十分重要，因為每個島國在聯合國和其他的國際論壇上都擁有投票權，另外他們還控制擁有豐富資源的海洋。

自2011年以來，中國已經投入13億美元的優惠貸款和捐贈，在太平洋地區成為僅次於澳大利亞的捐助國，因此西方國家擔心太平洋島國受北京貸款過多而不堪重負。

對此，澳大利亞，新西蘭和美國表示他們會增加經濟援助，擴大在太平洋島國上的外交派駐機構。美國政府消息人士對路透社說，美國擔心中國的活動會導致貸款無法維持。

這位不願意透露姓名的美國官員說，華盛頓需要在太平洋島國維持足夠的外交人員，讓那些國家明白他們除中國外還有其他選擇，另外讓他們明白從其他地方獲得幫助可能帶來的後果。

中國債務

圖片版權 xinhua Image caption 澳大利亞通過軍購提升潛艇部隊能力，對付增加的海洋威脅。

中國在澳大利亞使館尚未對此動向作出評論。今年早些時候，中國在澳大利亞的大使說，北京在確保讓借貸國能夠滿足償還義務方面採取了謹慎的做法。

美國政府的消息人士說，華盛頓要增加在帕勞，密克羅尼西亞聯邦增加美國外交人員數量，另外也可能在斐濟增加外交人員。

澳大利亞政府將在數周內任命派駐圖瓦盧的公使。澳大利亞政府的消息人士對路透社說，這個位置僅在幾個月前在設立，現在澳大利亞政府正在匆忙尋找合適人選擔當此任。

英國也計劃在2019年底前在瓦努阿圖，湯加和薩摩亞設立使館。法國總統馬克龍計劃在明年早些時候同太平洋地區國家領導人一起舉行會議。

本月早些時候，湯加總理游說爭取太平洋其他島國的支持，希望他們一起對中國提出要求，要中國放棄購銷大筆未清貸款。但北京的不滿令太平洋島國領導人退縮。

海軍外交

路透社報道說，中國除了提供資金增加在太平洋島國上的影響力之外，中國還積極在該地區推行海軍外交。

在2018年底，斐濟將得到一艘中國建造的海道測量船，這是一種只能夠測量海牀的船隻。斐濟的武裝部隊負責人對路透社記者說，這是太平洋島國首次從中國得到的軍事捐贈。

但是西方外交官認為這是北京在企圖討好斐濟。斐濟是太平洋島國中經濟比較發達的國家。澳大利亞外交官說，斐濟旅遊業發達，因此該國的融資選擇很多。

圖片版權 xinhua Image caption 2014年習近平訪問斐濟受到隆重歡迎。2011年以來，中國已經投入13億美元的優惠貸款和贈送，則太平洋地區成為僅次於澳大利亞的捐助國。

西方盟國還努力發展同太平洋島國的軍事關係。巴布新幾內亞，斐濟和湯加將參加在澳大利亞北部海域為期兩星期的軍事演習。

來自美國，法國和日本的軍人也參加這次演練。中國也應澳大利亞邀請將參加這次演習。

印太兩洋

美國負責軍控與全球安全事務的副國務卿湯普森說，西方盟友一直在太平洋地區加大努力，印度洋和太平洋水域遼闊，只有強大的海軍才能保證強大的國防。

中國對印度洋的依賴程度不亞於對太平洋的依賴，中國同歐洲和非洲的貿易通道以及來自中東的石油通道都要經過印度洋，因此美國在兩年前同印度達成美印後勤保障協議，加強了同印度的軍事戰略關係。

印度的戰略與國際研究中心的研究員辛格（Abhijit Singh）認為，美印後勤保障協議增強了印度海軍實力及其在印度太平洋地區的活動能力。

儘管印度強調美印後勤保障協議的"非軍事"性質，但是美國明確希望印度在印度洋發揮主宰作用，成為對付中國的堡壘。美國新命名的印度洋-太平洋司令部似乎也反映了這種未來的新戰略結構。