【直播】世界旅遊峰會BBC特別論壇：高速興起的大眾旅遊及其全球影響
- 2018年 9月 8日
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【 #FBLive 】世界旅遊城市聯合會於中國山東青島與BBC合辦《高速興起的大眾旅遊及其全球影響》特別論壇。BBC News中文全程直播。 討論嘉賓： • 蘇格蘭議會文化旅遊負責人拉切爾·漢密爾頓女士（Rachael Hamilton...Posted by BBC 中文網（繁體） on Friday, 7 September 2018
結尾 Facebook 帖子 用戶名 BBC 中文網（繁體）
總部設在中國北京的世界旅遊城市聯合會於山東青島舉行2018年香山旅遊峰會，並邀請BBC合辦《高速興起的大眾旅遊及其全球影響》特別論壇，由BBC News中文總編晧宇主持。BBC News中文全程直播。
討論嘉賓：
- 蘇格蘭議會文化旅遊負責人拉切爾·漢密爾頓女士（Rachael Hamilton MSP）
- 蘇格蘭旅遊聯盟首席執行官馬克·克羅索爾先生（Marc Crothal）
- 捷克國際文化和旅遊專家菲利普·諾貝爾先生（Philippe Noubel）
- 意大利都靈副市長阿爾博托·薩科先生（Alberto Sacco）
- 世界旅遊城市聯合會專家委員會委員、澳大利亞格里菲斯大學丁培毅教授
- 中國大同市副市長郭蕾女士