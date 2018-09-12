范冰冰消失百日後 中國娛樂業的寒蟬效應

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「范冰冰去哪兒了」、「范冰冰涼了」、「范冰冰消失的一個月」…….各種追問和關注范冰冰行蹤的文章，充斥著中國社交網絡。無論是傳統媒體、自媒體還是KOL（關鍵意見領袖）都像計時器一樣，不斷提醒大眾這個紅極一時的明星還處在「消失狀態」。

范冰冰的微博最後一次更新停留在6月2日，內容是關於先心病兒童救治的慈善活動。照此計算，9月11日是她消失在公眾視野的第100天。中文社交網絡上關於范冰冰的信息混雜各類謠言，迎來新一輪高潮。

然而參與到事件討論的鮮有娛樂業人士，甚至與範有關的影視宣傳也開始撇清關係，據業內人士稱，由范冰冰引發的針對影視娛樂業的稅收監管風暴，使不少拍攝陷入停滯狀態。

娛樂圈「去范冰冰化」

范冰冰事件源於崔永元舉報影視明星通過「陰陽合同」的方式逃稅。隨即，稅務機關介入調查，范冰冰也是在此時消失於公眾視野的。

此後，事態進一步擴大。知名前媒體人羅昌平7月26日在微博上稱，7月初，因涉嫌隱匿故意銷毀會計憑證罪，某上市公司財務人員及范冰冰公司一法人代表、一財務主管、一行政助理已被警方採取司法強制措施。此後案情再次突破，範的一名經紀人泥足其中，目前范冰冰本人在北京家中。微博隨後被刪除。

中國媒體援引法律專家稱，先有稅務機關介入，再由警方介入，應該是稅務調查的過程中，發現了偷稅漏稅情節嚴重的證據，且遇到賬簿銷毀、隱匿，因此把已經調查的事實移交公安機關。

事態升級前，6月27日，由范冰冰主演的《爵跡2》就宣佈改檔，此後一直未重新確定上映時間。中央電視台電影頻道原定於7月1日晚播放范冰冰主演電影《空天獵》，可是播出當晚該時段被其他電影取代。7月3日，電影《大轟炸》發佈新海報，主演名單中也悄然刪掉了范冰冰的名字。

圖片版權 CNS Image caption 范冰冰事件源於崔永元舉報影視明星通過"陰陽合同"的方式逃稅。

不僅如此，范冰冰參股的唐德影視股價一路下滑。8月30日，唐德影視公布淨利潤同比增長50%的優異半年報，卻迎來股價下跌4.33%。原因在於，半年報中稱，「截至目前公司尚未收到電視台對於《巴清傳》的排播通知。」這意味著，這部由范冰冰主演的巨制，將是唐德將面臨高達7億元的潛在壞賬。

9月7日，鳳凰網記者走訪了位於江蘇無錫市的范冰冰工作室，卻發現工作室大門緊鎖，透過玻璃看辦公室的文件已被全部清走。

9月3日，北師大與中國社科院指導發佈了《中國影視明星社會責任研究報告》，最高分徐崢為78分，最低分范冰冰為0分。

圖片版權 CNS Image caption 2016年11月，馮小剛（左）、范冰冰（右）攜電影《我不是潘金蓮》亮相南京。

高稅收與寒蟬效應

影視圈在這場喧囂的輿論中保持沉默，僅有的發言都是在匿名的情況下進行，原因在於"大變天"過程中，誰都可能受到牽連。

在《中國影視明星社會責任研究報告》發佈的同一時間，中國媒體報道，橫店各影視工作室陸續收到稅務局通知：終止定期定額徵收方式，徵收方式將改為查賬徵收。

這一徵收方式改變將使原本影視工作室的核定徵收率最高為3.5%，改為五級超額累進稅率（超過10萬元的部分，稅率為35%），不僅工作室面臨稅額大幅上漲。個人說所得稅也因此上漲，一位不願具名的影視從業者向《中國經營報》表示，因范冰冰"陰陽合同"事件，娛樂圈發生大地震，除了公布的明星工作室稅率大幅提高外，政府要求各路明星10月份必須要補繳完稅收。

這一輪稅收改革卻未見到來自利益相關方影視行業的抗議聲音。業內人士稱，一方面由於范冰冰突然消失百天，並有公安機關介入，使藝人在"寒蟬效應"下不願成為下一個整頓的目標；另一方面，不少人面對行業內偷逃稅的潛規則比較"心虛"——演員的演出收入大多要求稅後收入，因此基本沒有繳稅，影視公司為了降低成本而選擇逃稅（通過全現金、陰陽合同，或工作室包稅制，演出費換取製作公司股份等）。

在中國明星中，廣泛存在的認知是，打造「美德」的形像是留住中國觀眾的關鍵，再者中國的主流媒體長期以來一直強調，名人需要在年輕觀眾中傳播「正能量」，這使中國明星的道德瑕疵會被快速放大，因此一旦與醜聞牽扯後極難反彈。而且與政府言論保持一致的明星也會獲得更高讚譽，對台灣的稱謂以及對於香港民主活動的態度，越界者則會被「封殺」。在這種背景下，再加上最近對社會責任的強調，中國明星們面臨更微妙的輿論壓力。