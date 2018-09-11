圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯國防部早前召開記者會，介紹演習的詳情。

代號「東方2018」（Vostok-18）的俄羅斯軍事演習周二（9月11日）在遠東地區拉開序幕，俄羅斯派出超過30萬名軍人參加，規模是冷戰結束以來最大。中國和蒙古也有參與，中方派出了約3200名士兵參加，蒙古沒有透露參與軍隊規模。

演習為期五天。演習的首階段為行動計劃，超過1000架戰機、約3600輛軍車及80艘戰艦會參加演習的後半部份。觀察人士指出，這次演習的規模比許多蘇聯時期的演習還要大。北約（NATO）一名發言人早前批評，這次軍演顯示俄方為大型軍事衝突做凖備，但俄方否認。

中國官方《新華社》發文指，中俄兩國軍兵在演習期間將「密切協作共同上演一場規模空前的戰略級聯合戰役演習」，又引述一名中國軍方指揮員指這次演習不針對第三方，與「地區局勢無關」。中國國防部早前也發佈消息指，中國參加俄國演習目的是為了發展中俄的「全面戰略合作」，也是為了增強雙方「聯合應對不同安全威脅的能力」，但沒有具體說明是哪些威脅。

分析對中方參與俄羅斯軍演的反應不一，有意見認為美國低估了中俄靠攏的可能性，但另一方認為，俄羅斯邀請中國參與軍演只是為了避免中方反彈。

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯軍方介紹演習安排。

演習規模

演習的範圍將覆蓋五個軍隊訓練場、四個軍用機場及日本海、白令海峽和鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）部份水域。俄羅斯軍方強調，演習將不會在與日本有主權爭議的庫里爾列島（Kuril islands，日方稱為千島群島 Chishima Islands）附近進行。

俄羅斯國防部透露，俄軍三個旅的空降部隊將會是演習主力，在貝加爾邊疆區楚戈爾（Tsugol）行動，目標是練習如何從俄羅斯西部快速部署上千兵力和軍車、飛機等裝備到東部地區。普京2012年再次成為俄羅斯總統後，把軍隊現代化列為首要任務，包括裝備新型核彈。外界估計俄軍現時兵力約100萬人。

俄羅斯國會議員克林採維奇（Frants Klintsevich）指，西方國家希望俄軍是一支難以打勝仗、欠缺互相配合的軍隊，但「現代已變遷，我們現在對備戰有不同的態度」。

為何邀請中國參加？

俄羅斯2014年吞併克里米亞後，與北約的關係開始轉差。北約其後向東歐成員國增派約4000名士兵，此舉被俄羅斯批評為「挑釁」。俄羅斯今年3月被指在英國刺殺前俄國特工斯克里帕爾（Sergei Skripal），令俄國與北約的關係陷入谷底。

俄羅斯多年來受西方國家經濟制裁，而中國近月與美國的貿易糾紛目前仍然未有降溫跡象。BBC記者麥笛文（Stephen McDonell）留意到，這場軍演開始之際，中國國家主席習近平正前往俄國城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）出席東方經濟論壇（Eastern Economic Forum），並與普京會面。

圖片版權 EPA/TASS / POOL Image caption 中國領導人習近平11日抵達靠近演習區域的符拉迪沃斯托克，他將與俄羅斯總統普京會面。

他指出，這並不是巧合，而是雙方政治與經濟的同時結合，「令外界關注中俄的關係會往哪個方向發展」。

美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）約翰遜（Christopher Johnson）早前接受英國《經濟學人》期刊訪問時也指出，美國此前似乎低估了中俄關係的溫度。他指出，以往的「東方」演習的目標都是模擬入侵中國，但現在中國反過來派出自己的精銳部隊參與這個演習，對抗俄羅斯的假想敵。

但美國加州大學教授費希（Steve Fish）認為外界並不需要特別擔心。他接受BBC訪問時解釋，這是因為演習的地點接近中國，如果俄羅斯舉行這種規模的演習而不邀請中國，一定會引起中方擔心。「因此，俄國為了令中國不要因為這次軍演擔心，必須邀請中國參與其中。」