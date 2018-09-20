國泰航空飛機印錯名 轉瞬即逝的「特別版」

圖片版權 Cathay Pacific Image caption 國泰航空的飛機機身都印有其英文名「CATHAY PACIFIC」，但是眼尖的遊客在香港國際機場發現，一架國泰飛機上印著「Cathay Paciic」。

近日，香港國泰航空的一架飛機印錯公司名字，引發網絡群嘲。國泰稍後回應稱，已經把飛機送回基地重新塗裝。

國泰航空的飛機機身都印有其英文名「CATHAY PACIFIC」，但是眼尖的遊客在香港國際機場發現，一架國泰飛機上印著「CATHAY PACIIC」。

國泰航空官方臉書賬號自嘲，稱這是「期間限定777機隊外觀」。國泰航空還表示：「特別版向來一瞬即逝。因此她正返回基地重新塗裝。再見！」

香港飛機工程有限公司（Haeco）的一名工程師對《南華早報》表示，發生這樣的錯誤讓人費解，「我們有模板的，我覺得如果真拼錯，字母之間應該有空格」。

一些社交媒體用戶則對這個錯誤開起了玩笑，有人說，飛機被早幾天的超強颱風「山竹」吹掉了「F」。還有人說，出錯可能是因為國泰員工鍵盤上的「F」鍵壞掉了。

國泰航空集團是一家以香港為基地的航空公司，旗下包括國泰航空、國泰港龍、華民航空三家航空公司。