BBC中文每周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第36周，中非合作論壇在北京揭幕，令外界再次關注中國的「金援外交」，同時美國總統特朗普似乎凖備好進一步向中國的貨物增加進口關稅，中美貿易戰隨時升級。

中國電商巨頭京東（JD）創始人兼CEO劉強東因涉嫌性侵在美國被捕的消息也引來外界關注。另外，中國官方近月公布的消費品零售總額顯示當地年輕人的消費意欲越來越低，BBC中文訪問了數位中國的新晉白領一族，了解這種「消費降級」背後的原因。

國際方面，美國《紐約時報》刊登了一篇由自稱白宮高層官員撰寫的文章，透露特朗普政府內部一些成員正在努力阻撓總統的一部分事務進程，以保護國家不受他的「最壞傾向」影響。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 京東稱劉強東已回中國 性侵案備受關注的背後

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劉強東被捕的消息傳出後，京東商城周一（9月3日）晚間表示，劉強東在8月31日被明尼阿波利斯警方帶走調查，不久後即被釋放，「在此期間他沒有受到任何指控，也沒有被要求繳納任何保釋金」。

明尼蘇達大學法學院兼職教授、美國法學學會會士王昶告訴BBC中文，美國警方對劉強東的逮捕是基於對相關控告的相當理由，雖然接受質詢後被釋放，「但法律上說他不是清白」。

2. 中非合作論壇：中國再派大禮 債務和貪腐問題顧慮依舊

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中國國家主席習近平在北京舉行的中非論壇峰會宣佈，中國將在未來三年向非洲提供600億美元援助，支持非洲產業、貿易、環保等建設。他還特別提到，這是岡比亞、聖多美和普林西和布基納法索在2015年南非峰會後，首次參加這個論壇。這三個國家先後與台灣斷交，並與中國建交。

中非論壇舉行之際，外界繼續關注中方大舉投資會否令非洲國家陷入債務危機。約翰·霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS-Johns Hopkins University）的數字顯示，中方對非洲的貸款近年逐漸增多，2016年發出的最新報告更顯示，非洲各國政府當年從中方取得約300億美元貸款，是有紀錄以來最多。

但香港科技大學副教授沙伯力接受BBC中文採訪時形容，「中國故意令非洲國家陷入債務陷阱」這種說法是個「陰謀論」，因為根本沒有證據支持這個論點。

3. 美中貿易戰：兩千億關稅「靴子」最快本周落地 該關注什麼

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特朗普計劃進一步向中國的進口貨加徵關稅，範圍將覆蓋價值約2000億美元的商品，公眾諮詢期美國時間周四（9月6日）結束。若該計劃實施，再加上已經實施的針對中國500億美元商品徵稅計劃，總共將佔美國對華進口商品總額的一半。

最新清單所列商品涵蓋範圍廣，不同於已實施的500億美元商品清單，新清單中的消費品顯著增多，包括汽車輪胎、家具、木製品、手提包、寵物食品、棒球手套等。路透社稱，大量消費品被加徵關稅將直接威脅美國消費者和零售企業的利益。

4. 人民幣貶值、樓價高漲：消費降級中產失去的優質生活

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住公寓必須有配套服務，買衣服最差也要CK（Calvin Klein），吃火鍋只選小龍坎大龍燚。曾經，嚴凱瑞在生活上諸多講究，他的薪水也支撐得起他體面的生活。然而最近一年，他卻發現自己越來越多地方要將就……

5. 特朗普政府高層官員：我就是抗拒總統亂來的其中一人

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特朗普政府一名不具名的高層官員撰文表示，政府內部成員正在努力阻撓總統的一部分事務進程，以保護國家不受他的「最壞傾向」影響。在《紐約時報》的一篇社論當中，這名官員指特朗普總統的「不道德」和「衝動」已經導致一些魯莽和不明智的決定。

特朗普則指，這個不署名的作者是「沒膽量」，並且說《紐約時報》是「虛假」報道。特朗普的新聞秘書表示，這個神秘的作者是一個「懦夫」，應該辭職。

《紐約時報》則通過一份聲明為這篇社論辯護：「我們為發表這篇文章感到無比驕傲，它帶來了重要價值，讓公眾了解特朗普政府內部正在發生什麼。」