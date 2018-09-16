圖片版權 Getty Images Image caption 颱風「山竹」侵襲香港，全市進入大規模停運狀態

颱風"山竹"侵襲東南亞及華南多地，這是全球範圍內近年來遇見的最強力颱風。香港和澳門周日（9月16日）掛起最高的十號颶風信號，全市進入大規模停運狀態。

900公里雨帶（550英里）以及時速約150公里的風力向中國南部移動，中國大陸南邊沿海的福建及廣東省停工停課。福建省在周六提前撤離5萬人，廣東則全省停課，幾個主要城市全面停工。

"山竹"早前正面吹襲的菲律賓遭受較為嚴重損失，已至少25人死亡，仍有多人失蹤。

中國大陸氣象部門預料山竹會在廣東一帶登陸後，逐步減弱並趨向廣西、雲南一帶。

港澳及廣東省

"山竹"為港澳地區均有狂風暴雨，多處有大樹倒塌，道路垃圾散落一地，居民原本擺放的沙包也被吹散。海邊拍打大浪，水位上升而海水湧上岸，行人和車輛要涉水而行。

據香港有關部門的資料，800多個航班取消，數千戶供電受到影響。

香港天文台在當地時間早上9時40分，發出十號颶風訊號，並在11時55分發出紅色暴雨警告訊號。這是香港過去60年裏第15次掛起十號颶風信號，上一次是去年的超級颱風"天鴿"。

天文台指，橫瀾島錄得平均風速每小時155公里，打破以前的紀錄，而維多利亞港海水高度亦上升3米以上。

多個低窪地區出現水浸，救援人員協助疏散居民到庇護中心。

圖片版權 Getty Images Image caption 山竹颱風強風暴雨，香港部分地區淹水

從社交網站片段看到，位於大角咀的尚壐樓盤地盤有天秤墜落，壓到旁訪大廈的屋頂，而大角咀附近的一座唐樓，頂層外牆倒塌，紅磡和將軍澳分別有商場、酒店和住它大廈的窗戶爆裂吹毀。

住在將軍澳的羅先生對BBC中文表示，感受到大廈搖晃得十分厲害，電力供應不穩，有段時間連電視也不能收看，整天只會留在家中以保安全。

而澳門在早上11時亦發出十號風球，全澳娛樂場所暫停所有博彩活動，而所有來往港澳的航班也取消。由於澳門去年受到"天鴿"重創，今次居民亦有所凖備，提早疏散，而在颱風來臨前，多間超級市場出現搶購潮，食物被搶購一空。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港遭遇強烈颱風，超市生鮮食物貨架被搶購一空

"山竹"只在香港以南約100公里掠過，而不是正面吹襲。900公里雨帶（550英里）以及時速約150公里的風力向中國南部移動，中國大陸南邊沿海的福建及廣東省進入戒備狀態，福建省在周六提前撤離5萬人，廣東則全省停課，幾個主要城市全面停工。

珠三角交通大受影響，深圳、珠海機場取消全日航班。

深圳的所有銀行停業，多家醫院暫停門診，只維持急救服務，而深圳的有軌電車以及廣東省高鐵全天停運，來往深圳航班亦取消。

深圳大梅沙喜來登飯店，出現海上倒灌，海水衝破一層的玻璃門窗，洶湧至大廳，桌椅衝散。深圳市開放了500多處應急避難所，有超過11萬人被安置。

風暴此前已經掠過台灣，中央氣象局在風暴離台的周六發佈9個縣市大雨、豪雨特報。

圖片版權 EPA Image caption 香港颱風導致多處淹水，高樓玻璃被強風吹破

風暴過後的菲律賓

在周六（9月15日）受到"山竹"正面吹襲的菲律賓主島呂宋島則遭受嚴重破壞，目前仍在計算人命傷亡與經濟損失。

菲律賓當局確認，"山竹"已經造成至少25人死亡，但由於多條道路已經封閉，通訊設備也受到破壞，意味著風暴在偏遠地區千萬的破壞程度仍然未知。

農業省份卡加煙已經遭受嚴重的農產品損失。

"山竹"於菲律賓當地時間周六凌晨約1時40分在呂宋島東北邊的拔高市登陸，20個小時之後離開。

"山竹"是2018年至目前為止的最強颱風，原本預計將會是一個超級颱風，但在登陸有輕微減弱。

在"山竹"於菲律賓經過的路線上有500萬居民，超過10萬人需要進入庇護中心。

菲律賓紅十字會會長里查德·戈登（Richard Gordon）在周六向BBC表示，目前菲律賓仍未遠離危險。

"風吹過之後就是下雨，之後就是洪水，所以我們面對的下一個問題是洪水以及產再次進入受影響的地區，"他說。

菲律賓在颱風季經常受到風暴侵襲。2013年的超級颱風"海燕"就造成7000人死亡，是該國有紀錄以來造成傷亡最慘重的風暴。