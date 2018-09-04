開學日看鋼管舞：一場嚇壞幼兒園家長的表演

圖片版權 WEIBO Image caption 網上片段顯示，幼稚園園方安排鋼管舞表演，孩子在台下觀看。

暑假過後迎接學生回學校的，通常是新同學、新老師，深圳一家幼兒園日前舉行開學典禮，卻選擇利用鋼管舞與學生慶祝新學年來臨。

位於深圳寶安區的新沙薈幼兒園周一（9月3日）開學日請來一名女子表演鋼管舞。從網上的片段看見，一名穿著露肚臍裝、短褲的女子，在設在學校操場的舞台上，依靠著一條鋼管起舞，不時扭動身體，台下有一些學童圍觀。

寶安區教育局事後在官方微博公布，局方已經解除幼兒園園長賴榮的職務，並要求園方向家長和社會道歉。事件仍然引起廣泛批評，指出在幼兒園公開表演鋼管舞是「俗不可耐傷風敗俗」，還有許多意見指出鋼管舞本身並無不妥，但質疑這種表演是否適合在幼稚園舉行。

圖片版權 WEIBO Image caption 意見認為，表演鋼管舞不是問題，但安排在幼兒園表演就不太合適。

「園長怕不是瘋了吧？」

園長賴榮接受中國《新京報》訪問時指出，她認為鋼管舞是種運動，她自己也是鋼管舞愛好者，學習了約一個月左右的時間。賴榮指出，日前到幼兒園演出鋼管舞的女子是她的鋼管舞老師，當天開學典禮還有中國舞、古典舞、爵士舞、兒童舞等其他表演環節。

賴榮還說，她邀請的表演者都是「全公益的」，沒有收取酬勞。「因為開學典禮，我就想把它搞熱鬧一點，沒有想過其他複雜的東西。」

圖片版權 WEIBO Image caption 寶安區教育局公布，該家幼兒園的園長事後已被免職。

「為甚麼鋼管舞能上世界錦標賽，為甚麼我就不能向孩子們介紹這種舞蹈？」

批評者指鋼管舞本身沒有問題，爭議的地方在於幼兒園並不是讓人表演鋼管舞的合適地點。網友指出，園方在安排鋼管舞表演前先考慮幼兒是否合適在這個年齡段去觀看，畢竟幼兒模仿力很強，鋼管舞又太過妖媚挑逗。

其中一名家長，彭博社駐華自由撰搞人司馬天（Michael Standaert）在社交網站表示，他事後為自己的孩子搞退學手續，並要求校方退回學費，但對方沒有給他學校管理公司的電話號碼。他引述園長稱回應說鋼管舞是很「國際化，很好的運動」，但司馬天認為「在成年人來說也許是這樣，但對三至六歲的孩子卻不是。」

鋼管舞算是一種運動嗎？

鋼管舞在國際上漸漸成為一種體操類運動，有自己的監管機構，自2012年每年都舉行世界大賽。國際鋼管舞運動聯盟（International Pole Sports Federation）去年首次獲國際單項運動總會聯合會（Global Association of International Sports Federations）接納為觀察員，換句話說，它暫時獲承認為一項運動。

國際鋼管舞運動聯盟介紹，鋼管舞是一種講求技術的運動，與「體操、跳水和滑冰等一般奧運體育項目無異」。國際鋼管舞運動聯盟目前已經加入了世界反興奮劑機構（World Anti-Doping Agency），但如果要成為奧運項目，它還必須加入國際單項運動總會聯合會成為正式成員，還需要至少有50個國家或地區為鋼管舞成立發展委員會。目前，已經有約20個國家或地區為鋼管舞成立了這種委員會。

但外界始終擺脫不了「鋼管舞等於脫衣舞」的印象。2015至2016年曾有多國的鋼管舞粉絲利用#Notastripper（不是脫衣舞者）標籤，在社交網站推廣鋼管舞其實並非一定有色情元素。這個運動卻引起脫衣舞者反對，他們認為這個運動反而會引起對脫衣舞者的歧視。

國際鋼管舞大賽（World Pole Sports Championships）

運動員必須演出11個指作動作，如果他們以具創意的方法把它們連續表演出來，可獲加分

2012年首屆大賽只有46名運動員參加，發展至2017年的大賽已經229名參加者，其中40名參加者是男性

圖片版權 CNS Image caption 中國鋼管舞女子國家隊在操練。

圖片版權 CNS Image caption 除了國際網管舞大賽，世界鋼管舞錦標賽也是國際性的鋼管舞賽事。今年的賽事定於10月在中國舉行。

「喪禮脫衣舞」

除了鋼管舞，中國農村地區近年有數宗村民在喪禮搞脫衣舞表演的報道，令中國文化部於今年年初宣佈，會加強打擊紅白喜事「脫衣舞」的表演。

一般相信，這種喪禮的做法源自台灣。美國南卡羅來納州大學的人類學家馬克‧莫斯科維茨（Marc Moskowitz）對BBC表示，1980年左右，「喪禮脫衣舞」表演開始在台灣獲得廣泛關注，其後在當地逐漸變得更為普遍。

即便是在台灣，這種喪禮也很少在大城市舉行。去年，台灣嘉義縣議會前議長董像的喪禮，請來了50名鋼管女郎站在吉普車上載歌載舞送行，送行隊伍長達數公里，陣仗相當大的告別式引來不少人駐足欣賞，據董像的家人透露，死者生前就愛熱鬧，家人希望為他舉行一個風光的告別式。

但一些喪禮被批評是舉辦者用來顯露財富的手法。《環球時報》報道稱，一些中國農村家庭，願意花上等同他們年薪幾倍的價錢，去聘請演員、歌手、諧星和「脫衣女郎」在喪禮表演，一方面安撫逝者家屬，一方面則為吊唁的人提供娛樂。