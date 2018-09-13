圖片版權 Weibo Image caption 火鍋裏發現的死老鼠已經被煮熟透

中國火鍋連鎖店呷哺呷哺有客人在火鍋裏夾出一隻死老鼠，照片流傳上網後，在香港上市的呷哺呷哺市值蒸發1.9億美元。

一名懷孕的婦人在呷哺呷哺位於山東的一家連鎖火鍋店裏發現火鍋裏有一隻死老鼠，用筷子把死老鼠從火鍋裏夾出來的照片很快就在網上傳開。

這家位於山東濰坊的呷哺呷哺分店在事件發生後已經暫時關閉，據報店方願意賠償5,000元人民幣（729美元）。

據中國「看看新聞」報道，孕婦的丈夫馬先生向店家表示，妻子懷孕，要先進行徹底檢查確定胎兒的健康才能決定賠償金額。

沒想到店家回復說，如果擔心孩子健康，就「給你兩萬元把孩子打掉」。

這名孕婦表示，她在9月6日和家人到呷哺呷哺火鍋店用餐，沒想到開動不久之後竟然發現火鍋內有一隻死老鼠。

火鍋裏夾出死老鼠，還有擺在白色餐盤上的死老鼠的照片很快就在微博上傳開，引爆網民眾怒。

圖片版權 Weibo Image caption 火鍋裏夾出死老鼠放在餐盤上

一網民說，「好想吐，再也不敢在外面吃火鍋了。」

9月11日，呷哺呷哺公司股價跌至去年10月以來的最低點，第二天股價緩慢回升。

另一網民說，「呷哺呷哺一直是我最喜歡的餐廳，我以為他們還挺乾淨的，真沒想到。」

「如果影響到肚子裏的寶寶，他們要怎麼賠？兩萬元至一條命嗎？」

圖片版權 Getty Images Image caption 顧客享用海底撈火鍋，海底撈是呷哺呷哺的主要競爭對手

事件發生之初，呷哺呷哺餐廳上周六發表聲明表示，已經排除衛生條件不佳導致老鼠跑進火鍋的可能性，但後來刪除該貼文。

山東濰坊市政府則表示，要對呷哺呷哺餐廳進行調查。

與此同時，另一家火鍋連鎖店海底撈本周在香港公開招股，9月26日掛牌上市，估計發行4.24億股，每股14.8至17.8港元（1.89至2.27美元），融資額達6至7億美元。

海底撈在中國有近300家連鎖店，另外在香港、台灣、新加坡、韓國、日本和美國也開設有分店。