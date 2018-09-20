英國兒童書在台灣掀起性別教育爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 戴維·沃廉姆斯的《穿裙子的男孩》2008年在英國出版，圖右者為插畫家昆丁·布雷克

《穿裙子的男孩》適不適合小學生閲讀？看似天真有趣的童書卻因為涉及性別平權和教育而在台灣掀起爭議，背後凸顯更多複雜的問題。

英國喜劇演員和作家戴維·沃廉姆斯（David Walliams）的兒童故事書《穿裙子的男孩》（The Boy In The Dress）中文版在台灣一家小學圖書館陳列借閲，遭到家長質疑該書鼓勵兒童變裝，不適合兒童閲讀。

圖書館決定暫時將《穿裙子的男孩》一書從書架上撤下，並召開圖書館委員會議討論。

但會議討論過後，認為這本書曾經獲選為「兒童閲讀優良圖書」，推薦閲讀年齡為9至12歲，教育專業人士也給予肯定正面的評價，因此決定恢復《穿裙子的男孩》開放借閲。

童話故事不宜兒童？

但《穿裙子的男孩》一書從台北龍安國小圖書館短暫下架後又恢復開放借閲，卻已經引爆了正反兩方人馬的網絡論戰。

反對將該書下架的人主張該書適合兒童閲讀，龍安國小校長李淑芳表示，小學老師可以將這本書和學校課程結合，也鼓勵老師將這本書介紹給孩子，或為孩子導讀。

圖片版權 Getty Images Image caption 戴維·沃廉姆斯是英國著名喜劇演員，也是暢銷兒童書作家

龍安國小圖書館也在臉書發文表示，「如果說這本書會混淆孩子的性別認同，那麼圖書館書架上所有書都要下架，所有的童話故事都有教壞小孩的可能。」

台大電機系教授葉丙成也在臉書發文聲援該書，並以反諷語氣說，「建議也把《白雪公主》下架，因為裏面有鼓勵大家毒死自己嫉妒的人之嫌」，「建議也把《三隻小豬》下架，因為裏面有鼓勵大家殘忍烹煮自己敵人之嫌」，「建議也把《小美人魚》下架，因為裏面有鼓勵大家跨物種變態談戀愛之嫌」。

台北市和平實驗小學校長黃志順更親自穿上裙子在校門口迎接學生，表達他對校園性別平權教育的支持。

傳統價值 VS 多元性別

《穿裙子的男孩》引起的主要反對意見是擔心這本書可能會混淆小學年齡學生的性別認同，鼓勵變裝癖好。

但圍繞這本書引起的正反兩極爭議，卻使得這本出版多年的書一下子又登上了暢銷書排行榜。

台灣下一代幸福聯盟呼籲持有不同理念的人及團體維護冷靜理性的討論空間，各級教育單位應將孩子閲讀的書籍，做清楚適當的標示，給孩子適齡適性的讀物。

但有網友投書媒體表示，不認同小男孩穿裙子就是獨一無二，擁有自信自在，教育應該教導孩子獨一無二是事實，無需透過外在特殊穿著來證明。

還有人表示，為何男扮女裝就是做自己？這是過度放大了「做自己」的意涵。

「穿裙子的男孩，穿裙子的校長，接下來呢？男生戴胸罩或留長頭髮可不可以？男生要上女生廁所可不可以？」

Image caption 英國一所中學的男生因為天熱穿裙子上學

英國上演真實版的「穿裙子的男孩」

說起這本書的原產地——英國，「性別平權」作為政治正確當然是毫無爭議，但現實生活中也比較少見「穿裙子的男孩」，「穿裙子的男人」則是個人自由。

有趣的是，每年夏天如果有熱浪席捲英國，往往會在報紙或其他媒體上看到真實版的「穿裙子的男孩」。

英國中學制服一般是男生穿長褲，女生則可以選擇穿長褲或穿裙子，到了夏天天氣熱的時候，一些男孩就穿起了裙子上學。

這些穿裙子的男孩表示，女生制服有長褲和裙子兩種選擇，男生制服卻只有長褲不准穿短褲，這是歧視男生的不公平校規。

而為了在夏天也能夠舒服自在的學習，並且維護校園性別平等，他們就穿裙子上學表達抗議。

但抗議歸抗議，這也僅限於有熱浪發生的那幾天，一般英國學校也不會允許男生每天穿裙子上學，英國雖然是自由國家，但也並非沒有法律和規定。