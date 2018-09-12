觀點：高鐵「一地兩檢」──中國的強勢 港人無力抗衡

江沂 自由評論員
  • 2018年 9月 12日
A girl looks at a model of the 'Vibrant Express' train on display at the West Kowloon terminus during an open day to the public in Hong Kong on September 1, 2018. 圖片版權 AFP

香港段高鐵即將通車，「一地兩檢」出台時已被形容是「割地」方案，縱然面對反對派的巨大反對聲音， 但擾攘多時的爭論塵埃落定，「一地兩檢」條例實施，意味大陸的執法人員，正式在香港城市的核心，有一個可以名正言順執法的區域。

香港和大陸政府標榜高鐵有助中港融合，「一地兩檢」可以「節省通關時間」，讓香港市民可以在市中心西九龍站，坐火車到達大陸的不同城市，也是促進大灣區發展的重要基建。但反對者認為，這是侵蝕香港的「一國兩制」，擔心高鐵站成為中國大陸國安人員的重地；此外，高鐵高昂的建造及營運費用由香港人承擔，但預測的載客量以及回報率備受質疑，令外界擔心這將會是無底深潭。

高鐵引伸的政治及經濟爭議，突顯了中港體制上的不同以及種種難以化解的矛盾。 在「一國兩制」被廣泛質疑已名存實亡的今天，香港沒有反對的權利，也沒有反對的能力。

政治爭議：自由與恐懼

先談政治爭議，如果要說「一國兩制」下，中國大陸和香港最大的差異，則是「自由」這兩個字。「自由」是香港人珍重的核心價值，可以向政府說不，讓社會有不同的聲音，但「自由」在中國，是一種奢侈品，單單是向政府說不，也可能要付出沉重的代價。

高鐵西九龍實行一地兩檢後，西九龍高鐵站的大陸口岸區，將會使用大陸法律，意味香港西九龍高鐵站的部分範圍──原本是香港的地方，突然削弱了在那兒行使「自由」的權利。

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Image caption 香港運輸及房屋局局長陳帆（右）和廣東省人民政府副秘書長林積，主持西九龍站舉行大陸口岸區啟用儀式，並未邀請記者採訪。

在那兒，香港市民的行李不能夠有「禁書」；香港市民不能夠隨便大叫「平反六四」，連上臉書也突然要提心吊膽。香港官員說，用香港電話卡本來就可以在大陸境內翻牆，香港市民應該可以繼續用臉書，但如果在站內的大陸區域，被發現分享了劉曉波、劉霞、平反六四的言論，是否會被人用中國法律處置？

更令人憂慮的，不止在大陸口岸區能否使用臉書或是被監控般簡單，前往大陸的香港市民，早已有這個心理凖備接受大陸的法律，但近年香港境內發生「被失蹤」事件，包括出售大陸「禁書」的銅鑼灣書店股東李波，以及居港的中國富豪、明天系控股掌舵人肖建華，他們也據稱在香港境內突然「被出境」、「被消失」。

「被失蹤」事件若發生在大陸境內，並非新鮮事，但在香港發生便出現兩大問題，一，無視《基本法》、也無視了「一國兩制」，大陸執法人員在一地兩檢落實前，便突然在香港私下執法；二，就算有關人士違法，執法人員也不能私下把疑犯關起來，要按機制、程序向警方作供，其後在法庭上讓疑犯有抗辯的權利。可惜，中國特色的執法方式，是很多香港人看不習慣的地方。

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香港運輸及房屋局局長陳帆曾經嘗試安撫民心，強調大陸的執法人員，只會在限制區內執法，在限制區以外並沒有執法權，但銅鑼灣書店店長林榮基對香港媒體坦言，不敢走近高鐵站，因為很大心理陰影，不排除有更多「被失蹤」的事件。

此外，就在高鐵香港段通車前，有香港媒體翻查西九龍站的圖則、揭露站內有一些「神秘樓層」。西九龍站的層數之所以敏感，在於不同層數屬香港或內地一方執法，有明確規定，這種神秘感與不透明度讓人懷疑，西九龍站會否是國家安全部門使用的工具。政府及港鐵早該清楚闡述所有樓層（即便是後勤及緊急用途）的存在、用途，開誠佈公是公眾合理期望，更是釋除港人對「一地兩檢」信心的最後一道防線。隱瞞、迴避的處理手法一旦遭揭破，只會助長港人對「割地」、對失去自由、對大陸執法人員的恐懼。

經濟爭議：無底深潭 公帑埋單

誠然不少香港市民早已在大陸工作、生活，他們不會隨便在大陸喊「平反六四」，關注上述「一地兩檢」引伸的法律及政治爭議的，也許僅是反對派以及政治敏感度高的一小撮人， 那些人本來就不太常回大陸，或是根本不被容許回到大陸，況且，有沒有高鐵及「一地兩檢」，要「被失蹤」的也會「被失蹤」，要被監控的也會被監控。然而，政治以外的經濟因素，也是令香港市民不滿的原因。這個為了接通國家交通網絡的香港段高鐵，香港需要自行承擔高昂的建造成本，實實在在地向每一位香港納稅人的錢包開刀。

回帶2009年至2010年，香港政府估算高鐵造價是669億港元，當時已被質疑太貴，立法會表決撥款時， 逾千人包圍前立法會大樓發起反高鐵示威，引發當時仍不常見的出動防暴警察的警民衝突。但正如香港其他的反抗活動一樣，成效不大，最後還是通過撥款。

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Image caption 一地兩檢條例在一片爭議聲中於立法會通過。

原先政府估計項目2015年便會竣工，但港鐵2014年表示，因為「地質複雜」以及曾經有暴雨的關係，要延期並追加撥款。「怎麼愈來愈貴？」這是不少人的反應。有意見認為，港鐵未有充足時間做好勘探工作，是因為大陸要求香港建造高鐵太過倉促，當年根本沒有計算好成本與經濟效益。

結果通車日期順延至今年9月，根據港鐵行政總裁梁國權2018年8月時透露，這條全長26公里的香港段高鐵，建造成本最新估算是884億港元，即每公里34億，成為全球每公里成本最昂貴的高鐵路段。而港府與港鐵在2015年達成封頂協議，政府只會支付約844億元，餘下超支由港鐵承擔，如果以香港人口約740萬作計算，844億即是每位香港人為這條高鐵支付了近1.2萬港元。

香港親中媒體《大公報》引述政府消息人士指，政府投資不是要補回800多億成本，只是考慮能夠自負盈虧──這筆投資就好像潑出去的水，覆水難收。

日前，香港政府再次調低高鐵載客量，由去年估計每日10.9萬人次，到上個月每日8萬人次，並將透過全資的九鐵公司，以十年經營期27億港元租予港鐵，如果載客量低過估算超過15%，九鐵也要承擔7 成。加上，港府持有港鐵約7成多股份，即是香港人間接承擔這個高鐵成敗的風險，不過，政府官員形容這個估算「保守」，對港鐵經營抱樂觀態度。

也許中國不為香港支付這條「配合國家發展」的高鐵符合其眼中的「一國兩制」，但偏偏，西九龍站的「一地兩檢」下，大陸方面只是每年向港府支付1000港元象徵式租金──試想像一下香港同區樓價，是每呎以萬元計算。相對地，在同樣實施「一地兩檢」的深圳灣口岸港方檢驗區，過去11年，香港每年都被徵收810萬人民幣租金，直至商討香港西九龍口岸租金，深圳市人民政府才作出「對等安排」， 將香港租用深圳灣口岸的租金由810萬元人民幣大幅下調至1000人民幣。換個角度看，香港竟承受了不對等、不合理條款長達11年！

財政上的無底深潭與及差別對待，讓港人感覺為了這個「大白象工程」無限地貼錢，被人「搵笨」（廣東話：意旨佔便宜）。

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Image caption 當局早期公布的宣傳圖片，並沒有包括神秘的B5層，被批評有隱瞞之嫌。政府稱那是逃生道路。

交通便利待觀察

香港輿論亦討論了到底高鐵是否真的為香港市民帶來便利的討論，如果不介意花多一點時間、少花一點金錢的短途客，實際上現有的交通工具，到廣東省各地已經很方便，例如由西九龍去廣州南，乘坐高鐵要花240多元，官方說不計安檢過關程序為48分鐘；直通火車則是前往廣州東，票價便宜一至兩成，需時2小時，再者，廣州南不算廣州市中心，到廣州南到廣州東也要另外花錢花時間。另外坐直通巴士前往廣州的價格為約110元，時間因應交通與停站大約3小時。

而如果要去北京，坐飛機則明顯是更有效率的方法；從香港乘坐高鐵到北京需要約1200元，要花9小時，廉航很多時候價格比高鐵便宜。全國人大常委譚耀宗被問到會否坐高鐵到北京，他回答說，車程長過4小時便會坐飛機；運輸及房屋局局長陳帆這邊廂說，期望市民坐一次高鐵便「搭上癮」，那邊廂卻指自己如果「有時間」才會坐高鐵上北京，但一般同事時間安排「緊密」，傾向選擇乘坐飛機──這種自打嘴巴的宣傳方式，實在令人不敢恭維。

硬融合迫使中港愈走愈遠

高鐵不是港人眼中唯一的「大白象工程」，還有港珠澳大橋、蓮塘口岸等等，每項工程都數以百億計，而且每項工程也超支。這些原本希望聯繫中港的工程，卻成為了中港民心愈走愈遠的導火線。

筆者認為，這些工程均有共通點，就是中國政府一廂情願地以為，香港是一個資本主義「見錢開眼」的地方，這些政策均是以對香港經濟有利為誘因而展開，實質是用香港自身的資本，為國家的名聲與經濟不斷付出， 從而加快香港融入國家、依賴國家的步伐，但忽略了香港的貧富懸殊、土地問題、仇富情緒、對環保的重視，經濟牌並不一定成功籠絡人心。

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Image caption 由是否起高鐵、起高鐵的過程、到政府決定要以一地兩檢方式處理出入境事務，都在香港引發廣泛討論和爭議。

而中港兩地處於權力極不平等的狀態，簡單而言，香港在這些項目中，全無談判之力，雖則香港有《基本法》列明香港實行高度自治，中方理應不干預國防、外交以外的香港事務；惟中國早已高舉「一國」先於「兩制」，中國《憲法》高於香港《基本法》，去年全國人大常委會通過的《一地兩檢決定》更是一錘定音，香港立法會內的反對派再反抗，也是徒勞。高鐵香港段是「中國命令你建造就是建造，怎麼運作使怎麼運作」，香港政府及港鐵隨後與大陸商討工程如何承擔成本、分擔收益、以至票務、班次安排時，均處於被動狀態。

高鐵「一地兩檢」固然大局已定，港人唯一可捧在手中的是一份公民意識、某程度上的資訊透明與新聞自由，仍有機會聽到相關的政治及經濟爭議，還能發表個人意見──縱使不能改變結局。說到底，高鐵、「一地兩檢」、「大白象工程」只是中港矛盾的冰山一角，兩地價值觀和制度差異巨大，衝突是無可避免，而中國只會更加強勢，更加影響香港，要讓香港保留自身的特色、價值、理念和制度，一點也不容易。

注：本文不代表BBC觀點。

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