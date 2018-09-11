「小鮮肉」「娘炮」之爭背後的性別刻板印象

圖片版權 Getty Images Image caption 一些網友抨擊「小鮮肉」明星畫眼線，抹眼影、塗口紅、染頭髮，姿態忸怩，沒有男子氣概。

中國的「小鮮肉」男明星近年來一直是大眾熱捧的對象，但是最近這些長相秀氣、打扮精緻的男偶像卻因為一檔節目招來罵聲一片。

9月初，中國中央電視台面向中小學生的節目《開學第一課》邀請了一些"小鮮肉"明星做嘉賓，引發網友口誅筆伐，他們指責這些男明星化妝、「男不男女不女」，不能作為青少年的榜樣。而一些學者認為，這些批評都源於性別刻板印象，他們呼籲社會的包容和審美的多元。

從「小鮮肉」到「娘炮」

最近幾年，中國內地出現了一批年輕、帥氣的「小鮮肉」男偶像，他們擁有眾多粉絲，被視為票房大賣的保證，但他們與傳統男性形像不同的氣質和風格也引起了不少人的反感。

最近這些反感上升到了新高度。中國中央電視台一檔面向中小學生的節目《開學第一課》請來了新F4、TFBOYS男團成員王源做嘉賓，在大型養成類真人秀節目《偶像練習生》中成名的男星蔡徐坤、朱正廷也在微博上發帖宣傳節目。

他們偏柔美的長相與打扮引來網絡上罵聲一片，批評主要集中在他們的妝容、髮型和談吐舉止。網友抨擊他們畫眼線，抹眼影、塗口紅、染頭髮，姿態忸怩，沒有男子氣概，更有人直接炮轟他們是「娘炮」、「男女不分」，批評他們上央視節目會帶壞小孩，「少年娘則國家娘」。

圖片版權 Getty Images Image caption 新華社發文稱，由"嫩"到"美"進而"娘"，是病態審美的遞進。當下流行的"娘炮風"，是一種刻意強化並扭曲呈現的"人設"，呼籲"娘炮"之風當休矣。

中國的幾家官方媒體也加入了討論。新華社發文稱，由「嫩」到「美」進而「娘」，是病態審美的遞進。當下流行的「娘炮風」，是一種刻意強化並扭曲呈現的「人設」。

《人民日報》和《中國國防報》評論則認為除了外表，更應該關注男性的內在。「精緻細膩也好，粗枝大條也好，都是自己審美的選擇，一個理性、成熟、寬容的社會理應包容。而關注男性氣質的構建，也更應該發揚內在的勇氣、堅強和擔當等諸多品質，」《人民日報》評論。

其實在這次爭議之前，對於「小鮮肉」太「娘」的批評也屢見不鮮。中國導演馮小剛就曾明言，男孩應該陽光，有爺們勁兒。中國男星鹿晗出演格斗題材電視劇也遭到專業人士詬病氣質不符，散打運動員方便在微博上公開批評：「搏擊不屬於娘炮，不男不女的人請走開。」

圖片版權 Getty Images Image caption 在"小鮮肉"明星的粉絲看來，外界認為他們的偶像"娘"是對他們的誤解。

編劇汪海林還曾表示，男演員是國家意志的體現，如果中國最紅的男演員是一些「不男不女的人」，會威脅國家的審美安全。

性別刻板印象

在「小鮮肉」明星的粉絲看來，外界誤解了他們的偶像。有粉絲說，並不覺得自己的偶像「娘」，反而覺得是「一種超越了性別的美」。

21歲的大學生小軒對BBC中文表示，每個人都可以有自己的風格與追求，不一定非要用傳統的男子氣概來束縛自己，「化妝是男生注重自身形像的一種表現，精緻一點沒有錯」。

在性別學專家看來，網絡上對「娘炮」的批評都源於「性別刻板印象」。

中山大學社會學與社會工作系副教授丁瑜對BBC中文解釋，日常生活中人們經常說的一些話就屬於性別刻板印象，「比如你一個男孩子就應該怎麼樣，一個女孩子就應該怎麼樣，『就應該』後面的那些東西就是刻板印象，它容納不了半點跟原來的觀念不一樣的東西。」

圖片版權 Getty Images Image caption 近年來，年輕帥氣的「小鮮肉」擁有眾多粉絲，被視為票房大賣的保證

社會學家李銀河認為，每個人的男性度和女性度都有差異，「人性是豐富多彩的，應該讓每個人隨心所欲地落在極度男性化與極度女性化這兩個極端點之間的任何一點上，而不是強求每個人都必須落在極端點上」。

她還呼籲審美標凖的多元化，「男生既可以精緻，也可以粗獷，女生既可以陰柔，也可以陽剛」。

丁瑜指出，社會應該對不同氣質的人更加包容，「人不是一個模板刻出來的，他總是會有不同的樣子、性格和氣質。憑什麼要求男性呈現出全部一樣的（氣質），就不能有別的呢？」