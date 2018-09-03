京東創始人劉強東涉嫌性侵被美國警方調查

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，京東在美國納斯達克證券交易所正式掛牌上市，是當時中國企業在美融資規模最大的首次公開募股。圖為劉強東在上市現場。

中國電商巨頭京東（JD）創始人兼CEO劉強東因涉嫌性侵在美國被捕，後被釋放但仍在接受調查。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）市警方表示，劉強東於美國中部標凖時間8月31日（上周五）晚間因不當性行為嫌疑被逮捕，並於9月1日（上周六）下午4點被釋放，目前狀態為「釋放有待起訴」（released pending complaint）。

根據警方資料，劉被指控的罪名是「刑事性行為（criminal sexual conduct）」。在當地，強姦或是言語上的性騷擾均會被列做「刑事性行為」。目前警方沒有透露案件詳情，並表示在未完成調查前不能確定會否提出起訴。

明尼阿波利斯警察局發言人約翰·艾德（John Elder）向BBC中文表示，此案正在調查中，警方決定在調查過程中不繼續對其拘留，期間劉強東的活動不受限制。

「我們的理解是，當我們需要與他進行採訪或談話時，他能夠配合，」艾德同時表示，調查期間劉強東可以去「任何他想去的地方」。

9月2日，京東發表聲明表示，劉強東在美國商務活動期間遭遇「失實指控」，當地警方經過調查，「未發現有任何不當行為」，將按原計劃繼續其行程。

艾德對此表示，明尼阿波利斯警察局對這一事件的調查仍在進行，「我們作出決定讓他獲釋，與案件證據是否充足無關。」

圖片版權 CNS Image caption 除商人身份外，劉強東還是中國全國政協委員。圖為2018年「兩會」期間劉強東與會發言。

明尼蘇達大學法學院兼職教授、美國法學學會會士王昶告訴BBC中文，美國警方對劉強東的逮捕是基於對相關控告的合理懷疑，雖然接受質詢後被釋放，「但法律上說他絶對不是清白」。

「現在他只能等待警方調查結果，」王昶說。

明尼蘇達大學表示，劉強東為該校工商管理博士課程項目的一名學生，該項目為與清華大學合辦項目，在過去一周，學生在當地進行培訓。

今年7月，澳大利亞媒體披露，劉強東捲入了2015年一宗性侵案。在劉強東當時舉辦的一場派對上，他的一名客人被控性侵並被判有罪。劉強東本人未被控有任何不當行為，但曾以此案會令其婚姻及生意受損為由，向法庭申請壓制令，試圖防止自己名字曝光，但被法院駁回。

現年45歲的劉強東是京東集團創始人、董事局主席兼首席執行官。市值數百億美元的京東為全球500強企業，旗下擁有中國第二大電商公司京東商城（JD.com），與另一大科技巨頭阿里巴巴在電子商務、物流、新零售/無界零售、支付、金融等諸多領域存在激烈競爭。