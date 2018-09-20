國泰航空飛機印錯名 轉瞬即逝的「特別版」
- 2018年 9月 20日
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近日，香港國泰航空的一架飛機印錯公司名字，引發網絡群嘲。國泰稍後回應稱，已經把飛機送回基地重新塗裝。
國泰航空的飛機機身都印有其英文名「CATHAY PACIFIC」，但是眼尖的遊客在香港國際機場發現，一架國泰飛機上印著「CATHAY PACIIC」。
國泰航空官方臉書賬號自嘲，稱這是「期間限定777機隊外觀」。國泰航空還表示：「特別版向來一瞬即逝。因此她正返回基地重新塗裝。再見！」
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【 突發！期間限定 777 機隊外觀 】 特別版向來一瞬即逝。因此她正返回基地重新塗裝。再見！ Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop! 圖片來源 Source：香港航空討論區 (HKADB)Posted by Cathay Pacific 國泰航空 on Tuesday, September 18, 2018
結尾 Facebook 帖子 用戶名 Cathay Pacific 國泰航空
香港飛機工程有限公司（Haeco）的一名工程師對《南華早報》表示，發生這樣的錯誤讓人費解，「我們有模板的，我覺得如果真拼錯，字母之間應該有空格」。
一些社交媒體用戶則對這個錯誤開起了玩笑，有人說，飛機被早幾天的超強颱風「山竹」吹掉了「F」。還有人說，出錯可能是因為國泰員工鍵盤上的「F」鍵壞掉了。
國泰航空集團是一家以香港為基地的航空公司，旗下包括國泰航空、國泰港龍、華民航空三家航空公司。