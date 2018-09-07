圖片版權 Reuters Image caption 廣受兒童玩家歡迎的《王者榮耀》成為中國收入最高的手機遊戲。

中國科技巨頭騰訊響應國家打擊網絡遊戲成癮的趨勢，將推行嚴厲的新規定來識別低齡遊戲玩家。

從九月中旬開始，騰訊將對《王者榮耀》遊戲啟用實名註冊系統。該系統將連接到中國公共安全數據庫。

系統可以識別兒童玩家，並限制他們玩遊戲的時間。

此舉在世界最大的遊戲市場開創了先例。

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騰訊旗下還運營著中國社交網絡應用程序微信。今年夏天，騰訊發佈了自2005年以來首次利潤下降，並將下降歸咎於越發嚴格的監管，尤其是關於允許企業通過新手機遊戲盈利的許可證的批准發放。

《王者榮耀》廣受歡迎，這是一款基於中國歷史人物的多玩家、多角色競技遊戲。

這款遊戲是為手機平台量身打造的，因此大大增加了它的普及性。許多年輕玩家的家裏都沒有遊戲操作台或是個人電腦。

遊戲程序供玩家免費下載，但玩家需要付費才能升級人物及服裝，從而升級遊戲程度。

中國官方媒體人民日報去年刊文批評該款遊戲令人成癮，並將其比作毒藥。

圖片版權 Reuters Image caption 騰訊是中國最大的互聯網公司之一。

隨後，騰訊決定限制兒童玩家的遊戲時間，12歲以下兒童每天遊戲時間1小時，13至18歲青少年則為2小時。

根據騰訊在其微信公眾號發表的一份聲明，新系統將便於更凖確地識別低齡玩家，並且「更好地指導低齡玩家理智地玩遊戲。」

中國國家主席習近平曾提到必須應對遊戲成癮的問題，尤其表達了對影響青少年兒童視力的憂慮。

新華社8月份報道，習近平稱兒童近視呈現低齡化趨勢。

在習近平發表評論後，中國教育部宣佈將限制新網絡遊戲的發行數量，並限制青少年兒童玩網絡遊戲的時間。

9月初，騰訊的另一款遊戲《魔物獵人世界》在中國上市後今天內即被禁。

被迫執行下架背後的原因暫時不明。雖然中國政府過去曾禁止多款包含大量暴力、吸毒和性愛內容的遊戲。