圖片版權 Hennepin County Sheriff's Office Image caption 美國警方發佈劉強東被捕的照片。

中國電商巨頭京東（JD.com）創辦人兼首席執行官劉強東日前在美國明尼蘇達州涉嫌性侵被捕，後獲無條件保釋。當地警方披露更多案件細節，指劉強東此前是涉嫌「一級強姦」被捕。

警方稱，目前調查「進度良好」，但案件仍在調查中，未決定會否起訴劉強東。

此前劉強東的代表律師格雷（Earl Gray）表示，劉否認有不當行為，預計他被起訴的機會可能性很低。

「一級強姦」是明尼蘇達州法律定義的最嚴重級別性侵，經定罪後最高刑罰可達監禁30年。

最新細節

美國明尼蘇達州警方公開了拘捕紀錄，指事件報稱發生在星期五（8月31日）當地時間零晨1時，劉強東在同日傍晚，涉嫌強姦被捕。

發言人這次披露的資料本來是公開資料，但拒絶透露報稱受害的人士有沒有與警方合作。

此前，外界只知道劉被指控的罪名是「構成犯罪的性行為」，目前狀態是「釋放有待正式控告」。

《紐約時報》引述警方發言人表示，調查仍然是初步階段，但「進度良好」，仍然有更多工作要做。發言人又對路透社表示，刑事調查在星期五前也不會完成，完成調查前不會作出起訴。

京東此前聲明表示，有關劉強東的指控失實，並稱劉強東已經返回中國工作。

圖片版權 CNS Image caption 除商人身份外，劉強東還是中國全國政協委員。（資料圖片）

當地警方發言人之前表示，劉強東是無條件獲釋，可以去「任何他想去的地方」，但拒絶評論一旦真的落案起訴，會否要求劉強東返回美國。

今次劉強東被捕的案件，一度令在納斯達克上市的京東股價受壓，一日內跌6%。美國研究諮詢公司MKN Parters的分析師桑德森（Rob Sanderson）對路透社表示，如果這宗案件繼續困擾京東，負面形像將會削弱京東吸引外國品牌進駐其網站的能力，抵銷了京東早前得到沃爾馬、谷歌、騰訊投資支持的利好消息。

今年7月，澳大利亞媒體披露，劉強東捲入了2015年一宗性侵案。在劉強東當時舉辦的一場派對上，他的一名客人被控性侵並被判有罪。劉強東本人未被控有任何不當行為，但曾以此案會令其婚姻及生意受損為由，向法庭申請壓制令，試圖防止自己名字曝光，但被法院駁回。

劉強東與京東

現年45歲的劉強東1998年在北京中關村創辦了"京東多媒體"，名字源於他時任女友龔小京名字裏的"京"，和他名字裏的"東"，開始時只是在四平方米的小攤位主要銷售電腦配件。

2004年，劉強東涉足電子商務領域，創辦"京東多媒體網"，後來這個網站成為京東商城，是主力做B2C網上營銷的平台，劉強東堅決關閉了線下業務，關注線上市場，發展低成本、高交易效率的模式，逐步擴展業務。

圖片版權 Reuters Image caption （資料圖片）

2014年，京東集團在美國納斯達克證券交易所正式掛牌上市，成為中國第一個成功赴美上市的大型綜合性電商平台，也是當時中國企業在美融資規模最大的首次公開募股。

發展至今，京東集團市值約500億美元，躋身全球500強企業，京東商城成為中國第二大電商公司，與另一大科技巨頭阿里巴巴在電子商務、物流、新零售/無界零售、支付、金融等諸多領域都存在著激烈的競爭。

劉強東個人行事風格較為高調，此次因涉嫌性侵被美國警方調查，受到中國網友熱切關注。

3月份，劉強東曾告誡年輕人創業要走正道，"千萬不要企業成功了，錢賺了，結果到時候因為違法犯罪，人進牢裏去了，老婆孩子帶著錢跟別人過了。"

除此以外，劉強東過去一年多次對外發表關於"共產主義"的言論。他接受採訪時說，"過去很多人都覺得共產主義遙不可及，但是通過這兩三年我們的技術布局，我突然發現其實共產主義真的在我們這一代就可以實現。因為機器人把你所有的工作做了，已經創造了巨大的財富，人類可以享受，或者可以做點藝術性的、哲學上的東西。國家可以將財富分配給所有人，沒有窮人和富人之分。"

劉強東還與騰訊首席執行官馬化騰一起身穿紅軍服裝，頭戴八角帽，拜訪延安 。京東與騰訊公開聲稱兩人是去延安親身體驗，感悟革命文化，重走共產黨走過的路。