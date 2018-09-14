「極端氣候」下台灣外交官自殺引發的爭議
台灣駐日本大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠，9月14日在大阪府豐中市內住處上吊身亡，終年61歲。台灣總統府聲明表示"表達高度的悲痛及不捨"，蔡英文則指示全力協助家屬辦理後事。
7月才剛赴大阪就任的蘇啟誠，原先歷任住那霸辦事處、東京代表處秘書，過去也是留日菁英，1991年進入外交部以來備受重用。
BBC中文網詢問台灣外交部發言人李憲章，他只簡短回應：「真的很難過，但此刻大家忙著公務跟協助蘇處長的後事，目前沒有什麼要補充的」。
蘇啟誠輕生的消息傳回台灣，引發激烈討論。有人認為，蘇啟誠是在兩岸媒體輿論引導的網民論戰中，受不了壓力，進而選擇結束生命。在日本NHK的報導中，也引述蘇啟誠的遺書內容，其中寫到當時關西機場關閉時，台灣當局在協助當地受困台灣旅客時，受到很多批評「覺得相當痛苦」。
輿論壓力「殺人」？
事情緣由要追溯到9月4日，當時颱風「海燕」襲擊西日本地區，帶來強烈豪雨。而素有"關西國門"之稱的關西機場，降下激烈豪雨，隨後對外聯絡的橋樑一邊更被漂流船隻給撞斷，一瞬間讓關西機場成為「孤島」般，海陸空對外都停滯的狀態。該橋樑後來只能單邊通行，即未受撞擊的北側橋面可供通行。
當時多達7800人被困在關西機場，日方隨後調度大量巴士還有高速船分批接駁，花了一天時間將人員疏散完畢。但在疏散時，一篇由中國大陸「觀察者網」發佈的新聞，卻成為華人圈中熱議的對象。
該新聞中指出，中國駐大阪總領事館派出15輛專用巴士到關西國際機場，將750位中國旅客"率先救出"。還有報道說，當有台灣旅客問"是否可上車"時，中方人員回應稱："只要你認為是中國人，就可以上車"。隨後這則新聞被中國《環球時報》等引用，並被轉載。許多中國網友紛紛表示，"急難的時候，身後有個強大的祖國"。
此條新聞被許多台灣媒體轉載討論，有媒體指責稱，相比中國大陸，台灣駐大阪的代表處"援救不利"，甚至還有許多台灣網友表示"台灣駐外使館向來態度就差"、"常常打電話過去還被奚落"等。這樣的消息在網上迅速蔓延，讓大阪代表處湧進許多"負評留言"。
後來，據台灣媒體查證，發現日本官方對於關西機場的疏運是"只進不出"，因此中方無法自己派15輛巴士直接進入關西機場。後來再進一步確認，中方是要求日方先將750位中方旅客用大巴載至泉佐野車站後，再由15輛巴士將中國旅客分流到新大阪與大阪車站。
中方派巴士接駁是真，但原先一個人潮分流的美意，在當時部分兩岸媒體的簡化下，變成中國官方"很給力"調度15輛車進入關西機場運載中國遊客，並要台灣旅客說出"我也是中國人"的新聞，讓台灣外交部也承受莫大壓力。台灣外交部隨後表示會"嚴肅檢討"，並預計在15日召開災後檢討會議。
就在此時，發生蘇啟誠自殺的事件。外界質疑，蘇啟誠正是在這樣的媒體輿論下，承受莫大壓力，最後走上絶路。台灣駐東京代表處處長謝長廷對此表示相當難過，台灣也掀起"台灣媒體不經查證，配合中方進行宣傳"的爭論。
極端氣候因應
但無論如何，隨著世界各地這幾年極端氣候頻繁，不論豪雨、洪水、地震等，紛紛成為各國嚴峻挑戰。日前6月底發生在西日本地區的豪雨，造成224人死亡，當時也發生首相安倍晉三在東京與年輕議員一起參加晚宴，被輿論抨擊「無法適時掌握災情」。
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同樣在台灣，日前南部地區在8月底降下罕見雨量，讓中南部陷入嚴重淹水災情，甚至讓蔡英文在勘災時，當面受到災民嚴厲批評。一向被視為鐵票區的中南部，擁有廣大民進黨的支持群眾，但在極端氣候的劇烈變化下，過往的鐵票區可能在年底選舉出現若干鬆動，極端氣候成為各國領袖都必須迫切面對的議題。
台灣前氣象局氣象科技研究中心主任鄭明典就曾表示，台灣是「氣候變遷的高危險群」，百年來的平均氣溫增加1.3度，卻讓台灣的豪雨強度與頻率大幅增加，連帶影響土石流、山體滑坡的機率。同樣的論述，也適用在跟台灣緯度差不多的香港、中國華南地區。
台灣外交在這次飽受抨擊，其中主要原因也在於，當初僅呼籲民眾赴日小心遊玩，但是在災害發生後的對應上，被台灣民眾抨擊太慢。駐日代表謝長廷也坦承，有些辦事處駐在人員過少，確實「窮於應付」。
天災時政府反應
從另一個角度看，台灣觀光客每年赴日觀光的人次高達456萬人，在中國與韓國之後位居第三，儼然是日本觀光的重要來源之一。台灣除了東京的代表處外，也在各大城市設立等同總領事館級的分處，服務台灣人。
然而，台灣與日本在1972年斷交後，受限沒有正式邦交，台方無法給予各處館正式外交人員的配額以及編製，不然勢必引發中方抗議，使得這次在天災的對應上，人手不足成為明顯的課題，如何在非外交關係下，尋求更多的觀光協助人員配置，並確立災害發生時對在外國的台灣旅客如何幫忙，將是今後台灣探討的重點。
日本也是在三一一大地震後，這幾年逐步修正《災害對策基本法》，確立大型災害發生當下，首相必須立即設置「緊急災害對策本部」並親自督軍。內政方面也任命防災擔當的特命大臣，定期在民間舉辦演習，鼓勵居民參加，並在各地公共場所依照性質，區分A、B、C三種等級的避難場所、並儲存一定乾糧。
長久以來的防災訓練下，讓日本人面對天災時，往往都較為冷靜，並聽從中央與地方政府統一發佈的指示，在撤離人員時相對能有條不紊。
只是在台灣的場合，往往會讓天災成為兩黨的政治口水，在這次的日本颱風淹水下，因為撤離而產生出的輿論壓力，進而讓台灣外交官選擇輕生。台灣在確定新的管理機制之餘，台灣媒體與民眾自身如何有效判讀輿論，將會是社會是否能重新凝結的關鍵。