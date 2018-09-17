颱風「山竹」吹襲粵港澳 香港不停工引發爭議

圖片版權 Reuters Image caption 「山竹」襲港期間，廣州、香港和澳門分別都發出最高級別的颱風訊號。

颱風「山竹」吹襲粵港澳，中國媒體報道在廣東造成至少四人死亡，當局發佈最高級別的風暴警告，逾20萬人受災。「山竹」在在香港也造成超過360人受傷，多個公共交通網絡陷於癱瘓，政府沒有宣佈停工而備受抨擊。在澳門就有20多人受傷，多區停電。

根據中國氣象台周一（9月17日）早上發佈的資料，「山竹」已經移入廣西，並持續減弱，預計周二凌晨前後在廣西和雲南交界附近減弱為熱帶低氣壓。

「山竹」周日吹襲粵港澳三地時，各地分別都發出最高的防風級別警告，其中香港天文台在當地錄得每小時155公里的平均風速，是當地1962年以來最強烈的颱風。中國氣象局的數字顯示，「山竹」的最高風速一度達到每小時162公里，是1949年有紀錄以來最強勁的颱風。

風暴過後，廣州和深圳分別都宣佈周一停工停課，澳門當局也宣佈停課，非緊急部門的公務員不用上班。香港就只宣佈停課，但多個公共交通系統未能在風暴後及時恢復正常服務，交通大受影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港部份地區嚴重水浸，有汽車被困。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港部份建築物的玻璃外牆被強風吹至碎裂。

香港「停課不停工」

「山竹」對香港造成嚴重破壞,多座建築物的窗戶被吹破，有舊樓的外牆倒下，也有建築地盤天秤被吹倒，一些水浸嚴重的地方囤積大量垃圾。

警方收到逾1500宗塌樹報告，近400人在風暴期間送院，600宗路段有障礙物及170支交通燈受電力故障損毀，亦收到400至500宗窗戶破損報告，數字遠比去年「天鴿」為多。

當局加緊清理工作，但到上班時間，交通網絡還未完全恢復，多條巴士線無法在早上運作，鐵路站出現長長的人龍，市民怨聲載道。

有BBC中文員工表示，周一上班由早上八時出發，到大約中午才能抵達辦公室，所花時間比平日多五倍。她指，在站外也找不到巴士或的士，在鐵路站轉車等了許久，排了隊許久，才能擠上列車。

對於有意見認為香港應該跟隨廣州和深圳的做法周一停工，行政長官林鄭月娥指這個做法「不適用於香港」，認為公司與員工「互諒互讓」更好。她又說，香港的公務員如果上班途中遇到交通問題，可以通知上司，不會當作缺勤。

但香港鐵路公司（簡稱「港鐵」）車務工程總管李家潤指，兩條主要鐵路線的受損程度前所未見，樹枝壓毀高壓電纜，部份系統組件嚴重受損，軌道上滿布雜物。結果多條路線仍然沒法全面提供服務。

港鐵安排接駁巴士接載乘客來往一些路段，但由於路面有塌樹和水浸，也無法提供服務。

有乘客接受香港媒體訪問時批評，政府的做法「沒有為打工一族設想」。香港泛民主派政黨民主黨曾經呼籲政府帶頭讓香港的公務員停工一天，讓私人機構跟隨，但遭政府拒絶。行政會議成員湯家驊認為，香港行政長官沒有權力命令放假一天，指出這是「個別僱主的社會責任和經濟考慮」。

圖片版權 AFP Image caption 有香港的地下停車場淹水，幾乎到通道頂部。

圖片版權 Getty Images Image caption 颱風吹襲香港期間，有用竹枝搭建而成的築棚倒塌。

Image caption 香港多間公共汽車公司宣佈，道路的狀況惡劣，周一大部份路線暫停服務。

澳門救災工作「較去年進步」

澳門氣象局周日也發出當地最高級別的颱風警告訊號。當地所有賭場暫停營業，市內多處停電，地區水浸高達2.5米，學校周一繼續停課，政府部門除了民防單位外全面停工。澳門政府表示，接到417宗事故報告，26人受傷。行政長官崔世安早上到下環街市視察，表示會做好善後工作。

保安司司長黃少澤表示，「山竹」是繼去年「天鴿」風災之後一次非常嚴重的自然災害，掛十號風球達9小時，是自1968年以來最長的一次。認為經過一年凖備，在應急機制以至信息發放效率都有進步。

圖片版權 AFP Image caption 澳門部份地區水浸，水深及膝。

圖片版權 AFP Image caption 救援人員協助澳門居民涉水撒離。

救援人員在周日下午當地水浸最嚴重的時候派出橡皮艇和水上電單車等救援工具，在內港接載多名被困居民。澳門約有1200人到庇護中心暫避，救援人員也協助了約5600人撤離。

去年「天鴿」在澳門造成嚴重破壞，澳門政府更在1999年治權移交後首次要求中國政府出動駐澳解放軍幫助協助救災。有澳門媒體形容，「山竹」吹襲期間潮水來得慢，與「天鴿」的「小型海嘯」有明顯不同。

圖片版權 AFP Image caption 有澳門店鋪負責人在閘門安裝水閘，防止水湧進店內。

圖片版權 AFP Image caption 澳門賭場一度暫停營業，但周一已經重新開放。

「山竹」移入廣西

廣東省民政廳表示，省內有四人在「山竹」吹襲期間遇難，其中三人在廣州市被樹木壓死，一人在東莞市被建築物壓死。中國國家應急管理部周一上午啟動了四級救災應急響應，廣東、廣西和海南總共轉置及安置了約120萬人。

深圳市內陣風達12級以上，南澳大梅沙喜來登酒店海水倒灌，酒店玻璃窗爆裂，海水湧入餐廳衝散桌椅。深圳天文台避雷針被吹倒，據深圳供電局指，深圳一度有約13.8萬戶停電。中國媒體報道，廣東省超過100個監測點錄得超過100毫米的雨量。

圖片版權 XINHUA Image caption 市政人員連夜清理在珠海市倒塌的樹木。

圖片版權 XINHUA Image caption 倒塌的樹木擋路，汽車需要改道行駛。

圖片版權 XINHUA Image caption 廣東當局開放臨時安置點，讓有需要的人入住。

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中國中央電視台報道，廣州當局轉移了約245萬人，約13300公頃農地被毀。

粵港澳交通大受影響，廣州和深圳機場周日關閉了一整天，而香港機場維持有限度服務，近900班航班受影響。到周一，廣州白雲機場及高鐵開始陸續恢復運作。

早前外界關注連接香港、珠海和澳門的港珠澳大橋可不可以抵禦這次風暴。大橋管理局表示，橋面錄得最大風力接近16級，即速度約每秒50米，而橋索、位移和震動等各方面的數據都在設計允許範圍內，大橋橋樑和海底隧道均安然無恙。

由於「山竹」趨向廣西，廣西也疏散了三萬人，部分高速公路實施交通管制。廣西當局也預警，可能有多達38條河道會泛濫。