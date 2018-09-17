亞馬遜調查中國員工受賄 折射電商巨頭廉潔困境

圖片版權 Reuters Image caption 亞馬遜上的獨立賣家向亞馬遜員工購買包括消費者信息在內的機密數據

亞馬遜公司正在調查其內部員工受賄後洩漏機密數據的問題。

據《華爾街日報》報道，亞馬遜網站上的獨立賣家通過掮客向亞馬遜的員工購買包括消費者信息在內的機密數據。

該報道稱，這種做法在中國尤為明顯。

亞馬遜稱公司對這種行為「零容忍」，並且正在進行「徹底調查」。

刪差評、提供郵件地址及內部信息

目前，亞馬遜上銷售的商品中大約一半來自第三方賣家，目的是使這個電商巨頭能夠提供更多商品種類。

亞馬遜對同一類產品的排序基於消費者點擊率、銷量、評論數量及質量等因素。一些獨立賣家希望自己的產品在亞馬遜上獲得更高的排名，他們除了採取發佈虛假評論及刷點擊量等違規手段外，其中一些人希望賄賂亞馬遜員工直接改動決定其產品排名的信息。

圖片版權 Getty Images Image caption 亞馬遜創始人貝索斯

連接獨立賣家和亞馬遜員工的掮客應運而生。一位在中國從事掮客生意的人士稱，他一般通過微信聯繫二者，亞馬遜深圳的員工主要提供如下服務，並收取80到2000美元不等的回報：

刪除產品的負面評論，每條大約300美元，一般中層員工有此權限；

提供特定顧客的電郵地址，賣家借此可以聯繫消費者要求其撤銷差評，亞馬遜一直禁止這種做法；

亞馬遜內部的統計信息，包括搜索關鍵詞等核心銷售相關的數據。

根據《華爾街日報》報道，今年5月亞馬遜總部得知其中國分公司發生上述事件後著手調查，並快速行動，對參與違規操作的賣家採取終止銷售賬戶、扣留資金、採取法律行動等措施；對相關員工進行處分、解聘，以及潛在的法律和刑事處罰。

前車之鑒

發生在亞馬遜的違規事件並非電商領域的首起該類事件。

亞馬遜在全球尤其是中國的主要競爭對手之一阿里巴巴在2008年至2011年就發生過更為嚴重的類似事件。

2011年阿里巴巴爆出B2B平台"中國供應商"欺詐事件。當時阿里巴巴的絶大部分收入來源於會員繳納的年費。「中國供應商」是會員分類之一，它為中國的中小企業提供拓展海外的市場的各項服務。

然而阿里巴巴發現，有2326家「中國供應商」的會員涉嫌欺詐外國採購商。而且問題是從2008年逐漸開始累計的，當時有商家在論壇上爆料由於信賴阿里巴巴網站上的擁有「中國供應商」認證的賣家，就按照對方要求提供了1萬元的押金，支付押金後，卻久未收到貨物，最後發現賣家消失。隨著時間的累計，國外至少有兩個網站匯集了600個受害者的投訴，並引發阿里巴巴啟動內部調查。

圖片版權 Reuters Image caption 馬雲也面臨員工廉潔性的問題

最終調查的結果令人驚訝，馬雲在一封郵件中稱，近百名阿里的銷售員工，為了追求高業績高收入，在明知對方是騙子的情況下與之簽約，甚至有些銷售員還會協助騙子公司加入這個平台。

處理結果是，阿里巴巴B2B的CEO衛哲，COO李旭輝辭職，其餘從副總裁到員工，超過百人被解職。

亞馬遜與阿里巴巴都面臨類似困境。分析人士稱，作為一個海量交易平台，阿里巴巴和亞馬遜的基層員工雖然級別並不高，但掌握的資源，量化成貨幣相當可觀，所以對基層員工而言誘惑很大，但任何作弊、不公的行為對賣家和用戶的影響都可能很大，也就對平台造成傷害，因此電商平台化、規模化必然帶來如何保持員工廉潔的難題。