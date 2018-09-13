中國大同：爭議聲中的建拆棄

圖片版權 CNS Image caption 當地政府為了修建古城，把附近一些與規劃有衝突的樓房爆破。

中國山西省大同市一直有「煤都」之稱，煤礦產業是其經濟支柱，但2008年耿彥波成為大同市長後，大刀闊斧，把大同市改造成「旅遊之都」，積極修建旅遊景點和複修古城牆，進行大規模拆遷工作，人口約300萬的城市，有50萬人需要被搬遷，過程充滿爭議。

耿彥波主導大同改革的過程被拍成紀錄片，引發廣泛關注，討論中國各個地方政府「由上而下」的強人施政方式，是否具備公民參與以及政策的可持續性。他的強勢改革改變了大同市的面貌，一些居民對耿彥波評價甚高，他2013年調遷時，有人含淚上街聯署，希望耿彥波繼續為大同服務，但也有受影響民眾認為他的措施無法令他們改善生活。

大同此輪轉型改革至今剛好十年，如今出現在媒體上的新大同面貌煥然一新，旅遊業逐漸成為市內主要收入來源。但是，當初大興土木以及煤礦產業倒退之下，大同市仍然有負債率偏高的問題，這種依靠旅遊業支撐經濟的模式，能否達至城市可持續發展？大同的未來會怎麼走？大同的轉型改革事例能否成為其它城市的參考對象？

大同市副市長郭蕾接受BBC中文專訪，討論了大同的變化與困境，她對大同前景感樂觀，認為對旅遊業的投資，長遠而言是會有穩定的回報，而且大同市正投資高端製造業和能源產業，務求令大同產業更多元化。

BBC中文記者是在9月8 日於山東青島世界旅遊城市聯合會旅遊峰會上採訪郭蕾。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國山西大同副市長郭蕾專訪：「煤都」變成「旅遊城市」的挑戰

拆遷的風風雨雨

出生於內蒙古的郭蕾今年50歲，2017年3月起擔任大同市副市長，此前一直從事中醫學研究，當過山西醫學院學科辦主任。

也許是學術界打滾多年的經驗，郭蕾不像一般政客迴避問題，反而，她願意直接面對爭議。她坦白地舉出大同市發展旅遊業的困難：「第一點，最主要的是舊的景區景點提升體制的問題，原來的景區比較粗糙，整個旅遊的接待能力和服務能力都不相匹配；第二點，是要取得廣大群眾的理解，古城附近一些古老建築變成了民宅，老百姓和商戶要搬遷，壓力很大、困難很多。」

圖片版權 Getty Images Image caption 大同有「煤都」之稱。

據統計，當地50多萬人曾經經歷被迫拆遷的問題，過程中發生過居民拒絶搬遷，其間要顧及居民的家園和感受，需要斡旋和思考不同的解決方案。經歷十年，郭蕾說，「搬遷的任務基本上結束了」，政府主要是透過宣傳的方式，讓老百姓理解政府政策對大同市發展的意義，並且在空地上興建安置房，以低廉價格讓老百姓使用，減少他們的損失。

《紐約時報》曾經報道，不是所有老百姓都願意被迫遷，其中有居民對記者說，要靠在被拆除的村子裏撿磚頭維生。而中國媒體《法治周末》2013年也報道，這些安置房工程少有公司願意接手，因為有被拖欠工程款等問題，而且一些居民被迫多次搬遷，因為得不到一個滿意的補償而上訪。

郭蕾不認為政府有忽略民間聲音，「民間的聲音在很多情況下，可能影響到他個人利益時，反應會比較強烈，我們盡量通過曉之以大局，給他一些補償，通過各種不同方式，讓他配合、讓他滿意，通過這些來達到大家都取得共識。」

2017年才上任的郭蕾，未有在拆遷潮最高峰的時刻擔任公職。

圖片版權 CNS Image caption 耿彥波的事蹟被拍成紀錄片，引發廣泛關注。

高效強勢的管治模式

自從耿彥波2013年在爭議與支持聲夾雜之下被調走後，大同市經歷一段短時間的淡寂，到2015年，造城運動才重新啟動。

大同市這種「由上而下」、一刀切、政府強勢管治的模式，是否一個城市發展的最好方法？郭蕾有這樣的看法，「從政府的角度來看，這是非常有效的一種辦法。政府作決策時，並不是說一拍腦門兒，覺得我應該發展旅遊業就發展，不是這樣的，政府的決策都是有大量的調查研究的基礎下，在整個綜合分析的基礎下作出這種決策。」

對大同市來說，也許發展旅遊業是一條最簡單易走的出路，在中國花大力氣治理污染問題後，煤炭需求下跌，當地煤礦業大受打擊，大同市面對經濟下行的壓力。

大同市GDP增速一度排名山西省倒數，政府負債則在省內名列前茅，2016年錄得287億元人民幣債務，債務率為105.5%，存在債務風險，債務包含銀行貸款與工程欠款等等。

郭蕾認為，旅遊業是對負債率有幫助，相比起五年前，旅遊業收入在大同市整個財政收入當中微不足道，但現在旅遊業佔大同市整體收入30%，甚至到50%，所以旅遊業是有緩解債務的作用。

她說，「政府決定把它作為一個轉型發展的支柱性產業，這個決策還是比較正確的。」

圖片版權 Getty Images Image caption 古城的修復工程工作艱巨。

旅遊業能夠撐起大同市的經濟嗎？

郭蕾透露，2017年，到大同的旅客人數達到5300萬人次，總收入約480億元人民幣，比起2016年上升30%，今年截至目前，旅遊人數和收入的增長，同比也增長了30%。

「如果按每年30%的速度遞增的話，這個效益會逐漸明顯加快，」她說，「從短期來看，當然是投入的較多，回報速度相應慢一些。但是為了一個長期的發展、為了一個中長期的目標、十年、五十年，這樣一個目標的話，這種投入還是非常值得。」

她認為目前旅遊業所得收入，可以重新投資回旅遊業當中，形成一種「良性循環」，將來會有持續性的回報。

大同旅遊業主要依靠北魏時期的文化遺產，雲岡石窟、懸空寺等等是熱門旅遊景點，郭蕾說，雖然大同有獨有的特色和優勢，但「畢竟不是很多，來了看一天、兩天就看完」，所以還是要發展溫泉、療養等大眾喜歡的項目。

圖片版權 CNS Image caption 山西大同雲岡石窟是熱門旅遊景點。

圖片版權 Getty Images Image caption 懸空寺也吸引很多遊客。

中國國研智庫產業經濟研究院院長李曉鵬曾經對中國媒體表示，文化旅遊產業可以提升城市形像，增加居民收入，但對GDP拉動不強，與煤炭產業相比完全不是一個數量級，要依靠實體產業發展。

他說，沒有哪個城市是單純依靠旅遊業發展起來的，即便是旅遊業發達的三亞，真正帶動當地經濟發展的其實也是房地產。

郭蕾說，除了旅遊業以外，大同市還在兩個方向謀求經濟轉型，包括對煤礦進行改造，降低污染的同時提升煤礦利用度，但這需要等待相應的科技發展，另外，大同也嘗試引進新的高端製造業和「能源革命」，希望引入新能源企業，使大同的發展更多元化。她相信產業多元化對大同市的未來會更有利，但現在還是要等一下，才看得到成果。