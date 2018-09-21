美國對俄羅斯實施新制裁 中國為何「躺槍」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國2015年向俄羅斯訂購24架蘇-35戰機，將到今年內完成付運。

美國總統特朗普早前簽署行政命令，下令制裁中共中央軍委裝備發展部及部長李尚福，即時生效，該行政命令指他們涉及向俄羅斯購買大量軍備。

美國國務院周四（9月20日）發出的聲明指，中共中央軍委裝備發展部和李尚福與俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）有「大額交易」，包括早前向對方購買蘇-35戰機及今年購買S-400地對空導彈。

制裁生效後，美國將根據《反制美國敵人制裁法》（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act）的規定，將中共中央軍委裝備發展部和李尚福列入制裁名單。他們今後不能透過美國的金融系統進行任何交易，美國公司不能與中共中央軍委裝備發展部有任何商業來往，李尚福也不會獲發美國簽證。

美國國務院發言人強調，美國政府的舉動是針對俄羅斯，並不是試圖「影響任何國家的防務能力」。有軍事專家指，美國制裁俄羅斯之際，中國仍然與俄羅斯進行交易，在美國的角度來說損害了其利益，因此把部份制裁措施擴展到中國。

「象徵性的影響」

俄羅斯非官方的國際文傳電訊社（Interfax）引述俄羅斯國會議員克林採維奇（Franz Klintsevich）回應指，美國的制裁對中國購買俄製軍備的計劃「沒有影響」。他認為，中國購買的俄羅斯軍備會如期運抵中國。

中國2015年向俄羅斯訂購24架蘇-35戰機，總值約20億美元，俄羅斯在2016和2017年已經向中國交付其中14架，其餘的戰機將在今年內交付。另外，路透社今年1月報道，俄羅斯開始向中國付運在2014年訂購的S-400導彈系統。

澳門軍事評論員黃東指出，這是美國首次針對中國個別軍官實施制裁，但他認為美國的措施不會影響中俄的軍事合作，因為中俄兩國這方面的合作已經「上了軌道」。

黃東在接受BBC中文採訪時表示，美國的行動會令中俄更加「抱團取暖」，被美方制裁後「反而要加強中俄的軍事合作」。他指出，俄羅斯即將向中國完成付運所有訂購的蘇-35戰機，所以制裁對中國在俄羅斯的軍購不會有「實際影響」。

圖片版權 Reuters Image caption 習近平和普京今年多次會面，中國早前更派員參加俄羅斯自冷戰時期以來規模最大的軍事演習。

新加坡拉惹勒南國際研究院學者許瑞麟（Collin Koh）也認為，美國不能透過制裁停止中俄間的軍事研究項目，而且中國近年也不斷深化與白俄羅斯、烏克蘭等其他前蘇聯加盟國的軍事研究項目。他接受BBC中文訪問時形容，制裁只會帶來「象徵性的影響」。

許瑞麟分析說，中國也許會用與俄軍事關係作為跟美國談判的籌碼，可能會在某些議題上對美國作出讓步，例如承諾不再向俄羅斯購買軍備。「但今天的中國與上世紀90年代不同，中國當時十分依賴俄羅斯提供軍備，但今天這種依賴已經大大減低。因此，中國這種籌碼是否可行還需更多討論。」

黃東形容美國的舉措是「一石二鳥」，既在國際上向中國展示力量，警告它不可以無視美國的國際地位和對俄羅斯的制裁，同時警告中國要保持國際社會早前通過向朝鮮實施的制裁。他指出，這並不是純粹中國與俄羅斯軍事上的問題，「而是牽一發動全身，美國對中國的全方位震攝行動已經開始」。

「之前是民間的、在貿易的層面，有關知識產權的問題，但現在已經擴大到牽涉軍隊方面。」

圖片版權 AFP Image caption 俄羅斯早前把S-400導彈系統安裝到敘利亞境內的俄軍基地。

「牽一發動全身」

美國國會在2017年通過《反制美國敵人制裁法》，讓美國政府可以制裁俄羅斯、伊朗、朝鮮或其他相關的組織或人士。除了中共中央軍委裝備發展部和李尚福，特朗普同時也下令對30多名與俄羅斯軍方及情報組織有聯繫的人進行制裁。

美國國務院發言人又指，美國尚未決定如何應付俄製S-400地對空導彈的其他買家。身為北約成員的土耳其早前決定向俄羅斯購買這款導彈，但遭北約其他成員國反對，因為這款導彈並不兼容他們目前使用的導彈系統。

許瑞麟認為，這並不意味著土耳其會成為美國的下一個制裁對象，因為印度和印尼等其他與美國友好的國家也有向俄羅斯購買軍備。他指出，如果美國制裁土耳其而不制裁印度和印尼等國，會被外界視為「雙重標凖」，但把這些國家一併加入制裁，又不利於美國的「印太戰略」。

「土耳其在這個情況下佔有重要角色，但在整體分析之下，它並不是美國考慮的唯一因素。」