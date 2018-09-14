關於超強颱風「山竹」 你需要知道的幾件事

圖片版權 AFP Image caption 颱風「山竹」直徑達到900公里。

超強颱風「山竹」（Mangkhut）正在向菲律賓和中國逼近。這個中心附近最高持續風速達到240公里每小時的颱風，或將成為今年登陸兩國的最強「風王」。

據估計，「山竹」將於周六（9月15日）凌晨在菲律賓呂宋島北部登陸，在此之後，它將繼續向西北方向移動，並預計在周日抵達中國南部沿海。

有至少1000萬人處於「山竹」的路徑覆蓋範圍之內，菲律賓已提前撤離數千人，中國廣東、香港、澳門等多地也發佈颱風預警，要求民眾加強防範。

你的器材不支持播放多媒體材料 超強颱風山竹逼近中國

Image caption "山竹"前進路徑和預計抵達時間

直徑900公里+時速超200公里

截至當地時間周五上午八時，「山竹」中心已抵達菲律賓馬尼拉以東610公里海域，風速達到每小時234公里，根據薩菲爾-辛普森颶風等級（SSHWS），相當於四級颶風。

BBC記者霍華德·約翰遜（Howard Johnson）在呂宋島阿帕裏（Arparri）報道稱，當地的農民正夜以繼日地收割水稻。他們表示，雖然稻谷還沒有成熟，但必須在暴風雨到來前盡可能地搶救一些糧食。還有一些人甚至將岩石綁在屋頂上，以防止屋頂被掀起。

菲律賓每年都會遭遇近20次左右颱風襲擊。當地氣象人員稱，"山竹"是今年以來最強悍的颱風，其直徑達到900公里，持續風速達到每小時209公里。

此前，菲律賓遭遇的最強颱風是2013年登陸該國中部的「海燕」，它造成近7000多人死亡，數百萬人受到影響。

「山竹」在本周初已經以五級颶風，即每小時255公里的風速席捲了北馬里亞納群島和關島，上傳到社交媒體上的視頻顯示，椰子樹在強風中幾乎被連根拔起。美國總統特朗普已宣佈北馬里亞納群島進入緊急狀態。

圖片版權 EPA Image caption 菲律賓救援人員進行演習。

登錄菲律賓後風力可能減弱

據香港天文台和日本氣象廳等多個氣象部門預測，「山竹」的行進路線較此前的預計發生了南偏，這意味著其可能正面侵襲菲律賓的呂宋島，而不是擦過。

香港中文大學地理與資源管理學系副教授徐袁對BBC中文表示，颱風需要溫暖的海面不斷提供熱能，如果「山竹」得以在菲律賓北部山地登陸，其此後的風力將有所減弱。

圖片版權 EPA Image caption 「山竹」可能在本周日登陸香港，並影響澳門和中國廣東地區。

儘管如此，中國廣東省和香港、澳門多地仍然嚴陣以待。廣東省委書記李希已要求當地做好風險排查與海上作業人員避險工作。

香港天文台周四發佈警告，呼籲市民採取適當防禦措施。天文台表示，儘管山竹的路徑依然存在變數，但由於其環流廣闊，香港周日料仍將有狂風大雨，海面將浪高洶湧。

澳門氣象局也發出特別報告，警告稱「山竹」將對澳門及珠江口造成相當大的威脅，低窪地區可能會出現「嚴重水浸」。

市民反應

圖片版權 EPA Image caption 菲律賓馬尼拉市民在提前儲備飲用水。

受颱風消息影響，大量澳門市民提前購物囤貨，很多超市的食品和礦泉水被搶購一空。相同的情況也發生在香港，《南華早報》報道稱，在深水埗的一個市場，蔬菜和水果的價格已經接近平時的三倍。

「颱風帶來的最主要破壞一般是電力設施。在這一點上，香港稍微好一些，因為很多電纜都埋在地下，並且樓宇比較密集。值得注意的是中國內地的一些偏遠地區，」徐袁說。

在中國社交平台上，有眾多網友還對今年即將通車的港珠澳跨海大橋表示憂慮。此前中國官方媒體報道，港珠澳大橋的設計防風能力為16級，而根據蒲福風級，「山竹」的中心附近最大風力可能達到17級。

為何叫「山竹」

圖片版權 AFP Image caption 一位馬尼拉市民在加固房屋。

2000年起，世界氣象組織決定對西北太平洋和南海地區的熱帶氣旋採用統一的命名方法。

中國、朝鮮、日本、越南等14個國家和地區各提供10個颱風名，最終形成了包括140個颱風名字的命名錶。此後，颱風的名字根據該表循環使用。

「山竹」一詞來源於泰語，原意為一種水果，2013年被首次用於風暴命名，替代在2006年因侵襲東南亞多國並造成廣泛的破壞而被退役的颱風「榴槤」（Durian）。