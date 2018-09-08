【直播】世界旅遊峰會BBC特別論壇：高速興起的大眾旅遊及其全球影響

  • 2018年 9月 8日

總部設在中國北京的世界旅遊城市聯合會於山東青島舉行2018年香山旅遊峰會，並邀請BBC合辦《高速興起的大眾旅遊及其全球影響》特別論壇，由BBC News中文總編晧宇主持。BBC News中文全程直播。

討論嘉賓：

  • 蘇格蘭議會文化旅遊負責人拉切爾·漢密爾頓女士（Rachael Hamilton MSP）
  • 蘇格蘭旅遊聯盟首席執行官馬克·克羅索爾先生（Marc Crothal）
  • 捷克國際文化和旅遊專家菲利普·諾貝爾先生（Philippe Noubel）
  • 意大利都靈副市長阿爾博托·薩科先生（Alberto Sacco）
  • 世界旅遊城市聯合會專家委員會委員、澳大利亞格里菲斯大學丁培毅教授
  • 中國大同市副市長郭蕾女士

相關主題內容