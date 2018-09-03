央視「開學第一課」為何引發爭議？

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中央電視台的「開學第一課」播出，在微博微信上引發爭議。大致羅列了一下，爭議點包括：1. 教育部發通知，要求學校通知到每一位家長和學生，而有些學校甚至要求學生上傳一張和家長一起收看的照片，雖然家長對於這種做法頗有微言，但還是乖乖執行； 2. 乖乖執行，等著拍照片交差的家長和學生們發現，這第一堂課因為播放十五分鐘而遲開，認為這是欺騙孩子們看廣告；而且太看重商業利益；3. 播放的廣告都是培訓機構，這有違為中小學生減負的國家政策；4. 第一堂課居然請來了「娘炮」小鮮肉，這是要培養怎樣的男孩？擔心「少年娘而國家娘」；5. 還請來了成龍，一個連自己的孩子都教育不好，同時私德有問題的藝人，如何稱得上榜樣？

先談第一點，教育部的通知。「開學第一課」是2008年開始，教育部和中央電視台聯合製作的節目，每年會在9月1日央視一套晚上八點黃金時段播出，觀眾定位是全中國的中小學生。每年教育部都會發出通知，要求學校通知到每一位家長和學生，並且在觀看後，透過各種方式分享觀後感。把過去每年的通知拿出來進行比較，可以發現，除了每年主題不同，在工作要求上並沒有太大出入，09年時曾經要求住宿制學校組織收看，後來改成了「有條件的組織收看」，而到了今年，除了要求學校通知到每一個學生和家長，組織收看的要求已經不在，如果按照字面要求的話，並沒有強制要求家長一定要陪同學生觀看。

當然，中國官方文件的措辭總是不能從字面上來進行理解，至少對於學校領導們來說。如果太少學生參與，那麼意味著之後的觀後感分享就可能會因為參與不積極而不夠熱烈，也因為這樣，一些學校乾脆要求需要上傳照片。而這樣的安排也並不是今年的新政，只要在網絡上用「開學第一課，上傳照片」這樣的關鍵詞來搜索一下，就可以找到相關新聞，至少在去年，已經有一些地區的教育局和學校，把上傳觀看照片作為開學作業。

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當時也引發了一些網友的抱怨，但是為何今年會如此的猛烈？這當然和之前提到的另外四個爭議點有關。

播放廣告。身為政府和國家媒體公共製作的一個公益節目，卻在開播前播放十五分鐘的廣告，並且因為行政命令的原因，逼迫學生和家長一起觀看，完全沒有體現出承擔起社會責任的姿態。雖然央視廣告部在民意之下很快道歉，但這倒是反映出一種有趣的媒體現象：商業化對政治的解構。這個節目的初衷，當然是要進行愛國主義教育，但是商業廣告的插入，讓嚴肅議題徹底變質，對於家長們來說，其實應該覺得慶幸。

邀請小鮮肉偶像。根據央視編導的解釋，這應該是教育部的要求，從某種程度來說，這是政府希望能夠透過這些年輕人來連結目標觀眾，從而達到更好的宣傳效果，讓中小學生們能夠對政府要傳播的信息潛移默化的接收。但是他們忽略了家長，大部分人對於性別角色有著固定的想像，因此抗拒這些在他/她們眼中過於女性化的形像，擔心官方主流對這種形像的肯定，會對孩子未來的身分認同造成不好的影響。邀請偶像團體上這個節目是一貫的操作，今年卻引發如此大的爭議，也是蠻有趣的現象，也許是因為過去這段時間有不少關於性別議題的公共討論，於是順帶無意之中，家長們開始對性別角色議題有了關注。

成龍不是第一次上這個節目，上一次是在2011年。從政府對角度，邀請成龍，是因為他在國際上的名聲，以及一直以來營造的愛國形像。在愛國名義之下，誰都知道，私德從來都不是問題。看到一些家長對邀請成龍到底是要宣揚怎樣的價值觀的質疑，是令人高興的現象，說明不少公眾對於怎樣的人作為孩子的勵志目標和偶像有自己的標凖，至少僅僅是愛國，已經不足以支撐；而對品德的要求，也反映出家長們希望自己的孩子未來成為怎樣的人。

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所有的這些不滿和討論，我想最關鍵的是透過行政指令要求的統一收看。有人拿出當年奧巴馬執政期間，因為要求學校觀看他的開學演講而遭到批評的舊聞，我的第一反應是，這沒有可比性，因為公立學校和政府的關係，兩個國家因為不同的政治體制而截然不同。因此在這樣的情況下，家長們需要思考的是，如何幫助孩子和以及自我在這樣的環境下自處；如何承擔起家長的教育責任，而不是把孩子的教育放任給學校和社會。

比如對於收到上傳照片要求的家長，在不想影響孩子成績和處境的情況下，如果是被迫收看，是否可以利用這樣的機會和孩子討論如何接收節目中傳遞的信息？可以幫助孩子結構螢幕上的偶像，可以告訴孩子，怎樣才是父母心目中的成功？

圖片版權 CNS Image caption 成龍現身節目也成為爭議。（資料圖片）

看到不少朋友在痛罵小鮮肉，認為他們會帶壞孩子，在我看來，首先這種形像受到青少年的歡迎，本身反映出這個群裏對於性別角色多元化的接受程度，顯示這些人群更佳的包容和自由，這本身是應該鼓勵，而不是要求透過公權力去封殺和壓制；其次，因為觀看的都是未成年人，如果父母們無法接受，我也不反對動用父母權威減少孩子曝光在這種資訊中的機會。當然，因為是行政指令要求，這也是不少父母抱怨的地方，避無可避，怎麼辦？他們擔心無法抗衡這種官方加持帶來的影響。我的建議，直面現實，勇於競爭，教育孩子該如何面對流行潮流。不過我很好奇，面對其他官方影響，為何這些焦慮的家長們倒是沒有公開表達出如此大的擔憂呢？

說到底，所有的爭議，除了第一點，其他的都有點跑題。如果不播出廣告，凖時播出，不請那些家長們不喜歡不認可的嘉賓，大家就喜聞樂見，不覺得這樣教育存在問題，然後所有的怨聲就消失了？與其抱怨，還不如從不看，甚至不上交照片開始做起，這才是對孩子最負責的做法吧。

注：本文不代表BBC立場和觀點