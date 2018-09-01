中國孕婦趕在9月前剖腹產 英國研究卻唱反調

圖片版權 CNS Image caption 武漢醫院裏排隊的孕婦們

在中國，孕婦們急於在8月底之前進行剖腹產，並逐漸形成一股潮流。原因在於凖媽媽們希望自己尚未出生的孩子，比9月出生的孩子早一年上學。

中新社報道中展現出武漢市一家醫院裏，孕婦排隊等待剖腹產的忙碌畫面，該報道引發社交媒體上關於生育態度的激烈討論。

中國計劃生育政策逐步放寬，政府也提倡自然分娩。因為那些生第一胎時進行剖腹產手術的女性，在繼續生育時，可能遇到併發症。

在中國，父母一直都有讓孩子「贏在起跑線」上的壓力，因此他們希望孩子越早開始上學越好。

網上引發了一場關於中國父母對待教育所持態度的討論，有人擔心中國的孩子在出生前就面臨社會壓力。

夏天出生的學生表現欠佳

BBC教育事務記者西恩•考夫蘭（Sean Coughlan）

英國一些機構的研究成果，以及議員報告都在強調，夏天出生的孩子在考試中表現欠佳。

甚至有人呼籲給予夏季出生孩子額外的分數，以彌補他們先天劣勢，有些父母則努力讓他們夏天出生的孩子回家，以便晚一年再開始上學。

最常見的解釋是，由於新學期在秋季開始，那些夏天出生的孩子在身體和智力上的發育趕不上其他同學。

8月下旬出生的孩子要比9月初出生的同學要小近一歲。

雖然存在年齡差異，但他們參加同樣的考試。因此這種成績差異一直貫穿其求學生涯，直到16歲為止。

研究表明，夏天出生的孩子更有可能被安排到能力較低的群體中。

更早進入學校似乎並不意味著領先一步。

芬蘭經常被視為教育領域的全球領先者，但該國的正式教育7歲才開始。

但是，孩子們很快就會趕上並超過那些早幾年上學的國家的學生。

預約8月31日的剖腹產

根據中新社報道，武漢的大醫院的婦產科已經有大量孕婦湧入。醫院接診孕婦人數比預期高出30％。

武漢市婦幼保健院醫生宋曉輝向中新社表示，「有些（母親）已預約8月31日的破腹產，以防不能在9月1日之前順產。」

中新社稱，對於大多數婦女而言，醫生建議自然分娩是更好的選擇，因為早產可能導致孩子肺部發育不足，以及呼吸困難等。但這並沒有阻止一些家長選擇剖腹產。

一位凖父親王先生告訴中新社，他自己的第一個孩子就因9月出生而經歷了「上學延後的問題」。

圖片版權 CNS Image caption 王先生稱，他的第一個孩子就因為生在９月遇到上學延遲的問題。

「因為我們第一個孩子已經遇到這種問題了，所以第二個孩子時我們想了很久，」他說，「這或多或少影響我們的想法。孩子應該在九月之前出生。」

中新社稱，儘管一些家長努力通過剖腹產手術生子，但在武漢這家醫院的大多數孕婦「更願意等待自然分娩」。

長期以來，剖腹產在中國一直頗受青睞，被認為是一種更先進，更少痛苦的生育方式。但中國政府鼓勵人們自然分娩。

中國的相關機構在2016年警告，首次生產選擇剖腹產的婦女，可能會在之後的生產中出現妊娠併發症。

圖片版權 CNS Image caption 宋曉輝醫生稱，八月是一個火爆的月份。

「荒唐的教育體制」

雖然中新社表示選擇孩子的出生時間只是近年來的一種普遍現象，但一些中國女性希望選擇生孩子的時間，因為有的日子被認為是不吉利的。

比如，2014年時，凖媽媽們都希望在2015年（即羊年）前生下孩子。因為中國流行羊年出生的寶寶命不好的說法。

在九月之前努力生孩子是一個相對更近的現象，新華社稱，這種努力讓父母覺得他們為自己孩子的教育「贏得了時間」。

網友們對這種為了學業而選擇早產的凖媽媽持批判態度。

新浪微博上數以萬計的用戶參與討論，有些人說女人的身體是她自己的，她有權選擇。但也有許多用戶表示這種趨勢很「瘋狂」，體現出中國父母對孩子施加過大的壓力。

「現在的人已經不再關心胎兒的健康了嗎？」一個網友表示，「足月後分娩更有利於寶寶的健康。」

圖片版權 CNS Image caption 八月婦產科的接診量比平時多了30%。

「社會如此渴望快速成功，實在太瘋狂了。」另一位網友補充道。

「孩子尚未出生，但已被安在起跑線上。」

「這個體制很荒唐，這些女人很荒唐。」

許多網友表示，中國競爭激烈的教育體制是罪魁禍首。一位網友說，這種趨勢本身就很「中國」。「我們的體制很不人性。」