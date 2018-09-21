台灣一發廊以納粹標誌做招牌？爭議點是什麼

圖片版權 EPA Image caption 德國人和猶太人團體均對此店招提出了批評。

台灣一家理髮店因使用與納粹十字符相似的標誌遭到輿論批評，一度堅持不肯換廣告牌的老闆最終將爭議標誌撤下。

據台灣英文新聞網報道，在遭受近一周的輿論抨擊後，新竹的"柏林HairSalon（美髮沙龍）"已將引發爭議的符號覆蓋住，只剩下美髮沙龍的名字。

BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）報道稱，數以百計的批評之聲還湧入了該理髮店的Facebook主頁，理髮店不得不修改了其頭像。當地的德國和猶太人群體也對此表示抗議。

店主徐振洋對BBC中文稱，該招牌是三年前由外聘的設計師設計，招牌上的符號與納粹沒有任何關係，而是由四支剃刀組成，象徵"智慧"和"力量"。

"我當初正是因為怕別人誤解，才讓人把標誌改成鏤空的，因為很多宗教信仰都會用這種鏤空造型，結果有一些別有用心的人指責我是惡魔。"徐振洋說，事發後他接到了1000多條恐嚇短信，還有人在店外大小便。

當被問及為何使用"柏林"的字眼作為店名，徐振洋表示，這和德國首都沒有任何關係，"只是當時自己寵物狗的名字"。

要求拆除

本周早些時候，德國在台協會對該店的標誌表示憤慨。在9月18日的一份聲明中，德國在台協會稱，"將展示納粹標誌作為商業用途是對大屠殺犧牲者的一種侮辱"，並補充表示："本會呼籲該店店長立刻移除納粹標誌"。

台北猶太中心也呼籲拆除這些標誌。

此外，很多網友還在Google地圖上給該店刷一星評分，導致滿分5分的評分降至2.1分。

"今天如果日本人用慰安婦為廣告招牌，相信台灣人南韓人也會抗議和憤怒，做人要將心比心。店長說沒錢，擺明了你拿我沒辦法，抵制不消費是最好的做法，"一名網友評論道。

歷史教育不足？

許多台灣媒體將這起事件與兩年前在該市發生的另一場校園事件聯繫起來。

2016年12月，新竹的一所學校舉辦變裝遊行，有師生身穿納粹服裝、揮舞納粹黨旗幟，甚至搭乘紙製的虎式坦克行納粹禮。相關圖片在社交媒體引發軒然大波，國際社會的批評之聲不絶於耳。

圖片版權 EPA Image caption 光復中學高中部學生2016年12月23日校慶時以納粹為變裝主題引起爭議。

台灣總統府當時為該事件道歉，學校校長隨後宣佈辭職。

台灣大學歷史系系主任楊肅獻對BBC中文表示，台灣現在的課程標凖中，歷史課程對德國納粹的歷史只是帶過。

他介紹說，台灣高中歷史課中世界史部分並不算少，佔據了近一個半學期。但世界史內容多集中於介紹19世紀以前的古代史，當代史部分篇幅很少，學生對於這段歷史的沉重性沒有深入了解，對這些爭議事件很多年輕人單純覺得好玩。

"但我依然覺得這是一個偶然事件，後來搞得這麼大可能也有政治因素在裏面推動。"楊肅獻說。