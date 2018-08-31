貿易戰撼動全面中美關係 凸顯軍事風險

圖片版權 xinhua Image caption 習近平自2013年成為中國最高領導人以來，對軍方反覆強調要捍衛國家核心利益。

美國視中國和俄羅斯為潛在威脅，俄中將舉行大型軍演，中美整體關係受到貿易戰影響。

中國國防部周四（8月30日）說，中國海軍司令沈金龍9月將訪問美國。不過中美貿易摩擦升級正危及兩國關係的方方面面。不久中國和俄羅斯這兩個被美國視為潛在威脅的國家將舉行包括核戰模擬在內的大型軍事演習。

中國國防部發言人作上述宣佈之前兩個月，美國國防部長馬蒂斯訪問北京。當時中國表示馬蒂斯訪問取得了積極的成果，中國國防部長魏鳳和接受了在年底前訪問美國的邀請。

但是最近幾個月以來，中美關係在許多方面都出現緊張跡象。美國總統特朗普周四又指責中國操縱貨幣，說在貿易爭端中，中國勝不了美國。

環太平洋軍演

5月份五角大樓撤回了讓中國軍隊參加多國海軍演習的邀請，理由是中國在南海加強了軍事行動。美國的決定令北京不滿。

圖片版權 xinhua Image caption 在中美貿易摩擦升級，雙邊關係全面緊張的時候，中國海軍司令沈金龍應邀9月訪問美國

當時美國取消請中國參加太平洋國際軍演的邀請後，美國官員說那是對北京拒絶從南中國海島嶼軍事化道路上後撤發出的信號。

美國官員所說，美國國防部經過長期辯論後，國防部長馬蒂斯決定不允許中國參加兩年一度的環太軍演。

環太平洋軍演由27個國家參加，旨在顯示國際軍事合作。如果得到美國邀請參加這個演習，在政治上意味著受邀國軍隊的正當性被美國接受。

美國媒體報道認為，美國撤回對解放軍參加環太軍演的邀請也釋放了負面信息。2014年俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國就拒絶俄羅斯參加軍演。

圖片版權 xinhua Image caption 2018年6月19日中國領導人習近平同朝鮮領導人金正恩會面時表示，中國對社會主義朝鮮的支持不會變。

中國與朝鮮

北京和華盛頓的貿易爭端正可能導致雙邊關係全面惡化，包括在朝鮮問題到南海的雙邊合作。特朗普似乎把美朝改善關係不順利歸咎於中美貿易爭端。但中國否認在外交政策上的"交易"，即把和美國的貿易緊張關係同對朝鮮實施制裁掛鉤。

美國總統特朗普周三（8月29日）對記者說，中國對朝鮮影響巨大，但是美中之間的貿易爭執影響了美國與朝鮮的關係。特朗普說中國給美朝關係增加了難度。

特朗普連續在推特上發言稱，"朝鮮受到來自中國的巨大壓力"，原因是美國"與中國政府間的重大貿易糾紛"。他還說中國正在向朝鮮提供資金、石油、肥料及其他物資。

對於特朗普最近的推特發言，中國外交部發言人周四說那是「對事實和邏輯不負責任的歪曲」。

之前不久，特朗普宣佈取消了美國國務卿訪問朝鮮的計劃，因為美國認為在朝鮮半島無核化問題上沒無足夠進展。特朗普還說，蓬佩奧可能會在美中解決貿易問題之後訪問朝鮮。

在美朝峰會後不久，美國報道說，朝鮮仍然繼續擴展其彈道導彈製造設施，建造更多能夠打到美國的洲際彈道導彈。

南海與台灣

圖片版權 AFP Image caption 2017年卡爾文森號航空母艦戰鬥群在南海有爭議海域進行「例行」維護自由航行行動。

美國試圖確保在南海有爭議海域實行"自由航行"令北京感到憤怒，中國聲稱擁有南海許多島嶼的主權。

習近平自2013年成為中國最高領導人以來，多次強調中國在堅持經濟發展的同時，不能犧牲國家核心利益，並對軍方反覆強調要捍衛國家核心利益。

中國在南海主權被中國視為"核心利益" 之一。但美國也聲稱南海自由航行是"最高利益"，因此南海成了美中外交和軍事意志相撞的場所。

美國指責中國將南海島礁"軍事化"，部署軍事設施。中國認為美國海軍的驅逐艦、巡洋艦、航空母艦、偵察機、戰略轟炸機在南海宣示"自由航行"是對中國炫耀武力。

特朗普政府在最近幾個月以來對台灣表現出更多的支持。美國最近的通過的《台灣旅行法》為中美關係帶來巨大衝擊。令北京懷疑美國要對美台關係作巨大調整，根本突破1979年中美建交以來的確立的框架。