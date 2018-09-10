圖片版權 Getty Images Image caption 馬雲將會擔任阿里巴巴董事局成員至2020年。

中國最大的電子商務企業阿里巴巴集團聯合創始人馬雲宣佈，他將在「一年後的今天」，即2019年9月10日起不再擔任集團董事局主席。

馬雲在周一（9月10日）早上發表的題為「教師節快樂」的公開信中公布了這一決定。按照計劃，阿里巴巴現任首席執行官（CEO）張勇將接替他成為董事局主席。

「這是我深思熟慮、認真凖備了10年的計劃，」馬雲在信中說。

他還表示：「這標誌著阿里巴巴完成了從依靠個人特質變成依靠組織機制、依靠人才文化的企業制度升級。」

之後，馬雲會繼續擔任董事局成員，直至阿里巴巴的2020年度股東大會。

正好在周一度過54歲生日的馬雲，在五年前卸任阿里巴巴集團CEO一職。張勇則在2015年上任。在馬雲和阿里巴巴創辦的淘寶網、支付寶等電子平台改變了數以億計中國人購物及支付方式之後，張勇被認為是阿里巴巴「雙十一購物節」幕後的核心人物。

與較早前的報道一樣，馬雲在信中表示，離任董事局主席之後他希望回歸教育工作。

圖片版權 EPA Image caption 馬雲表示，由張勇（右）接替董事局主席是「正確選擇」。

「凖備了10年的計劃」

「我從今日起會全面配合張勇，為我們的組織過渡做好凖備，」馬雲在信中說。

他為這一計劃「得以實現」而向阿里巴巴的合伙人和董事局表示感謝，指他們在過去十年裏一直在認真考慮，如何保證阿里巴巴在馬雲離開之後仍然能「健康發展」。

「公司不可能只靠幾個創始人，」馬雲寫道，「更何況我深知從能力、精力和體力的角度，任何人都不可能永遠擔任公司的CEO和董事長工作。」

圖片版權 Getty Images Image caption 張勇自2015年起擔任阿里巴巴首席執行官。

他表示，阿里巴巴如今「最了不起」的不是業務規模，而是「真正使命願景驅動」的企業文化和人才機制。

對於加入阿里巴巴十一年的張勇，馬雲表示，他自2015年起擔任CEO以來，「展現出了卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，連續13季度實現阿里巴巴業績健康持續增長」，並盛讚張勇「具有超級計算機般的邏輯和思考能力，堅信使命願景，勇於擔當，全情投入，敢於站在未來創新設計新型商業模式和業態」。

馬雲表示：「阿里巴巴的接力火炬交給他和他領導的團隊，我認為這是我現在最應該做的最正確決定。」

「永遠屬於阿里」

馬雲在1999年作為合伙人之一創辦了阿里巴巴，之後該公司逐步成為中國乃至亞洲領先的電子商務巨頭企業，馬雲也成為中國最富有且最具影響力的明星企業家之一。

根據福布斯數據，目前阿里巴巴市值達到4200億美元，旗下全職員工達6.6萬人。馬雲的個人淨資產則達到366億美元。

2018年上半年，阿里巴巴仍然維持著較高的收入增長。

他表示，卸任董事局主席之後，他仍然會是36人的董事局成員之一。

圖片版權 Getty Images

這名英語教師出身的浙江杭州人從創辦翻譯社開始白手起家的經歷，以及出色的演講技巧，令他成為中國年輕創業者的偶像。

此外，他樂於表演的個人趣味也成為個人及企業的名片之一。馬雲有每年在阿里巴巴年會上以奇特服裝登台表演的慣例，也曾出演由李連傑監製的功夫短片《攻守道》。

除電商和金融支付平台之外，阿里巴巴的投資還涉及體育、電影以及多媒體等。2015年，阿里巴巴收購香港南華早報集團（SCMP Group）旗下的媒體資產，其中包括這個中國半自治行政區最具影響力的英文報紙《南華早報》。

在2013年卸任CEO之後，他專注於公益事業，並在多個國際商業和政治論或活動上推廣阿里巴巴和中國企業的形像。

去年，他的基金會發佈馬雲鄉村師範生計劃，計劃在10年內投資三億人民幣培養鄉村教育人才。此外，他也在澳大利亞開設了一個獎學金項目。

在周一的信中，馬雲表示，他希望在卸任董事局主席後回歸教育事業。

「大家知道我是閒不住的人，」他說，並表示「做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福」。

「我可以向大家承諾的是，阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲會永遠屬於阿里。」