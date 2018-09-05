習近平未親身訪朝：中國處理對朝關係中的考量與隱憂

圖片版權 CNS Image caption 栗戰書是中共中央政治局常委，也是中國全國人大委會長。

朝鮮領導人金正恩今年以來已經三次訪問中國，朝鮮國慶來臨之際，外界期望中國國家主席習近平也會回訪朝鮮，但中方日前宣佈，中共中央政治局常委栗戰書將代表習近平訪問朝鮮，並出席朝鮮的國慶慶祝活動。

中國官方新華社報道，栗戰書將在周六（9月8日）抵達平壤訪問，並出席朝鮮建國70週年慶祝活動。朝鮮據報將在周日（9月9日）的獨立紀念日舉行團體操，也可能舉辦閲兵。

《韓國時報》引述專家指，朝鮮這次閲兵規模可能與二月的閲兵相若，衛星圖片分析也顯示目前沒有跡象顯示朝鮮計劃在閲兵當天展示射程可達美國的州際導彈。

外界一直預期中國國家主席習近平會親自出訪朝鮮，但最終由栗戰書以習近平特使身份出訪。分析指出，這顯示中國不希望讓朝鮮問題影響中美關係。

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩本年至今訪華三次，圖為他與夫人李雪主和習近平與夫人彭麗媛合照。

美方的指責和壓力

中美近月爆發貿易戰，雙方先後向對方的進口貨開徵額外關稅，美國總統特朗普上月批評中國故意拖延朝鮮無核化進程，但同時又指他與「偉大的中國領導人」習近平可以解決朝鮮問題。中國外交部批評美方的說法歪曲事實、不負責任，又諷刺美方的「神邏輯」是「世界第一」。

中國政治學者吳強認為，中方決定指派栗戰書出訪朝鮮，是不想令外界覺得中朝關係「過於緊密」，因為習近平訪朝「只能加重、甚至破壞中美現在已經很脆弱的一種關係」。

他接受BBC中文訪問時指出，栗戰書作為習近平的親信，中方在這個時候派栗戰書代表習近平出訪朝鮮，是一個比較「得當」的選擇，是中方官員對朝鮮過去六年來最高規格的一個訪問，也是「對美方反應的一個調整。」

他留意到，金正恩在三月訪問大連的時候曾邀請習近平在「方便的時候」，以黨和政府的名義訪問朝鮮，習近平當時已經答應。「但我相信他這次不去，派栗戰書，完全是因為中國感受到美方的這種指責和壓力。」

圖片版權 EPA Image caption 分析認為朝鮮獨立日的閲兵規模將比之前的小。圖為去年四月太陽節閲兵的情況。

「足夠的面子」

香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯就認為，中方改派栗戰書出訪朝鮮顯示「中國外交的任何方面都是受制於中美關係」。他接受BBC中文採訪時指出，美方過去多次在朝鮮核問題出指責中方，北京當局「不願意在這個時刻給特朗普更多的借口，或者加深特朗普的懷疑」。

他認為派朝鮮方面會明白栗戰書與習近的關係密切，給了自己「足夠的面子」，因此朝鮮會理解這種安排。他指出，金正恩主要看重的是中朝關係的恢復，因為雙邊關係恢復後「中國肯定要對它實施各種經濟方面的援助」。

吳強也透露，朝鮮投放了大量的資源凖備迎接中方的高級別代表團，更不惜旅遊旺季期間暫停赴朝的旅行團。「這本來會帶來大筆外匯收入，但是它不惜犧牲這麼大筆外匯收入，然後把它盡量籌集到的資源都來集中辦這種歡迎中方高級代表團訪問的這麼一個事。」