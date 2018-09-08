馬雲退休後執教鞭？阿里巴巴：他每天都想當老師

圖片版權 Reuters Image caption 馬雲1999年創立阿里巴巴，至今公司的估值超過4000億美元。

阿里巴巴創辦人馬雲9月10日將迎來54歲生日。他早前向美國傳媒透露，他希望當天退休，並仿效美國科技巨頭微軟創辦人蓋茨（Bill Gates），退休後集中精神做與教育有關的慈善工作。

馬雲接受《紐約時報》訪問時說，他仍然會留任阿里巴巴董事會，協助公司發展。

馬雲成立阿里巴巴前，曾當過英語教師。他曾經多次說過不希望整輩子都待在阿里巴巴，在退休後也許會繼續教書。他在2014年成立馬雲公益基金會，基金會網站的介紹指出，它其中一個目的是為了幫助全球弱勢群體「享受優質教育」。

阿里巴巴回應傳媒查詢時沒有證實消息，但發言人指不管是社會公益還是阿里巴巴，馬雲每天都夢想再去做老師，這對他而言是「一個正常不過的想法」。

阿里巴巴、淘寶和《南華早報》

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馬雲1999年與伙伴在浙江成立阿里巴巴，讓公司之間在網上買賣產品。公司在2003年成立廣為人知的淘寶網站，讓商家直接向消費者售賣各種貨物。

阿里巴巴之後把業務擴展到金融等領域，成立支付寶，與騰訊旗下的微信支付直接競爭。阿里巴巴與百度和騰訊是中國三大互聯網公司，被外界統稱BAT，即Baidu、Alibaba和Tencent的縮寫。

馬雲在2016年收購有110多年歷史的香港英文報章《南華早報》，當時外界十分關注他會否干預《南華早報》的編採方向。他說，他不會參與編輯決策，但同時指出《南華早報》對中國應有「全面」的報導，而不單是「正面或負面」。

阿里巴巴平台充斥假冒貨品多年來都為人垢病。馬雲2016年稱假貨比正品的質量還好，價格更低廉，兩者的分別在於假冒貨品「沒有自己的品牌」。這番言論引來許多公司不滿，路易威登（LVHM）、開雲（Kering）和愛馬仕（Hermes）等著名品牌批評馬雲的說法具「誤導性、甚至是誹謗性」。

馬雲其後在美國《華爾街日報》撰文稱，阿里巴巴堅持對假冒貨品「零容忍」。但美國貿易代表處今年一月再次把淘寶網列入「惡名市場」名單，指淘寶仍然充斥「大量侵權物品」。美國貿易代表辦公室2011年首次發佈這名單以來，中國著名的電商百度、搜狗、京東等都曾被列入其中。

「每天都夢想再去做老師」

馬雲說，自己成立教育慈善基金是為了仿效蓋茨。

蓋茨與太太美琳達（Melinda Gates）在2000年成立了比爾及梅琳達·蓋茨基金會，多年來向不同的學術和扶貧項目捐款，包括2016年向非洲農民捐獻母雞，助他們自力更生。他今年二月宣佈年度全球教師獎（Global Teacher Prize）候選人名單時，更指出教育是令社會進步的一個重要元素。

圖片版權 AFP Image caption 蓋茨至今還保留在微軟的職務。

著名的美國藉匈牙利裔貨幣投資者索羅斯（George Soros）多年來也花費了數十億美元支持全球人權及自由民主的項目。他在南非上世紀實行種族隔離政策期間，給當地的黑人學生提供獎學金，也向人權觀察組織捐款約一億美元。

索羅斯公然抨擊了歐洲處理歐元債務危機的對策，在歐洲難民危機達到頂峰時，他慷慨贊助那些給難民提供幫助的團體。這些政策與他的出生國匈牙利背道而馳。最終，索羅斯的基金會辦公室撤離了匈牙利，原因是他們處在一個「日益壓迫」的環境。