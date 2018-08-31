圖片版權 Getty Images Image caption 有的中國電影可能在網上顯示票已售盡，但其實影院內空無一人。

對於即將成為全球最大電影市場的國家，中國最近一些高預算卻製作粗糙的電影出現票房失利，數量之多，讓人乍舌。

有人將這種現象歸結於審查制度，有人則認為是缺乏創意所致，但同時也有人感覺到工作環境更險惡，而這種險惡與電影製作無關。

這跟售票、最起碼跟真實售票也沒什麼關係。

很顯然，一些投資人在經濟上支持電影的唯一目標就是提高他們的股票價格，這可以轉變外界對電影的評價，無論其真實受歡迎程度到底如何。

中國影評人、業界觀察人士周黎明一直在挖掘自己國家電影融資的黑暗一面。

「當一部熱門影片出現時，與票房增長相比，股價會在市場估值方面增長數倍，因此一些『金融天才』便有了這個想法：為什麼票房不能造假，這樣可以在股市上賺更多錢？」他說。

我問周黎明，是否真的有製作方在賺錢時不考慮影片是否賣座，不考慮影片質量？

「正常的方法是，你製作一部好電影，從而帶動你的股價增長對吧？」他回答道。

「但有的人把這個公式倒過來了。他們把股價增長作為終極目標，把製作電影作為一種借口。」

售票作假

圖片版權 Getty Images Image caption 有影評人說，中國票房操縱問題越來越嚴重。

這到底是怎麼一回事？

中國政府調查人員表示，一些製作和投資公司發明出了一些偽造票房的方法。

之後，如果公開數據顯示影片反應不錯，人們會買入這些公司的股票。

因此，如果影片正上映，這些公司裏的一家可能會買下所有夜場票，這樣看上去這部電影票都賣光了，但其實影院裏空無一人。

監管機構一直在關注這個問題，據稱製片方因此開始只買不好的座位。然而當局已經察覺，如果出於某種原因，一個場次中間空蕩蕩，或者只有靠牆的座位被買走，那一定有什麼問題。

你可能會想，如果操縱票房是中國電影行業廣泛存在的問題，那這個行業是否還有投資價值。

而要想達到影響股價的效果，一個公司需要買多少個座位呢？

如果影院也是投資方之一呢？它可以免費賣假票給自己。

圖片版權 Getty Images Image caption 《阿修羅》（圖右）是中國造價最高的電影之一，也是票房失利最嚴重的電影之一。

電影記者約翰·帕皮什（John Papish）是中國票房專家，他認為中國的不少利益衝突如果放在美國等國家，都是違法行為。

「一個放映商也可以發行他們自己的電影，用自己的影院作為跳板，」他說。

「他們可以操縱自己影院的放映次數。通常情況下，第三方售票app也會參與影片推廣，這樣他們便可以推銷自己投資的電影。」

因此，一家公司，或幾家相關聯的公司，可以發行一部電影，同時擁有影院，還可能有權售票。就連那些給電影評分的app都可能有經濟利益。

帳目作假

還有一些影片被疑用作躲避中國限制資本外逃的有關規定。

如果不申請官方許可，中國每人每年的國際轉賬限額為5萬美元。

但據周黎明介紹，如果你的電影中啟用外國演員或劇組人員，便可以「做假帳」。

舉個例子，在預算中你可以說，你付給一位好萊塢演員1000萬美金片酬，但實際上只付200萬。

餘下的800萬便可以放心轉移到海外。最重要的是，你不需要任何中國官方審批。

圖片版權 Getty Images Image caption 《我不是藥神》極受歡迎。

「在中國，我們有這個非常嚴格的發票制度，」周黎明表示。

「稅務局的超級計算機可以對收據一查再查。但一旦涉及到海外人才或海外服務供應商，這個系統就不管用了，那些錢就可以被合法轉移到海外。」

他認為，當局必須對此採取行動，尋找解決漏洞的方法。

這並不代表中國沒有誠實、可靠，且能製作高質量電影的電影人了。

低成本劇情片《我不是藥神》講述了一群試圖走私低價抗癌藥的不幸罪犯的故事，這部電影極受歡迎，也被認為展現了中國電影業最好的一面。

然而中國政府也知道，一些腐壞的東西需要清理。

中國全國人民代表大會對虛報票房加以規定，相關行為會帶來7千至7萬4千美元罰款，當局還允許美國電影協會通過會計師事務所審查票房數據。

中國共產黨的反腐官員稱，他們正在追緝一名著名製片人，認為該人士涉嫌欺詐，目前已逃往美國。

然而，似乎仍然沒有什麼措施用來打破中國電影製作過程中的既得利益，因此許多分析人士認為，只要有錢可賺，不管有多少真實觀眾，未來還會繼續出現低質量電影。